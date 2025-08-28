Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan encabezan un line up histórico

Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan encabezan el line up

Tras meses de especulaciones, la espera terminó. Lollapalooza Argentina dio a conocer su ansiado line up. Con una serie de nombres que reúne a lo mejor de la escena internacional y local, el megafestival se prepara para dar inicio a su segunda década en el país. De esta manera, la edición 2026 estará encabezada por Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra.

La nueva edición del festival que cambió la manera de experimentar la música en vivo se distingue no solo por continuar la tradición de grandes convocatorias, sino por anunciar una grilla sin precedentes en la historia del festival en Argentina. Por primera vez, el evento reúne diez headliners de renombre internacional los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, lo que representa una apuesta significativa por la diversidad y la calidad musical.

Sabrina Carpenter regresa a Argentina tras abrir los shows de Taylor Swift (DF Entertainment)

Además, la edición 2026 contará con Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, DJO, Brutalismus 3000, BEN BÖHMER, Marina, Lola Young, Aitana, Danny Ocean, D4VD, BUNT., Royel Otis, TV GIRL, The Dare, Horsegiirl, 2HOLLIS, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Men i trust, Riize, Viagra boys, Judeline, Balu Brigada, GUITARRICADELAFUENTE, Lany, The Warning, Zell, RØZ, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Militantes del Climax, Ezequiel Arias, Little Boogie, Easykid, Ryan, Joaquina, CEROUNNO, Amigo de Artistas, Félix Vestre, Tiger Mood, Tobika, 143LETI, Ludmila Di Pasquale, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Terra, Reybruja, Paula Os y Jero Jones. Entre los exponentes nacionales también se destacan Ratones Paranoicos, Soledad, Massacre, Six Sex, Yami Safdie, Saramalacara, Marttein y Mora Fisz.

Se conoció el line up de los artistas que participarán en Lollapalooza Argentina 2026

Sabrina Carpenter se consolida como uno de los grandes atractivos del festival, marcando su regreso al país después de abrir los shows de Taylor Swift en 2023 como artista invitada. En esta ocasión, la cantante estadounidense vuelve en el mejor momento de su carrera, en pleno auge de su reconocimiento internacional y convertida en uno de los mayores fenómenos pop de la actualidad.

El rapero estadounidense Tyler, The Creator sorprendió a sus fans con su disco Don't Tap the glass (Crédito: C3 y DF Entertainment)

Además, la intérprete de “Espresso” presentará su nuevo álbum Man’s Best Friend, el cual será lanzado este viernes 29 de agosto. Este lanzamiento representa una pieza clave para los fans, quienes podrán anticipar una presentación cargada de estrenos y grandes éxitos recientes, elevando las expectativas sobre su show.

En esa línea también destacan los nombres de Chappell Roan y Lorde. La intérprete de “Good Luck, Babe!”, considerada la revelación del momento, tendrá su primera actuación en el país. El regreso de la neozelandesa, reconocida por su versatilidad artística y por una trayectoria sólida en la escena global, suma otra dimensión al festival.

Paulo Londra fue anunciado como el headliner local dentro del line up de Lollapalooza Argentina 2026

En otro hito del festival, Lollapalooza Argentina dará la bienvenida a Tyler, The Creator. El referente del rap llegará con su más reciente álbum, Don’t Tap The Glass. Este disco es la carta con la que continúa explorando y desbordando los límites tradicionales del género, consolidándose como una figura de la innovación y experimentación sonora en la escena global.

Doechii ganó el Grammy al Mejor Álbum de Rap por su trabajo en "Alligator Bites Never Heal" (Crédito: C3 y DF Entertainment)

Originario de California, Tyler se consolidó como una de las voces más prominentes dentro del rap y R&B Odd Future, surgido a principios de los años 2000. Desde sus inicios fue destacado por su capacidad para explorar nuevas dimensiones líricas en sus composiciones. Durante su evolución musical, Tyler fue construyendo un perfil polifacético. Constantemente, el joven buscó superar y sobre todo reinventarse, principalmente a través de trabajos como “Flower Boy” de 2017 e “Igor” de 2019, álbumes aclamados por revitalizar el concepto del hip hop alternativo. En dichas producciones, Tyler no solo enfatiza su destreza como letrista, sino que además explora sonidos poco habituales y temáticas que se apartan del discurso dominante en la música urbana estadounidense.

La artista revelación, Chappell Roan será parte de Lollapalozoa Argentina (Foto Amy Harris/Invision/AP)

Hipnótica y carismática, Doechii viene de pisar fuerte en Lollapalooza Chicago, declarando su estilo ante la ciudad de los vientos. El éxito de la rapera comenzó de forma inesperada en 2020, luego de que grabara un video desde su cama cantando la versión de “Anxiety”, uno de los mayores hits de la última década. Así, el tema en cuestión arrancaba con un sample de “Somebody that I used to know”, el icónico hit de Gotye y Kimbra lanzado en el 2012.

Marina será una de las artistas que se presentarán en Lollapalooza Argentina 2026 (DF Entertainment)

Hace solo unos meses, la joven de 26 años decidió regrabarla en un estudio y publicarla de manera oficial, además de sumarla a su último álbum Alligator Bites Never Heal. Inmediatamente, la canción alcanzó números extraordinarios, teniendo actualmente más de 238 millones de reproducciones en Spotify y habiendo llegado al puesto 1 en los rankings más importantes de Estados Unidos.

The Dare formó parte de Lollapalooza Chicago 2025 y dirá presente en la edición argentina (DF Entertainment)

El line up también contempla una variedad de géneros, abarcando desde el pop y el rock hasta la electrónica, el rap y el punk. En ese marco, Deftones destaca como la gran banda para los amantes del nu metal, mientras Turnstile aporta sonidos del punk. Por su parte, Lewis Capaldi, el cantante escocés de baladas perfectas, impresionará con su talento.

A su vez, Skrillex encarna la vanguardia de la electrónica con un perfil rupturista. El productor y DJ estadounidense presentará su nuevo álbum, F*CK U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!!, una de las propuestas más provocadoras en la actualidad del género. Su presencia en la grilla brinda al público una experiencia de tecnología, sonido y espectáculo que refuerza la capacidad del festival para convocar a las tendencias internacionales de mayor alcance.

DJO se destaca como uno de los artistas revelación del festival (DF Entertainment)

Además de los nombres de alcance masivo, destaca la presencia de nuevas voces argentinas como Yami Safdie, Six Sex y Saramalacara. Estos artistas aportan una renovación al ecosistema musical local, evidenciando que Lollapalooza reúne talentos consagrados, figuras internacionales y talentos emergentes.

La selección de los diez headliners articula una grilla que busca balancear estilos, procedencias y trayectorias. La presencia de artistas pop, representantes de la electrónica, números centrales del rap y referentes del rock y el punk subraya el enfoque ecléctico que caracteriza a la curaduría del festival. La decisión de reunir semejante número de figuras principales refuerza el carácter de gran acontecimiento cultural, transformando a cada jornada en una experiencia difícil de igualar en el ámbito local.