Araceli González celebró 19 años con Fabián Mazzei con una llamativa reflexión: “La dignidad no se toca”

Araceli González y Fabián Mazzei, 19 años de relación

Araceli González compartió en sus redes sociales un mensaje para conmemorar los 19 años de relación con Fabián Mazzei, donde expuso el significado y los valores que sostienen su vínculo. La actriz y modelo eligió una fotografía junto a su pareja para acompañar el texto, en el que destaca la importancia de la elección mutua y el respeto como principios fundamentales.

“Nosotros nos elegimos hace ya 19 años. Y solo siempre quisimos reír, amar y acompañar. Elegimos respetarnos y elegir caminos juntos donde nos lleve a lugares saludables. El mejor de nuestros estados es cuando podemos aislarnos en nuestro mundo, donde solo hay verdad y eso es nuestra razón de ser”, escribió Araceli González en su publicación, que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

En el mensaje, la actriz enfatizó la claridad que tienen sobre sus identidades y el ambiente de amor que han construido en su hogar. “Tenemos claro quiénes somos. Sabemos cómo somos y lo más importante de eso es que reina el amor. Después, las luchas diarias, los desafíos profesionales o emprendimientos, los otros y el que dirán. Pero dentro de casa, la paz, la verdad, la sinceridad, y la comprensión”, agregó la modelo, quien mantiene una presencia activa en el ámbito artístico y en redes.

El posteo de Araceli González para celebrar su amor con Fabián Mazzei

El texto incluyó además una reflexión sobre el valor de los valores personales. “Sabé quién sos vos y defiende con los dientes. Tu dignidad no se toca, se cultiva y cuida”, expresó González, proponiendo una mirada introspectiva que va más allá de su experiencia personal y apunta a sus seguidores. Y cierra filas ante eventuales tormentas.

La publicación de la actriz se produce en un contexto particular, luego de un cierre de año marcado por la exposición mediática a raíz de su paso por el programa de Mirtha Legrand. Su participación en el ciclo televisivo generó debate tras un episodio en el que González se mostró visiblemente emocionada al referirse a su historia familiar, situación que derivó en especulaciones sobre su relación pasada con Adrián Suar.

La propia Araceli González aclaró los tantos con un video que subió a sus historias de Instagram: “La verdad es que el llanto no tuvo que ver con mis relaciones anteriores. Tiene que ver, primero, con que es fin de año y nos pega a todos. Segundo, porque no dormí dos noches, pero tiene que ver porque estoy lanzando un producto, porque en la vida pasan cosas y no tiene nada que ver con el medio, ni con tu carrera, ni con la historia pasada”, explicó Ara.

Araceli González y Fabián Mazzei el día de su boda, el 11 de diciembre de 2013

La actriz remarcó que su pedido expreso era que ese fragmento no fuera emitido, aunque finalmente la producción del ciclo tomó otra decisión. “Sí, pedí que corten la parte que lloré, pero no lo hicieron y me parece que está mal”, expuso González. Su reclamo apuntó a la importancia de respetar los límites personales en los medios, sin adoptar un tono confrontativo.

En este contexto, la celebración del aniversario con Fabián Mazzei adquiere un matiz particular, ya que el mensaje de González pone en primer plano la construcción interna de la pareja y la protección de sus espacios de intimidad. Según la actriz, “el mejor de nuestros estados es cuando podemos aislarnos en nuestro mundo donde solo hay verdad y eso es nuestra razón de ser”. Esta frase sintetiza el enfoque de la pareja ante la exposición pública y las dificultades cotidianas.

Más allá del contexto mediático, la publicación del aniversario subraya la decisión de Araceli González y Fabián Mazzei de preservar un espacio de autenticidad y respeto mutuo. La actriz concluyó su mensaje con una exhortación al cuidado de la dignidad personal, una consigna que trasciende la esfera privada y adquiere relevancia para sus seguidores.