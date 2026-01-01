Teleshow

El saludo de Wanda Nara a Maxi López luego del nacimiento de Lando: “Bienvenido a la familia”

El emotivo recibimiento propició las dedicatorias de celebridades argentinas en las redes para los padres y el bebé

La primera foto de Lando
La primera foto de Lando en brazos de su papá, Maxi López

El nacimiento de Lando López el 31 de diciembre de 2025 en Suiza marcó el cierre del año para Maxi López y Daniela Christiansson con una celebración compartida en redes sociales. El exfutbolista argentino y la modelo sueca, padres de Elle, su hija mayor nacida en Londres, anunciaron públicamente la llegada de su primer hijo varón. La noticia generó de inmediato una ola de saludos, con mensajes de familiares, seguidores y varias figuras de la farándula y el deporte, según destacó Infobae.

La difusión de la noticia incluyó palabras emotivas de ambos padres. Maxi López compartió en sus perfiles una imagen en la que sostiene al recién nacido, acompañada del mensaje: “31/12/2025 ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!”, de acuerdo con lo recopilado por Infobae. El posteo acumuló rápidamente cientos de comentarios y miles de respuestas de afecto.

El saludo de Wanda Nara
El saludo de Wanda Nara a Maxi López y Lando

Por su parte, Daniela Christiansson publicó desde la clínica una dedicatoria en la que expresó: “No podría estar más agradecida por esta manera de terminar y comenzar el año. ¡Bienvenido al mundo, pequeño príncipe Lando! 31.12.2025”, junto a imágenes íntimas de los primeros minutos del bebé con su madre y Elle, según reportó el medio. La modelo deseó además un feliz año nuevo a sus seguidores, reforzando la alegría de la ocasión.

La foto que publicó Daniela
La foto que publicó Daniela Christiansson junto a Lando

Las cuentas de los recién estrenados padres se llenaron de comentarios celebrando el crecimiento de la familia. “Bendiciones para toda esa gran familia”; “Qué belleza de familia”; “Una gran manera de cerrar el año”; y “Qué regalo más hermoso les trajo el 2026” fueron algunos de los mensajes destacados. Entre ellos, resurgieron también referencias a la participación de Maxi López en MasterChef y al ambiente festivo general que rodeó el acontecimiento.

Uno de los saludos más comentados llegó de parte de Wanda Nara, exesposa de Maxi López y madre de tres de sus hijos. La empresaria empleó sus redes para escribir públicamente: “Bienvenido a la familia Lando. Tus hermanitos te esperan en Argentina”. Su mensaje fue recibido con un corazón por Daniela Christiansson, reflejando la cordialidad y el entendimiento familiar y confirmando el clima armónico en torno al nacimiento.

Los saludos a Maxi López
Los saludos a Maxi López de Grego Rossello, Donato De Santis, Julia Calvo, Santiago Giorgini y Bauleti

La celebración tuvo además el protagonismo de Valentino López, hijo mayor de Maxi López y Wanda Nara. Valentino fue el primero en compartir la noticia en redes al publicar: “Felicitaciones por el nuevo integrante en la familia @officialmaxilopez @danielachristiansson”, acompañado de una foto familiar. Elle, la hija mayor de Maxi y Daniela, también participó de las primeras fotos, sellando el clima de afecto y complicidad entre los hermanos.

El nacimiento de Lando López provocó el inmediato saludo de diversas celebridades vinculadas tanto al deporte como a la televisión. Claudia Villafañe, colega de Maxi López en MasterChef Celebrity, expresó: “Felicidades! Bienvenido Lando! Qué mejor cierre de año!”. L-Gante optó por la síntesis: “Maestro”. Marley sostuvo: “Muchas felicidades! Llegó el 31 nomás!”. Desde el mundo gastronómico, el chef Donato de Santis escribió “Tu sonrisa es todo!”, mientras que Santiago Giorgini sumó: “Felicidades!” con aplausos.

El grupo de mensajes se completó con otros participantes del ambiente televisivo. Chino Leunis destacó el instante: “Vamos Presi! Qué hermoso regalo les dejó el último día del 2025. Cariños para todos por allá. Nos vemos pronto!!!”. Grego Rossello y Bauleti aportaron sendos: “felicitaciones facha!” y “Felicidades facha!”, y Julia Calvo manifestó: “Qué felicidad Maxi!!”, conforme lo recogido por el medio. El más curioso fue el de Alex Caniggia, con su estilo: “Bienvenido Lando full nombre HIGH SOCIETY”

Los saludos de L-Gante, el
Los saludos de L-Gante, el propio recibimiento de Daniela Christiansson por el mensaje de Maxi, y los de Marley, Claudia Villafañe, Alex Caniggia y el Chino Leunis

En el plano más personal, las imágenes compartidas por Daniela Christiansson ofrecieron una mirada íntima al nacimiento, retratando momentos de calma y cercanía junto a Maxi y Elle. La modelo afirmó sentirse “agradecida por esta manera de terminar y comenzar el año”, reforzando el espíritu de unidad y apoyo entre la familia, aun en un contexto marcado por mudanzas y nuevos proyectos laborales. Las postales publicadas transmitieron escenas de ternura entre los padres y sus hijos.

En torno al nombre, Maxi López ya había revelado en entrevistas previas que se inspiró tanto en su gusto por los nombres ingleses como en su admiración por el piloto de Fórmula 1 Lando Norris. En la familia, cada uno de los hijos tiene un nombre elegido especialmente por uno de los padres: mientras que Elle fue una elección de Daniela Christiansson, el nombre del recién nacido fue decidido por Maxi López, según recordó el propio exfutbolista al programa Implacables.

Así, la llegada de Lando López selló un cierre de año especial para la pareja, que afrontó el inicio de 2026 fortalecida por los lazos familiares y rodeada del acompañamiento, tanto virtual como presencial, de su círculo más cercano y figuras reconocidas.

