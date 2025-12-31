Teleshow

Crecen los rumores de romance de Zaira Nara y Robert Strom, un polista multimillonario: las primeras fotos

Las fotos de la modelo junto al magnate europeo revolucionaron la temporada en Punta del Este. La pareja de famosos que habría sido la celestina

En SQP dieron detalles del vínculo amoroso que habría comenzado entre la modelo y un polista, nieto de un magnate (Video: SQP/ América TV)

Las primeras imágenes de Zaira Nara junto al magnate Robert Strom en Punta del Este convirtieron los rumores en el que parecería ser el primer romance de la temporada.

Tras la difusión de las fotos, que publicó ¡Hola! Argentina!, la especulación sobre un vínculo amoroso entre la modelo argentina y el heredero europeo aumentó, potenciada por el alto perfil de ambos y las extraordinarias cifras vinculadas a la fortuna de Strom.

Las fotografías muestran a la hermana de Wanda y a Strom con gestos de cercanía en la reconocida ciudad balnearia uruguayo. Diversos medios interpretaron su aparición conjunta como una señal de vínculo entre la empresaria y el heredero, de apellido vinculado al mundo del polo y los negocios internacionales. En SQP (América TV) analizaron las imágenes y hablaron de la incipiente relación que habría tenido a una pareja de famosos como celestinos.

El perfil de Robert Strom permanecía reservado en los circuitos del polo y la alta sociedad francesa, hasta su irrupción en la farándula argentina. Quien sería el nuevo amor de Zaira, luego de separarse de Facundo Pieres a mediados de este año, es hijo de Birger Strom y nieto de Robert Zellinger de Balkany, el empresario que fundó un imperio de centros comerciales en Europa. Respecto a la magnitud del negocio familiar, existen versiones que mencionan más de 80, otras de 60 o 40 centros comerciales, distribuidos entre Madrid, París, Bruselas y otras grandes ciudades. Recientemente, parte del imperio se vendió en Madrid por un valor cercano a 1.600 millones de euros.

Con 37 años, Strom alterna su residencia entre castillos cerca de París y Palm Beach, y se desempeña como jugador profesional del club de polo Sainte-Mesme, fundado por su abuelo. El entorno social funcionó como puente clave entre Nara y Strom. Martín Pepa, amigo de Strom, y Pampita habrían sido los responsables de haber facilitado el acercamiento entre ambos. La relación estaría atravesada por el universo del polo, ámbito en el que tanto Strom como Zaira comparten amistades y eventos exclusivos.

En los últimos tiempos, la cercanía entre Pampita y Zaira se consolidó con viajes laborales y apariciones en programas de streaming desde Punta del Este, reforzando la percepción de un círculo social a medida. Incluso trascendió que la posible relación causó impacto en el pasado sentimental de Zaira Nara. Se difundió que Facundo Pieres, expareja de la modelo y también vinculado al mundo del polo, habría quedado molesto ante el accionar de Pepa, ya que él deseaba retomar la relación con la modelo y Pepa habría preferido presentarle a Strom. Esta situación fue percibida en algunos programas como una “traición” para Pieres, mientras que al mismo tiempo fortaleció el vínculo de amistad entre Zaira y Pampita, quienes ya venían afianzando la relación recientemente.

Frente al revuelo mediático y los relatos del entorno, Zaira Nara eligió una postura reservada respecto a su vida privada. Durante su estadía en Punta del Este, y antes de la difusión masiva de las fotografías, declaró que disfrutaba del tiempo con amigos y reiteró que no está en pareja. Esta posición se produjo en el punto álgido de las versiones sobre su vínculo con Strom, generando un contraste entre el discurso público de la modelo y la interpretación de quienes analizan las fotos con el multimillonario y los testimonios allegados.

Mientras la atención pública sigue de cerca los movimientos de la animadora en la costa uruguaya y en la escena internacional del polo, la modelo insiste en disfrutar el verano sin confirmar ningún tipo de relación, alimentando la expectativa alrededor de una historia que, a cada paso, la mantiene en el centro de las miradas.

