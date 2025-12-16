Araceli González contó por qué lloró al aire del programa de Mirtha Legrand: “No tiene que ver con mis relaciones”

En medio del revuelo por pedir que recorten su llanto en el programa de Mirtha Legrand, Araceli González explicó el motivo detrás de su reacción (Intrusos – América)

El sábado por la noche, Araceli González se convirtió en el centro del debate mediático tras su sentida participación en La Noche de Mirtha (El Trece). La exmodelo y actriz no pudo contener las lágrimas al abordar la compleja relación que mantiene con su expareja y padre de su hijo, Adrián Suar, y la transmisión en vivo generó un revuelo inmediato tanto en redes sociales como en los medios. Sin embargo, lo que parecía ser simplemente un momento íntimo compartido con la audiencia, rápidamente se convirtió en motivo de una controversia inesperada: Araceli reveló que había pedido que ese fragmento fuera eliminado del programa y, al no cumplirse su deseo, decidió entonces salir a aclarar lo ocurrido.

A través de sus historias de Instagram, que fueron replicadas y analizadas en la edición de Intrusos (América). En sus mensajes, la actriz admitió el torbellino de mensajes y comentarios que comenzó a recibir tras el programa: “Qué locura, me empiezan a mandar todo lo que hablan. Estaba en Intrusos y conté que pedí que cortaran el llanto. Yo les voy a ser muy sincera. La verdad es que el llanto no tiene que ver con mis relaciones anteriores. Tiene que ver, primero, con que es fin de año y nos pega a todos. Segundo, porque no dormí dos noches, pero tiene que ver porque estoy lanzando un producto, porque en la vida pasan cosas y no tiene nada que ver con el medio, ni con tu carrera, ni con la historia pasada”.

En un gesto de honestidad brutal, Araceli puso el foco lejos de los rumores y aclaró que la emoción “nació en la intimidad”, producto de un cúmulo de sensaciones personales que no respondió al guion ni a estrategias mediáticas. “Y la verdad que cuando uno habla de cosas tan íntimas y brota una emoción, es difícil sostenerla, aunque seas actor. No lo haces porque sos actor, dios”, cerró, con una frase que sirvió para transmitir la genuinidad del momento vivido en el programa de Mirtha Legrand.

La exmodelo, entre lágrimas, al hablar sobre su vínculo con su expareja y padre de su hijo (Captura de La Noche de Mirtha)

Vale recordar que apenas unos días después de su paso por la mesa de Legrand, Araceli fue detenida en la vía pública por un notero del mismo ciclo. En esa instancia, la actriz reafirmó su malestar por la decisión de emitir el momento vulnerable al aire: “Sí, pedí que corten la parte que lloré, pero no lo hicieron y me parece que está mal”. Sin enojo en el tono, la artista apeló a la franqueza: su reclamo no buscaba revancha, sino respeto por lo que considera un pedido legítimo en la televisión de hoy.

En ese mismo ida y vuelta, Araceli trazó un paralelismo con otra reciente entrevista que dio a Mario Pergolini, también en la misma señal. “En lo de Mario, por ejemplo, me preguntaron si había algo que no me gustó, que quería que no salga, pero no hubo nada. A Mirtha la respeto un montón. Fui porque la gente también se pregunta por qué estoy haciendo notas, pero es que todo el tiempo me llaman para hacer notas. Mirtha me llamaba desde hacía cuatro años, y me parecía una falta de respeto después de haber ido a lo de Pergolini, que coincidió con que ambos fueron en El Trece”.

Araceli González reveló el pedido realizado tras grabar el programa y su incomodidad por no haberse cumplido (Intrusos - América)

Consciente del peso de sus palabras, Araceli dejó claro su aprecio por Legrand y su equipo: “A Mirtha la respeto, hablé con la producción. Después ella me pidió disculpas. Mirtha es emblemática, solo pedí a la producción que sacaran esa parte, pero no lo cumplieron. Volvería a ir a lo de Mirtha, pero no lloraría”, se sinceró. “Lo que más me molestó fue que salí a la calle y lo primero que me dijeron los medios fue ‘nos dijeron que lloraste’, y eso no es algo que pase con el streaming”, puntualizó.