Paula Chaves y sus hijos sorprendieron a Pedro Alfonso en su debut teatral en Carlos Paz: “¡Iguales a papá!"

El actor vivió un divertido cierre sobre el escenario y mostró el cálido recibimiento que le dio su familia tras la primera función en la villa cordobesa

Al finalizar la función de estreno de su obra, Pedro Alfonso fue sorprendido por la presencia de Paula Chaves y sus hijos (Instagram)

Con el fin de año a la vuelta de la esquina y el verano en pleno auge, Pedro Alfonso volvió a Villa Carlos Paz, una de las plazas teatrales más importantes de la temporada, para presentar su nueva obra Corto-circuito. Como ya es tradición, el actor y productor no solo disfrutó de los aplausos y las carcajadas del público, sino que vivió una noche especial rodeado de sus seres más queridos. La función inaugural tuvo un cierre cargado de humor, sorpresa y ternura, en el que su familia ocupó un lugar central tanto arriba del escenario como en los camarines.

La función transcurría con el clima festivo y la complicidad habitual entre el elenco y la platea. Pero el broche de oro llegó cuando Pedro Alfonso, en medio del cierre, decidió sumar un momento inesperado. Como si se tratara de un juego, al escenario subieron su pareja, Paula Chaves, y sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa. La escena se desarrolló como si fueran espectadores elegidos al azar, y el actor los fue presentando uno por uno ante el público. “¡Iguales a papá! Es impresionante, ¿cómo te llamás?”, preguntó Pedro a cada uno, fingiendo no conocerlos, mientras ellos respondían con naturalidad y complicidad, generando risas tanto en la sala como entre sus compañeros de elenco.

El instante más divertido se produjo cuando llegó el turno de Filipa, la hija menor de la familia. En un video capturado por el periodista Nahuel Saá, conocido como La Criti, se pudo apreciar cómo Pedro le pregunta: “¿Qué te gustó más?”. Pero la pequeña, algo tímida frente a las luces y los aplausos, esquivó la respuesta, provocando una carcajada generalizada entre el público y un gesto de ternura por parte de todos los presentes.

Pedro y Paula compartieron un
Pedro y Paula compartieron un beso mientras sus hijos los abrazaban tras la función (Captura de video)

El clima de familia y celebración no se agotó en el escenario. Tras el final de la función, el propio Pedro compartió en sus redes un breve video que mostraba el recibimiento que le dieron Paula y los chicos en los camarines. “Es lindo estrenar, pero más lindo que te esperen así”, escribió el actor, junto a las imágenes en las que se ve a su familia peleando amistosamente por ver quién sería el primero en abrazarlo. Finalmente, fue Filipa quien se adelantó y logró ocupar el primer lugar, seguida de cerca por Olivia y Baltazar.

El video muestra el entusiasmo de los chicos, que corren a los brazos de su papá y celebran la primera función con alegría. “¡Muy bien, papito!”, se escucha decir a Olivia, que lo abraza con fuerza. La escena se completa con un beso entre Pedro y Paula, y más risas cuando la hija mayor comenta: “Se cag... de risa todo el tiempo”. Pedro, emocionado, agradece la compañía: “¡Qué lindo que vinieron!”.

Al finalizar su obra de teatro, Pedro Alfonso fue recibido por su pareja Paula Chaves y sus hijas con cariño (Instagram)

El momento, espontáneo y lleno de afecto, se viralizó y generó una catarata de mensajes por parte de los seguidores del actor y la conductora. “¡Qué hermosa familia!”; “¡Son divinos!”; “Se nota que son un equipazo”; “Se merecen lo mejor del mundo”; “Mi familia favorita”, fueron solo algunos de los mensajes que inundaron las redes sociales tras la publicación del video. La escena fue celebrada tanto por los fanáticos que siguen la carrera teatral de Alfonso como por quienes disfrutan del costado familiar y cotidiano de la pareja con sus hijos.

De esta manera, Alfonso cerró la primera función de Corto-circuito con un plus de emoción y alegría, rodeado de los suyos y confirmando que, más allá del éxito profesional, el verdadero motor sigue siendo la familia. El verano recién comienza en Villa Carlos Paz, pero el actor ya tiene un recuerdo imborrable para atesorar y compartir con quienes lo acompañan en cada paso de su carrera.

