El conmovedor testimonio de Silvina Scheffler desde su internación: “Estoy muy angustiada, peleándola”

"Extraño mucho a mi gata" dice Silvina a Teleshow desde la clínica donde está internada

El ingreso de Silvina Scheffler a terapia intensiva por un cuadro de leptospirosis expuso el desconocimiento general sobre esta enfermedad y obligó a su entorno a afrontar días de incertidumbre. El proceso, que comenzó el 22 de diciembre y se conoció públicamente una semana después, alteró la rutina de sus familiares y amigos, quienes debieron esperar un diagnóstico certero mientras el estado de Silvina preocupaba a todos.

En charla con Teleshow, la modelo logró decir algunas palabras hasta romper en llanto: “Estoy complicada, tratando de superar los cuadros de alta temperatura. Si no, no me van a poder dar el alta en setenta y dos horas. Estoy peleándola y muy angustiada. Por eso pedí que recen por mí”, expresó Silvina, evidenciando la incertidumbre y la angustia por su estado de salud.

Silvina Scheffler y su pedido de oración para recuperar su salud (Instagram)

Además, Silvina expresó los efectos colaterales de la internación: “Extraño mucho a mi gata, no poder ver a Simo me destroza. Estoy muy cansada, la estoy pasando mal. No puedo caminar, no puedo con mi cuerpo. Está siendo super difícil todo esto. Perdón por mi angustia”, contó como pudo a este medio.

La exparticipante de Gran Hermano, conocida como La Profe en su participación en la edición 2007, continúa internada en el Sanatorio Bazterrica debido a complicaciones de salud que afectan su movilidad, visión y estado de ánimo. Su testimonio refleja las dificultades que está atravesando, así como su pedido de acompañamiento espiritual y su esperanza de obtener el alta médica en los próximos días.

Silvina Scheffler sigue peleando por su salud, el diálogo con Teleshow

En este panorama, reveló cuáles son las limitaciones físicas que enfrenta en esta situación: “Todo es muy lento, el cuerpo no me responde, voy a tener que hacer rehabilitación mucho tiempo. Tengo que tener mucha paciencia y que la temperatura no haga estragos, que es lo más complicado cuando uno está tanto tiempo internado también”, expresó Silvina a Teleshow.

Respecto al apoyo recibido durante la internación, compartió: “Está una amiga de Mar del Plata que ya mañana creo que se va y después me voy a quedar sola. Es estar y esperar, sentarme y tener paciencia”. También recordó la asistencia de su hermana en los primeros días: “Mi hermana estuvo los primeros días conmigo, después volvió a Corrientes. Me trajo todo de casa, tengo incluso un vestidito por si me puedo ir”.

A pesar de los desafíos físicos y emocionales, Silvina conserva la esperanza de recuperarse aunque expresa su dolor por los efectos de la enfermedad: “Yo tenía buena visión, perder vista me mató. Es horrible. No veo”, explica, tratando de mantener la calma Scheffler. En esta etapa difícil, la entrerriana insiste en su pedido de oración y transmite una actitud de resistencia ante la adversidad, confiando en que la recuperación requerirá paciencia y entrega.

El diagnóstico inicial de dengue en el caso de Silvina retrasó el tratamiento adecuado para la leptospirosis, resaltando la importancia de la detección temprana

La incertidumbre por el diagnóstico de la enfermedad

La noticia de la internación de la modelo sacudió a la comunidad artística: “Al principio pensaban que era dengue”, reconoció Nito Artaza a Teleshow, quien la acompaña desde que supo de la enfermedad. El cómico detalló la evolución clínica al comienzo de la internación: “Ahora hace dos días le descubrieron la leptospirosis, que afecta a los animales, tardaron bastante tiempo, en lograr saber cuál era el virus. Primero estuvo en sala común y después la pasaron a terapia cinco días. Inclusive en Navidad fui a verla”, relató Nito a este medio.

La familia y los amigos de Silvina enfrentaron días de incertidumbre y angustia hasta que se confirmó el diagnóstico y se inició el tratamiento específico. Nito Artaza ex pareja de Scheffler está en comunicación permanente

“La pasó muy mal, tenía mucha fiebre y dolor en todo el cuerpo”, añadió el productor teatral, que subrayó el temor colectivo que generó la situación. “En terapia estuvo bastante mal, yo me llevé un susto, te juro”, afirmó en la misma entrevista.

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa generada por bacterias del género Leptospira, con transmisión principal de animales a seres humanos a través del contacto con orina de animales infectados. Ratas y ratones actúan como reservorios en ciudades; ganado y mascotas representan fuentes de contagio en áreas rurales. El contacto suele ocurrir cuando la piel o mucosas tienen contacto con agua, barro o suelos contaminados. El entorno compartió la incertidumbre ante una patología zoonótica que aumentó su prevalencia en los últimos meses, según los reportes difundidos en paralelo al caso.