Graciela Alfano homenajeó a Brigitte Bardot por su muerte y mostró su parecido con el ícono del cine francés

Graciela Alfano homenajeó a Brigitte Bardot tras su fallecimiento, reivindicando su belleza y legado cultural en redes sociales (Video: Instagram)

La muerte de Brigitte Bardot a los 91 años sacudió al mundo del cine, la moda y la cultura popular. Ícono absoluto del siglo XX, musa del cine francés y figura central de una época que redefinió la sensualidad y la libertad femenina, su partida generó homenajes en todo el planeta. En la Argentina, una de las voces que se sumó con emoción y fuerte impronta personal fue la de Graciela Alfano, quien eligió recordarla con imágenes, palabras y una identificación estética que no pasó desapercibida.

“Te amo Brigitte Bardot. Mi homenaje a tu belleza eterna”, escribió Alfano en sus redes sociales junto a una composición visual que comparaba un retrato clásico de la actriz francesa con una imagen más actual de ella misma. El gesto no fue casual ni improvisado: desde hace años, la exvedette y panelista reivindica a Bardot como una referencia ineludible de estilo, actitud y ruptura de moldes. En otra historia, Alfano fue un paso más allá y publicó un collage titulado “Ícono del ícono”, acompañado de la frase “Love you forever”, reforzando la idea de Bardot como una figura que no solo marcó una época, sino que sigue funcionando como referencia viva en el presente.

El icónico posteo de Graciela Alfano combinó imágenes y palabras para mostrar la continuidad estética entre ella y Bardot

El posteo se inscribió en una línea que Alfano ya había transitado públicamente. Algunos años atrás, había sorprendido en televisión con un look inspirado en Bardot: cabello recogido, mechones sueltos, flequillo protagonista y una actitud descontracturada que evocaba la estética de los años 60. En aquel momento, la actriz habló de “tendencia”, de cómo ciertos gestos y estilos atraviesan décadas sin perder vigencia. Con la muerte de Bardot, ese juego de espejos adquirió un tono más íntimo y emotivo.

La despedida de Alfano no se limitó a una simple evocación estética. Al elegir palabras como “eterna” y “mega estrella”, subrayó la dimensión simbólica de Bardot, una figura que excedió el cine para convertirse en fenómeno cultural. Nacida en París en 1934, Bardot alcanzó fama internacional en 1956 con Y Dios creó a la mujer, película que la consagró como mito erótico y, al mismo tiempo, abrió debates sobre la representación del deseo y la autonomía femenina. Su imagen libre, provocadora y natural marcó una época y dejó huella en la moda, la música y el arte.

A lo largo de su carrera, protagonizó más de 45 películas y grabó decenas de canciones, colaborando con cineastas y músicos que definieron el pulso cultural de la posguerra europea. Sin embargo, en 1973, en pleno apogeo, decidió retirarse del cine para dedicar su vida al activismo por los derechos de los animales. Ese giro radical consolidó otra faceta de su legado: la de una mujer capaz de abandonar la fama para sostener una causa. La imagen de Bardot abrazando una cría de foca en Canadá recorrió el mundo y contribuyó a cambios legislativos concretos, un impacto que trascendió cualquier pantalla.

La muerte de Brigitte Bardot a los 91 años generó homenajes en el mundo del cine, la moda y la cultura popular

En ese sentido, el homenaje de Alfano también dialoga con una idea de coherencia y carácter. No solo recordó a la Bardot estrella, sino a la mujer que eligió un camino propio, aun a costa de controversias y enfrentamientos. “Ella será la uno, pero yo creo tendencia”, había dicho Alfano en una de sus apariciones televisivas en LAM al referirse a su inspiración.

La muerte de Brigitte Bardot marca el cierre de una era y, al mismo tiempo, reactiva la conversación sobre su influencia. El recuerdo de Graciela Alfano se inscribe en ese movimiento colectivo de despedida y memoria. No fue un adiós solemne, sino una afirmación de continuidad: la belleza, el estilo y la rebeldía como valores que se transforman pero no desaparecen.