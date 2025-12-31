Teleshow

Celeste Cid compartió una foto sexy en bikini desde los alucinantes paisajes de El Bolsón

La actriz, de vacaciones en el sur argentino con Santiago Korovsky, disfruta de días de amor en el cierre de 2025

Para ponerle un broche de oro al 2025, Celeste Cid viajó con Santiago Korovsky, su novio, a El Bolsón para descansar y disfrutar de uno de los destinos más increíbles de la Argentina. La actriz realizó un breve balance de su año en Instagram y compartió una foto a pura sensualidad tomando sol.

“Me da fiaca hacer un resumen de año. Así que mi resumen de año va con estas dos fotos”, escribió la protagonista de Papá por dos y la serie Planners junto a una fotografía en la que aparece recostada sobre una lona en el campo, luciendo una bikini rosa con un fondo montañoso y un caballo pastando a pocos metros de ella.

“PD: el que viene será un año glorioso”, agregó Celeste, quien además publicó una imagen en la que se lucía todo el paisaje natural de El Bolsón al atardecer. En primer plano aparecen fotos de flores amarillas silvestres y arbustos, con pasto seco. Mientras que al fondo se destaca una cadena montañosa bajo un cielo parcialmente despejado, iluminado por nubes con tonos naranjas por la luz del sol.

La foto de la actriz en traje de baño en el sur argentino no pasó inadvertida para sus seguidores. “¿Es la más linda? Es la más linda”, “el verdadero paraíso... Santi, mi nuevo ídolo”, “lo diosa que sos”, “reina”, le dejaron en los comentarios. “¿El techo del tinglado tendrá membrana?”, “te amo, ji,ji.”, “tranqui la foto, por suerte”, “¡para un cuadro!!!”, “el que tuvo un año excelente fue Santi”, “con ese contorno más que en la astrología tenemos que creer todxs en Dios” y “¿de qué color era el caballo?”, bromearon, frente a la belleza de la actriz como la del entorno, con mensajes de admiración y humor.

Celeste Cid y Santiago Korovsky eligieron el sur argentino para crear nuevos recuerdos. El paisaje de El Bolsón sirvió como telón de fondo para una serie de imágenes que la pareja compartió en sus redes sociales, donde se los vio rodeados de montañas, libros y momentos de serenidad. Lejos de la rutina urbana, ambos encontraron en la Patagonia un refugio que, según la propia Celeste, los conquistó desde el primer instante.

Hace una semana, la actriz inauguró el álbum de su escapada con una imagen que capturó la esencia de la tranquilidad patagónica: de espaldas en una cabaña de madera, con un ramo de hortensias rosas entre los brazos y la mirada hacia un ventanal que enmarcaba praderas, árboles y picos nevados. “Hay que venir, confirmo”, escribió Celeste en su perfil de Instagram, dejando claro el impacto del lugar. La luz natural y el detalle de las flores en sus manos componían una postal que transmitía calma y pausa, atributos que muchos buscan y pocos logran encontrar.

El viaje no se limitó a lo íntimo ni a las escenas domésticas. Entre las postales compartidas por la pareja, destacaron los paisajes de atardeceres teñidos de tonos rosados y anaranjados, con flores amarillas en primer plano y cerros imponentes al fondo. En otra imagen, la cabaña de madera aparecía iluminada bajo la noche estrellada, rodeada de silencio y naturaleza.

Uno de los momentos más entrañables, según la repercusión de sus seguidores, fue la foto de Celeste recostada sobre una manta, leyendo un libro frente a una ventana con vista a las montañas. En las historias de Instagram, Korovsky definió otra postal como “psicodélica”, al mostrar a la actriz posando frente a su lente en una atmósfera de intimidad y complicidad.

Santiago Korovsky también protagonizó varias escenas del álbum. Se lo vio en lo alto de una colina, con gorra y anteojos, sonriendo mientras su perro lo sorprendía con un beso en la cara. En otra jornada, la pareja compartió caminatas entre pinos, abrigados con camperas y bufandas, disfrutando del aire fresco y la tranquilidad sureña. No faltaron las fotos grupales: familiares y amigos reunidos frente a un lago, rodeados de bosque, algunos con tazas en la mano, compartiendo charlas y risas en un entorno que invitaba a la desconexión.

