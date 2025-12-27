Teleshow

Preocupación por la salud de Silvina Scheffler tras estar cinco días en terapia intensiva

La ex Gran Hermano fue diagnosticada con leptospirosis, una enfermedad que transmiten los animales y ha experimentado un aumento de casos en los últimos meses. La palabra de Nito Artaza sobre la recuperación de su expareja

La situación clínica de Silvina Scheffler, reconocida por su paso por Gran Hermano y su relación con Nito Artaza, generó preocupación tanto en su entorno cercano como en redes sociales. La exparticipante del reality estuvo internada en terapia intensiva durante cinco días tras haber sido diagnosticada con leptospirosis, una enfermedad infecciosa que ha experimentado un aumento de casos en los últimos meses. En ese marco, Teleshow se contactó con el productor teatral quien confirmó la situación y brindo detalles de su estado.

“Ahora hace dos días le descubrieron la leptospirosis, que afecta a los animales, tardaron bastante tiempo. Primero estuvo en sala común y después la pasaron a terapia cinco días. Inclusive Navidad, yo fui, estuvo la hermana también. La paso muy mal, tenia mucha fiebre y dolor en todo el cuerpo, al principio pensaban que era dengue, ahora la pasaron a sala intermedia, ella está bien, esta animada, gracias a Dios”, comenzó diciendo Artaza sobre el estado de Silvina.

Luego, Nito se refirió a los días más delicados que atravesó la exparticipante del reality desde que se contagió: “En terapia estuvo bastante mal, yo me llevé un susto, te juro. Vino la mamá unas horas, que estaba en Entre Ríos, y la hermana que se quedó todo el tiempo con ella. Ahora hablé con el médico y como ya saben cuál es el virus se la está tratando acertadamente, ya no tiene fiebre y recuperó todos los valores. Después ya volverá a su casa, esta evolucionando”.

Respecto al lugar o las condiciones en las que Scheffler podría haber contraído la enfermedad, Artaza respondió: “No se sabe dónde se lo contagió, ella fue a visitar a los padres, estuvo en el campo. Hoy ya era otra persona, estoy muy contento de que esté así”.

La leptospirosis es una enfermedad causada por bacterias del género Leptospira, que se transmite principalmente de animales a seres humanos, constituyendo así una zoonosis. De acuerdo a informes recientes, puede hallarse en la orina de animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y otras especies. El contagio suele producirse cuando la piel o las mucosas entran en contacto con agua, barro o suelos contaminados por orina de animales infectados. En zonas urbanas, las ratas y ratones actúan como reservorios principales, mientras que, en el ámbito rural, intervienen también el ganado y las mascotas.

Un informe epidemiológico reciente del Ministerio de Salud evidenció un incremento de los casos de leptospirosis tanto en personas como en perros en lo que va del año. Desde que la enfermedad fue declarada de notificación obligatoria en 2023, se reforzó la vigilancia y se mejoró la detección de brotes y casos graves. Según la actualización de la semana 34, el 85% de los casos confirmados y probables se concentró en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, aunque también se notificaron casos en Misiones, Córdoba, Río Negro, Santa Cruz, la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, La Pampa y Tucumán. El periodo de mayor circulación se dio entre las semanas 7 y 15, coincidiendo con el verano y el inicio del otoño, etapas en las que las lluvias y las actividades agrícolas favorecen el contacto con aguas contaminadas. La mediana de edad de los pacientes es de 35 años, predominando varones: tres de cada cuatro personas afectadas pertenecen a este grupo.

Durante su trayectoria, Scheffler se consolidó como una figura polifacética dentro del ámbito mediático y profesional. Ganó relevancia a partir de su participación en el popular reality Gran Hermano, donde se la conoció como “la Profe”, en referencia a su formación como profesora de educación física. Más adelante, incursionó en el teatro de revistas y mantuvo una prolongada relación sentimental con Artaza. A lo largo de su carrera, complementó estas actividades con trabajos como personal trainer y asesora de imagen, además de integrar la planta permanente del Senado de la Nación desde 2014. Su nombre volvió a aparecer en los medios recientemente, en el contexto de la filtración de videos en la Quinta de Olivos y versiones no confirmadas sobre su rol como asesora en la Cámara alta, cargo sobre el cual no hay precisiones oficiales por parte de su entorno.

Mientras se aguarda información precisa sobre su evolución, la incertidumbre predomina entre quienes siguen la trayectoria de la ex participante de Gran Hermano. La confirmación de seis muertes por leptospirosis en la región centro del país subraya la importancia de detectar y tratar a tiempo la enfermedad, factor clave en el desenlace de los casos.

