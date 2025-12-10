El actor más querido de Stranger Things llega a Lollapalooza Argentina con su proyecto musical

Joe Keery cantando End of Beginning en Lollapalooza Chicago (Video: Instagram)

Joe Keery, conocido mundialmente por su papel de Steve Harrington en Stranger Things (Netflix), se prepara para una nueva conquista: la música. Bajo el seudónimo DJO, el también actor dejó atrás la sombra de Hawkins y consolidó una identidad musical propia, tan fresca como viral. En 2026, su original universo sonoro desembarcará por primera vez en Argentina, pisando fuerte en Lollapalooza Argentina 2026, el festival más grande del país, y en un show propio que promete cercanía e impacto.

El salto musical de Keery no fue casual. Ya durante sus años en Chicago, formó parte de la banda Post Animal, pero fue con DJO cuando encontró el verdadero despegue. Su combinación de synth-pop, bases de indie, guiños al rock psicodélico y una estética setentera lo diferenció del simple “actor que hace música”. El proyecto, marcado por guitarras limpias y visuales psicodélicos, captó a una nueva generación de oyentes que lo siguen con entusiasmo tanto en plataformas digitales como en sus presentaciones en vivo.

Las pruebas de su fenómeno musical sobran: DJO lanzó tres álbumes—Twenty Twenty (2019), DECIDE (2022) y The Crux (2025)—cada uno con una búsqueda diversa y una construcción de identidad que va mucho más allá del marketing televisivo. Fue durante la era DECIDE que Keery, casi sin buscarlo, se metió en los charts globales con “End of Beginning”: el tema se convirtió en viral gracias a TikTok, alimentando trends con imágenes de Chicago, referencias a series como The Bear y, más tarde, toda clase de sueños proyectados en videos de usuarios. La canción escaló al Top 50 de Spotify, sonó en festivales como Coachella y en ciclos televisivos de alto rating como The Tonight Show with Jimmy Fallon, aportando visuales propias y una experiencia en vivo que selló su reputación de músico integral.

Todo este recorrido fue el preludio del gran anuncio: Joe Keery será parte de la grilla internacional de Lollapalooza Argentina 2026 con su alias DJO. Se presentará en el Hipódromo de San Isidro el viernes 13 de marzo y, para el público más devoto, también protagonizará un sideshow exclusivo el 11 de marzo en el Teatro Vorterix. Las expectativas son altísimas: se espera un show con sonido envolvente, la puesta visual que caracteriza a DJO y esa energía que lo hizo destacar en escenarios de Estados Unidos, Europa y Oceanía.

La venta de entradas para ambas fechas se disparó el 10 de diciembre, reflejando el interés de seguidores que ya conocen el costado musical de Keery, pero también de nuevos fans llegados del universo Stranger Things curiosos por verlo reinventarse sobre el escenario. En Argentina, donde la experiencia de recital suele convertirse en una fiesta colectiva, la llegada de DJO promete noches intensas, desde el synth-pop hasta la psicodelia y la complicidad directa con el público.

Mientras tanto, el presente de Keery continúa atravesado por la promoción de la última temporada de Stranger Things, otra despedida importante en su vida: “Cerrar un capítulo de diez años fue definitivamente un momento agridulce, pero estaba muy feliz con la forma en la que terminó para mí, personalmente”, dijo en la avant premiere de la serie en Los Ángeles.

Pero si algo demuestra la energía con la que encaró su faceta musical, es que DJO llegó para quedarse. Más allá de la ficción, Keery celebró en giras internacionales, viralidad espontánea y multitudes coreando “End of Beginning” en medio planeta. Protagonista en la pantalla y ahora también sobre el escenario, el músico y actor se prepara para cautivar al público argentino con una propuesta original y envolvente, llevando su universo DJO al corazón de Latinoamérica con la promesa de un show inolvidable.