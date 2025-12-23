Teleshow

Celeste Cid y Santiago Korovsky disfrutan de su amor en El Bolsón: libros, montañas y relax

Entre paisajes únicos y escenas domésticas, la pareja compartió su día a día en la Patagonia mientras palpitan la llegada de las fiestas

De cara a las fiestas
De cara a las fiestas de fin de año, la pareja decidió disfrutar de unos días en la Patagonia (Instagram)

Celeste Cid y Santiago Korovsky volvieron a conquistar a sus seguidores con una nueva postal de su vida juntos. Desde mediados de 2024, la actriz y el creador de División Palermo lograron instalarse como una de las parejas más queridas del ambiente. No son solo sus fotos de viaje ni las anécdotas graciosas: su química y su forma de reírse de los problemas terminaron por enamorar a todos. Esta semana, ambos se tomaron un descanso del ritmo de la ciudad y eligieron El Bolsón como refugio.

Hay que venir, confirmo”, escribió Celeste en su perfil de Instagram. Así abrió el álbum de su escapada al sur, dejando en claro que el destino la conquistó. La primera imagen ya dio que hablar: Celeste apareció de espaldas, dentro de una cabaña de madera, con una musculosa negra y un ramo de hortensias rosas en sus brazos. A su frente, a través de un ventanal enorme, se podía apreciar el paisaje patagónico: praderas verdes, árboles altos y montañas. Sin palabras, la foto transmitió calma, aire de hogar y esa sensación de pausa que muchos buscan y pocos encuentran. El detalle de las flores en sus manos y la luz natural que entra por la ventana completan una escena que, sin grandes gestos, dice mucho.

Celeste abrió su álbum fotográfico
Celeste abrió su álbum fotográfico con una postal de ella misma y el paisaje patagónico
La naturaleza del Bolsón se
La naturaleza del Bolsón se llevó el protagonismo de la escapada de la pareja

Pero el álbum no se quedó en lo íntimo. Celeste y Santiago compartieron también postales dignas de una guía de viajes. Desde postales del atardecer patagónico con flores amarillas en primer plano y un cielo que mezcla tonos rosados y anaranjados. También los cerros imponentes en el fondo hicieron que cualquier espectador quisiera estar ahí. Otras imágenes mostraban una cabaña de madera iluminada en plena noche, rodeada de oscuridad y bajo un cielo lleno de estrellas.

Para muchos, la imagen más entrañable fue otra que Celeste compartió: recostada sobre una manta, leyendo un libro frente a una ventana con vista a las montañas. A su vez, la actriz posó para su pareja, quien sacó una postal que definió como “psicodélica” en sus historias de Instagram.

Y Korovsky también fue el protagonista del álbum digital de sus vacaciones en la Patagonia. En una de ellas, el actor se lució en lo alto de una colina, con gorra y anteojos, sonriendo mientras su perro lo sorprendía con un beso en la cara. Detrás, el valle se extendía bajo el cielo despejado. También hubo lugar para las fotos grupales con familiares y amigos reunidos frente a un lago rodeado de bosque, todos abrigados, algunos con tazas en la mano, compartiendo charlas y risas.

Los días de Cid y
Los días de Cid y Korovsky estuvieron repletos de salidas al aire libre
El reencuentro entre familiares y
El reencuentro entre familiares y amigos durante su visita al sur
La tierna postal de Santiago
La tierna postal de Santiago junto a un perro, quien le plantó un beso frente a la cámara

Los momentos a solas al aire libre no faltaron en su recorrido por el sur del país. Entre la selección de imágenes que compartió la artista se los pudo apreciarlos juntos. En una caminata entre pinos, ambos ataviados con camperas y bufandas, se lucieron frente a la cámara mientras disfrutaban del aire fresco y la tranquilidad.

Las fotos de la pareja captaron la atención de sus seguidores, quienes dejaron en claro que siguen cada uno de sus pasos desde que oficializaron su romance. “Los más hermosos de la Argentina”; “Hermosa pareja”; “Es todo hermoso”; “Son mis padres”; “La mujer más linda del país en el sur”; “Qué lindo que disfruten de la naturaleza”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron en la sección de comentarios.

La actriz disfrutando de una
La actriz disfrutando de una jornada de lectura en el hospedaje
La flora patagónica fue de
La flora patagónica fue de las protagonistas indiscutibles del recorrido en El Bolsón
Entre las postales, Korovsky destacó
Entre las postales, Korovsky destacó una "psicodélica" de su pareja (Instagram)

El Bolsón se transformó en el escenario ideal para esta escapada. Los paisajes imponentes, la cabaña de madera, las caminatas y las reuniones con amigos y familia armaron el combo perfecto. Para Celeste y Santiago, este viaje fue más que unas vacaciones: fue una forma de recargar energías, compartir momentos y sumar recuerdos lejos del ruido.

