Teleshow

El conmovedor testimonio de Silvina Scheffler desde su internación: “Estoy muy angustiada, peleándola”

En charla con Teleshow, la ex Gran Hermano revela el impacto físico y emocional de su enfermedad y las complicaciones por las que no puede recibir el alta

Guardar
"Extraño mucho a mi gata" dice Silvina a Teleshow desde la clínica donde está internada

El ingreso de Silvina Scheffler a terapia intensiva por un cuadro de leptospirosis expuso el desconocimiento general sobre esta enfermedad y obligó a su entorno a afrontar días de incertidumbre. El proceso, que comenzó el 22 de diciembre y se conoció públicamente una semana después, alteró la rutina de sus familiares y amigos, quienes debieron esperar un diagnóstico certero mientras el estado de Silvina preocupaba a todos.

En charla con Teleshow, la modelo logró decir algunas palabras hasta romper en llanto: “Estoy complicada, tratando de superar los cuadros de alta temperatura. Si no, no me van a poder dar el alta en setenta y dos horas. Estoy peleándola y muy angustiada. Por eso pedí que recen por mí”, expresó Silvina, evidenciando la incertidumbre y la angustia por su estado de salud.

Silvina Scheffler y su pedido
Silvina Scheffler y su pedido de oración para recuperar su salud (Instagram)

Además, Silvina expresó los efectos colaterales de la internación: “Extraño mucho a mi gata, no poder ver a Simo me destroza. Estoy muy cansada, la estoy pasando mal. No puedo caminar, no puedo con mi cuerpo. Está siendo super difícil todo esto. Perdón por mi angustia”, contó como pudo a este medio.

La exparticipante de Gran Hermano, conocida como La Profe en su participación en la edición 2007, continúa internada en el Sanatorio Bazterrica debido a complicaciones de salud que afectan su movilidad, visión y estado de ánimo. Su testimonio refleja las dificultades que está atravesando, así como su pedido de acompañamiento espiritual y su esperanza de obtener el alta médica en los próximos días.

Silvina Scheffler sigue peleando por su salud, el diálogo con Teleshow

En este panorama, reveló cuáles son las limitaciones físicas que enfrenta en esta situación: “Todo es muy lento, el cuerpo no me responde, voy a tener que hacer rehabilitación mucho tiempo. Tengo que tener mucha paciencia y que la temperatura no haga estragos, que es lo más complicado cuando uno está tanto tiempo internado también”, expresó Silvina a Teleshow.

Respecto al apoyo recibido durante la internación, compartió: “Está una amiga de Mar del Plata que ya mañana creo que se va y después me voy a quedar sola. Es estar y esperar, sentarme y tener paciencia”. También recordó la asistencia de su hermana en los primeros días: “Mi hermana estuvo los primeros días conmigo, después volvió a Corrientes. Me trajo todo de casa, tengo incluso un vestidito por si me puedo ir”.

A pesar de los desafíos físicos y emocionales, Silvina conserva la esperanza de recuperarse aunque expresa su dolor por los efectos de la enfermedad: “Yo tenía buena visión, perder vista me mató. Es horrible. No veo”, explica, tratando de mantener la calma Scheffler. En esta etapa difícil, la entrerriana insiste en su pedido de oración y transmite una actitud de resistencia ante la adversidad, confiando en que la recuperación requerirá paciencia y entrega.

El diagnóstico inicial de dengue
El diagnóstico inicial de dengue en el caso de Silvina retrasó el tratamiento adecuado para la leptospirosis, resaltando la importancia de la detección temprana

La incertidumbre por el diagnóstico de la enfermedad

La noticia de la internación de la modelo sacudió a la comunidad artística: “Al principio pensaban que era dengue”, reconoció Nito Artaza a Teleshow, quien la acompaña desde que supo de la enfermedad. El cómico detalló la evolución clínica al comienzo de la internación: “Ahora hace dos días le descubrieron la leptospirosis, que afecta a los animales, tardaron bastante tiempo, en lograr saber cuál era el virus. Primero estuvo en sala común y después la pasaron a terapia cinco días. Inclusive en Navidad fui a verla”, relató Nito a este medio.

