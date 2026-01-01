El desgarrador mensaje de Silvina Scheffler, internada por leptospirosis: “La estoy pasando mal”

Silvina Scheffler habló de su enfermedad

El silencio de los pasillos en la clínica Bazterrica se rompió de golpe cuando Silvina Scheffler, expareja de Nito Artaza y recordada como “la profe” de Gran Hermano 2007, habló por primera vez sobre el difícil momento de salud que atraviesa. Su voz, quebrada y llena de angustia, llegó a través de un mensaje para su amiga Nadia Epstein, excompañera en el reality de Telefe. Todos pudieron escuchar, en carne viva, el dolor y la incertidumbre de una mujer que hasta hace poco era sinónimo de vitalidad en cada una de sus presentaciones.

“Estoy ahora sola en la clínica en la Bazterrica, intentando descansar un poquito. Vengo muy dolorida, Nadia, muy, muy, pasándola muy mal. Pero gracias por tu mensaje. Yo creo que mañana, a más tardar pasado, ya me van a dar el alta. Y hoy exploté porque estoy muy dolorida. La verdad que es terrible. Es... No te puedo explicar lo que se siente, lo que se vive. Estoy dolorida todo el tiempo, pero bueno, voy a salir de esta, Nadia, te juro, gracias por preocuparte. Pero la estoy pasando mal, muy mal. No sé, no sé ni qué es esto que me tocó vivir”, dijo en diálogo con su amiga, hace unos días. El testimonio, transmitido en el programa A la tarde (América TV), estremeció a quienes la conocen y a quienes recuerdan su paso por la televisión.

Nadia, la destinataria de las palabras, explicó con una mezcla de alivio y preocupación: “Este mensaje es de antes de ayer. Ella muy esperanzada de que realmente le darían el alta porque la habían pasado de una habitación intermedia a una habitación común. Y ayer nuevamente volvió a levantar fiebre, volvió a la habitación intermedia”.

Silvina Scheffler, modelo y exparticipante de GH, se encuentra internada

La noticia, que salió a la luz el 27 de diciembre, tiene un trasfondo inquietante: Silvina Scheffler ingresó a terapia intensiva el 22 de diciembre. El diagnóstico tardó en llegar: leptospirosis. ¿Cuántos conocen el nombre de esa enfermedad que, según los reportes, está aumentando en los últimos meses? La incertidumbre inicial fue total. “Al principio pensaban que era dengue”, reveló Nito Artaza, su expareja, en diálogo con Teleshow.

Nito no ocultó ni el miedo ni la impotencia: “Ahora hace dos días le descubrieron la leptospirosis, que afecta a los animales, tardaron bastante tiempo. Primero estuvo en sala común y después la pasaron a terapia cinco días. Inclusive en Navidad fui a verla, estuvo la hermana también. La pasó muy mal, tenía mucha fiebre y dolor en todo el cuerpo”. La familia entera se movilizó. La madre viajó desde Entre Ríos por unas horas; la hermana no se separó de la cama de Silvina. “En terapia estuvo bastante mal, yo me llevé un susto, te juro”, concluyó Artaza.

A medida que los médicos avanzaban con los estudios, la balanza se inclinó hacia la esperanza. “Ahora hablé con el médico y como ya saben cuál es el virus se la está tratando acertadamente, ya no tiene fiebre y recuperó todos los valores. Después ya volverá a su casa, está evolucionando”, confió Nito.

"No te puedo explicar lo que se siente". destacó Silvina sobre los dolores

La leptospirosis. Palabra dura, ajena para muchos, pero hoy central en la vida de Silvina. Provocada por bacterias del género Leptospira, esta enfermedad infecciosa se transmite principalmente de animales a seres humanos y es considerada una zoonosis. Los informes recientes son claros: puede hallarse en la orina de roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y otras especies. El contagio suele ocurrir cuando la piel o las mucosas entran en contacto con agua, barro o suelos contaminados por orina de animales infectados.

En las ciudades, las ratas y ratones son los principales reservorios. En el campo, el ganado y las mascotas también pueden ser fuente de riesgo. Una enfermedad que no distingue entre la fama y el anonimato, entre la vida pública y la intimidad del dolor.

¿Qué destino le espera a Silvina cuando cruce la puerta de alta? ¿Cuánto tiempo tardará en dejar atrás el eco de la fiebre y el dolor, el recuerdo de la soledad en una habitación de hospital? Por ahora, su promesa resuena, simple y poderosa: “Voy a salir de esta, Nadia, te juro”. Y todos, en silencio, esperan que así sea.