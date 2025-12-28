La profunda reflexión de Marta Fort al hacer el balance de su 2025: “Hubo momentos de dudas, tristeza y depresión”

Marta Fort hizo un recap de su 2025 y sorprendió con una profunda reflexión

Entre viajes, sueños cumplidos, y la llegada de un nuevo integrante a la familia, Marta Fort atravesó un año cargado de emociones. La joven marcó tendencia con llamativos looks y asentó su lugar en el mundo de la moda. Sin embargo, no todo fue color de rosa, ya que en la última etapa del 2025, la modelo debió enfrentar una dura interna familiar, la cual generó cruces con sus primos. Así las cosas, este sábado, la hija del chocolatero publicó una profunda reflexión sobre estos 365 días.

De cara a su millón de seguidores, la influencer comenzó publicando un divertido recap de su 2025. Musicalizado por el tema “Again” de Lenny Kravitz, Marta compartió diversas experiencias, entre juegos con su mascota, viajes, fiestas y cambios de looks. En su video, la joven también incluyó videos en el gimnasio, marcando el tiempo que le había dedicado a su físico y los resultados obtenidos. Ya en su siguiente story, la hija de Ricardo Fort compartió un texto en letras blancas sobre un fondo negro: “Este año estuvo lleno de cambios y emociones. Fue el año en el que más maduré y crecí como persona. Me animé a enfrentar problemas y conversaciones que antes temía o evitaba. Disfruté mucho, me reí, viajé y sentí. También hubo momentos de dudas, tristeza y depresión”.

Luego, la joven cerró diciendo: “Aun así, todo lo que me pasó este año me dejó una enseñanza. Cada experiencia, incluso las difíciles, fueron para bien. Gracias a todas las personas que me acompañaron y fueron parte de este proceso. Fue un año intenso, un poco explosivo, pero necesario. Y, al final, un buen año. No puedo esperar a ver qué me depara el 2026”.

La reflexión de Marta Fort a pocos días de finalizar el 2025

El 2025 comenzó con una dura noticia para la joven. A mediados de enero, la mascota de su infancia moría. En aquel momento, en un acto cargado de emociones, Marta reveló a través de sus redes sociales la pérdida que removió lo más profundo de su corazón. Chula, su primera perrita y fiel compañera desde la infancia, falleció, llevándose con ella una parte irremplazable de los recuerdos y vivencias que construyeron la vida de la modelo desde sus primeros años.

A través de sus historias de Instagram, Marta recordó a su pequeña mascota luego de su partida terrenal. “Hoy se fue Chula, mi primera perrita, quien creció en conjunto conmigo, quien se lleva con ella toda mi infancia y mi vida entera. Mi compañera eterna. Te vamos a extrañar”, escribió la joven, a corazón abierto, junto a una serie de fotografías que inmortalizan su vínculo con la pequeña mascota.

Otro de los instantes que marcaron su año tuvo lugar en el mes de abril. En ese momento, la joven brindó una entrevista en la que habló de uno de los aspectos más sensibles y desconocidos de su vida: la hemiparesia, una condición neurológica que la acompaña desde el momento en que llegó al mundo y que afecta la movilidad del lado derecho de su cuerpo. “La hemiparesia es algo con lo que nací. Básicamente, cuando un bebé nace y se queda por unos segundos sin oxígeno en una parte del cerebro, eso puede dejar secuelas”, relató con la voz cargada de recuerdos y el gesto sereno, pero firme, para luego aclarar que “en mi caso fue en el derecho, entonces por eso yo tengo afectada la motricidad y la movilidad de la mitad de mi cuerpo”.

“Gracias a que mi familia reaccionó rápido, y mi papá se movió como un león para encontrar a los mejores médicos, logré recuperar bastante. Hice —y sigo haciendo— mucha kinesiología. Es un trabajo constante, que no termina nunca, pero depende mucho del grado de afectación y el tiempo que pasó hasta que se comenzó el tratamiento. Es algo fuerte, sin duda, pero también es parte de mi historia”, expresó con esa mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que la caracteriza.

Como si fuera poco, ya en la última parte del año, Marta sufrió una serie de cruces entre los primos de la familia. Las recientes declaraciones públicas de Marta Fort, John Fort y Thomas Fort, junto con la posterior reacción de Macarena Fort, han evidenciado una fractura profunda entre los herederos y el actual responsable de la empresa, Eduardo Fort. El conflicto, que entrelaza disputas personales y empresariales, se desarrolla en un entorno donde la pertenencia, el reconocimiento y el control de la compañía se han transformado en puntos de tensión ineludibles.

Esta vez fue Marta Fort, hija de Ricardo Fort, la primera en exponer el drama familiar a través de sus redes sociales. En un mensaje cargado de sinceridad, expresó su sensación de aislamiento dentro de su propio entorno: “Es inevitable para mí no sentirme en soledad y triste cuando, dentro de mi propia familia, la única que me quedó y en la que tendría que encontrar complicidad, hay personas que no quieren verme crecer, cuando son las que más necesito que confíen en mi capacidad y me impulsen”.

Las declaraciones de Marta encontraron eco en sus primos John y Thomas Fort, hijos de Jorge Fort, quienes en una entrevista televisiva con A la Tarde (América) abordaron su desvinculación de la empresa y los conflictos con su tío Eduardo, actual presidente de la fábrica. Thomas relató que, tras diecisiete años de trabajo, decidió alejarse debido a enfrentamientos directos y malos tratos: “La situación es tétrica, realmente”. Ambos hermanos describieron un ambiente laboral deteriorado y una relación distante tanto con la empresa como con el resto de la familia. John, por su parte, narró cómo, tras la sugerencia de su padre de reincorporarse a la compañía, recibió un telegrama de despido firmado por Eduardo, lo que selló su exclusión del negocio familiar.