La familia y los amigos
La familia y los amigos de Silvina enfrentaron días de incertidumbre y angustia hasta que se confirmó el diagnóstico y se inició el tratamiento específico. Nito Artaza ex pareja de Scheffler está en comunicación permanente

“La pasó muy mal, tenía mucha fiebre y dolor en todo el cuerpo”, añadió el productor teatral, que subrayó el temor colectivo que generó la situación. “En terapia estuvo bastante mal, yo me llevé un susto, te juro”, afirmó en la misma entrevista.

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa generada por bacterias del género Leptospira, con transmisión principal de animales a seres humanos a través del contacto con orina de animales infectados. Ratas y ratones actúan como reservorios en ciudades; ganado y mascotas representan fuentes de contagio en áreas rurales. El contacto suele ocurrir cuando la piel o mucosas tienen contacto con agua, barro o suelos contaminados. El entorno compartió la incertidumbre ante una patología zoonótica que aumentó su prevalencia en los últimos meses, según los reportes difundidos en paralelo al caso.

Temas Relacionados

SilvinaGran HermanoComplicaciones de saludInternaciónRehabilitaciónSilvina SchefflerTeleshowClínica Bazterrica

Últimas Noticias

Murió a los 56 años Pablo Lago, autor de La Leona, Lalola y Tratame bien

El dramaturgo dejó su sello en producciones inolvidables y su inesperada partida causó un profundo dolor en el ambiente. La sentida despedida de Nancy Dupláa

Murió a los 56 años

Verano en familia: Sofía Zámolo y un día pleno de juegos y sol en la costa esteña

La modelo compartió una jornada de playa junto a su esposo, José Félix Uriburu, y su hija California

Verano en familia: Sofía Zámolo

El renacer de Roly Serrano luego de su accidente: “Dios me regaló la vida y un amor”

El actor habló con Teleshow de su rol en la obra “Suspendan la boda” en Villa Carlos Paz, convocado por Nazarena Vélez, y de su novia cordobesa, Candelaria Saldaño Vicente

El renacer de Roly Serrano

El furioso mensaje de la China Suárez contra Wanda Nara en Año Nuevo que terminó borrando: “Me veo hermosa”

Desde Turquía, unas horas después de recibir el 2026, la actriz reaccionó a un posteo en el que se burlan de su imagen, musicalizó su respuesta con la canción de la ex de Mauro Icardi y se despachó contra ella

El furioso mensaje de la

Claudia Villafañe volvió a MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López

La ganadora de la primera temporada regresó para suplir al jugador que acaba de ser padre en Suiza del pequeño Lando. Las reacciones del resto de los participantes

Claudia Villafañe volvió a MasterChef
DEPORTES
Dani Alves compró un club

Dani Alves compró un club de Portugal y podría volver a jugar al fútbol tras ser absuelto por un delito de agresión sexual

La revelación del argentino Marcos Patronelli: por qué no volvió a competir en el Rally Dakar tras ganarlo tres veces

Marcelo Gallardo avanza con la renovación del plantel de River Plate: el refuerzo que está cerca y las otras negociaciones abiertas

La figura del fútbol argentino que el Inter Miami de Messi le quiere arrebatar a Racing

La burla de Felipe Melo a River Plate con un guiño a Boca Juniors

TELESHOW
Murió a los 56 años

Murió a los 56 años Pablo Lago, autor de La Leona, Lalola y Tratame bien

Verano en familia: Sofía Zámolo y un día pleno de juegos y sol en la costa esteña

El renacer de Roly Serrano luego de su accidente: “Dios me regaló la vida y un amor”

El furioso mensaje de la China Suárez contra Wanda Nara en Año Nuevo que terminó borrando: “Me veo hermosa”

Claudia Villafañe volvió a MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López

INFOBAE AMÉRICA

En medio de la polémica

En medio de la polémica por el caso de George Clooney, Francia endureció sus condiciones para obtener la residencia

La máquina de guerra rusa que explota a sus propios soldados: “Son hombres lobo con charreteras”

Uruguay cerró el año con un valor “incómodo” del dólar para el gobierno de Yamandú Orsi

Miles de documentos secretos rusos expusieron la brutalidad de Putin con su propio ejército

Mamdani eliminó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto: repudio de Israel