El talento culinario oculto de Joe Keery, el actor de Stranger Things, que emocionó a los fans argentinos

El 2026 comenzó con un hito para el mundo de las series: Stranger Things, una de las ficciones más populares de la última década, finalmente estrenó su desenlace definitivo. El final de la trama mantuvo a los fans en vilo durante una semana de expectativas, teorías y emociones a flor de piel. Sin embargo, para el público argentino, la euforia por el cierre de Hawkins se enlazó rápidamente con la expectativa por la inminente llegada de uno de sus protagonistas más queridos, Joe Keery. El actor, que conquistó corazones con su interpretación de Steve Harrington, quien en medio de la fiebre por la serie, una curiosa revelación enloqueció a los seguidores locales y sumó un nuevo motivo de orgullo nacional.

Todo surgió durante la participación de Finn Wolfhard y Natalia Dyer, quienes interpretan a los hermanos Wheeler en la ficción, en el segmento NYT Cooking. Consultados sobre quién era el mejor cocinero del elenco, ambos no dudaron: “Joe”. La actriz agregó: “Él es un buen cocinero”. Mientras Finn recordaba una comida especial: “¿Qué fue lo que preparó esa vez? Fue como filete con salsa chimichurri y...”. Natalia interrumpió con entusiasmo: “Sí, eso fue...”. Finn completó: “Eso fue increíble”. “Oh, fue genial”, insistió Dyer. “Sencillo, pero perfecto”, remató Finn. “Incluso el otro día hizo una cosa de pollo que fue... como si nada”, agregó Natalia. “Vaya”, se sorprendió Finn. “Sí”, cerró ella, entre risas.

La mención del chimichurri, el aderezo insignia de la cocina argentina, desató la euforia en las redes nacionales. Inmediatamente, los fanáticos de Stranger Things y DJO, el nombre artístico con el que se lo conoce popularmente, llenaron Twitter, Instagram y TikTok de comentarios llenos de humor y orgullo. “El Argentino nace donde quiere y suele ser en el Upside Down”; “Por eso es la cabra de la serie”; “Es un grande”; “Se agranda la figura de Joe Keery”; “Se nota que el tipo tiene buen gusto”, fueron solo algunos de los mensajes destacados en las últimas horas.

El actor, quien interpreta a Steve Harrington en la serie, se ganó el cariño de los fans por saber hacer chimichurri (Gentileza Netflix)

El fenómeno Keery no es nuevo, pero su desembarco en Argentina promete ser un evento para la historia. En agosto pasado, se confirmó que el actor y su alter ego musical DJO serán parte de la grilla internacional del Lollapalooza Argentina 2026. Su trayectoria en la música arrancó en Chicago como parte de la banda Post Animal, pero fue con su proyecto solista donde encontró un sonido propio y una identidad que va mucho más allá de la televisión. Sus tres discos, Twenty Twenty (2019), DECIDE (2022) y The Crux (2025), exploran un universo sonoro que combina synth-pop, indie, psicodelia y guiños al rock setentero, con guitarras limpias y una estética visual inconfundible.

Fue durante la era DECIDE cuando Keery saltó a los charts globales con “End of Beginning”, tema que se convirtió en viral a partir de TikTok y alimentó todo tipo de trends: imágenes de Chicago, referencias a series como The Bear, sueños y paisajes proyectados en miles de videos de usuarios. La canción llegó al Top 50 de Spotify y sonó en festivales como Coachella, así como en programas de alto rating como The Tonight Show with Jimmy Fallon, donde DJO aportó visuales y una experiencia en vivo que consolidó su reputación de músico integral.

El recorrido de Keery como DJO es un ejemplo de cómo un actor puede trascender el marketing televisivo y construir una carrera legítima en la música. Su propuesta escénica incluye puestas visuales envolventes, cambios de vestuario y un despliegue energético que ya cautivó a audiencias de Estados Unidos, Europa y Oceanía.

Además de la actuación, Joe Keery logró captar a sus fans con su trayectoria musical (Instagram)

La expectativa local es altísima. Keery se presentará el viernes 13 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, dentro del marco de Lollapalooza Argentina 2026, y ofrecerá además un sideshow exclusivo el 11 de marzo en el Teatro Vorterix para aquellos fans que buscan una experiencia más íntima. Se espera un show con sonido envolvente, visuales psicodélicas y esa energía que lo hizo destacar en cada escenario internacional.

Así, mientras Hawkins se despide para siempre y Stranger Things se convierte en leyenda, los argentinos ya preparan la bienvenida para Joe Keery. Entre chimichurri, música y guiños a la cultura pop, 2026 promete ser un año inolvidable para los fans locales de la serie y del fenómeno DJO.