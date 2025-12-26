Podrían inhabilitar la licencia de conducir de Valeria Aquino por el video viral de su hija al volante

El polémico video de Valeria Aquino con la hija que tuvo con El Polaco

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Valeria Aquino después de que se viralizara un video en el que su hija de doce años aparece conduciendo un automóvil en un camino rural de Argentina. Según la ANSV, la madre fue quien grabó y publicó las imágenes en redes sociales, lo que provocó una rápida respuesta institucional y un intenso debate público sobre la exposición de menores y la responsabilidad de los adultos, especialmente de figuras conocidas.

La ANSV fundamentó su pedido en la legislación vigente, que prohíbe estrictamente que menores de edad conduzcan vehículos en el país. El organismo explicó que, además de violar la Ley Nacional de Tránsito, la conducta de Aquino resultó agravada por el uso incorrecto del cinturón de seguridad por parte de la niña, lo cual incrementó el riesgo al que estuvo expuesta, según detalló. Tras recibir diversas denuncias ciudadanas motivadas por la amplia difusión del video, la agencia inició el procedimiento formal para la inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir de Aquino.

El video fue difundido por la propia Aquino en sus historias de Instagram el 25 de diciembre. En las imágenes se observa a Alma, la hija de la bailarina y del músico conocido como El Polaco, sentada al volante sobre un trayecto de tierra, mientras la madre registraba la escena. La publicación obtuvo repercusión inmediata en redes sociales: algunos usuarios interpretaron el hecho como una práctica de manejo anticipada, aunque la edad legal para conducir está lejos de ser alcanzada por la menor. La respuesta generó opiniones polarizadas, entre quienes relativizaron la acción por tratarse de un entorno rural y quienes criticaron la exposición pública de una menor en una situación considerada riesgosa, advirtiendo sobre el posible efecto imitador que pueden tener figuras públicas.

Frente a las críticas, Aquino acompañó el video con una frase que reavivó el debate: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”, escribió en Instagram. Esta afirmación fue leída por una parte de la audiencia como una justificación del acto, lo que profundizó la controversia acerca de los límites en la enseñanza práctica y la obligación de proteger a los menores, tanto en ámbitos presenciales como digitales.

Ante la magnitud del caso, El Polaco tomó distancia públicamente a través de declaraciones televisivas. Consultado por el programa Puro Show, el artista afirmó: “No vi nada, está con su madre... Me estoy enterando de esto ahora. Pasó Navidad con su mamá”, mostrando desconocimiento y desvinculación de la decisión y el contexto en que se grabó a su hija conduciendo.

El episodio actualizó la discusión sobre la responsabilidad parental y la influencia de las figuras públicas en la crianza y en la exposición de menores en redes sociales. Mientras ciertos sectores de la sociedad señalaron que exponer a hijos e hijas a situaciones inseguras representa tanto un riesgo ético como legal, otros defendieron la situación como una “experiencia controlada” bajo supervisión adulta. El intercambio de opiniones evidenció la tensión entre el modelo de crianza experiencial y la necesidad de establecer límites claros, particularmente en un entorno digital donde lo publicado adquiere permanencia y repercusión pública.

Las continuas publicaciones familiares de Aquino y El Polaco en redes sociales, como el reciente viaje a Nueva York junto a Alma, han mantenido la vida privada de la familia bajo un escrutinio constante y han multiplicado los cuestionamientos sobre el alcance y los límites de mostrar a menores en plataformas públicas.

Casos como el de Valeria Aquino reavivan el debate sobre cómo el entorno digital amplifica la exposición de los más jóvenes, generando repercusiones que trascienden el hecho singular y se insertan en discusiones sociales y normativas más amplias.