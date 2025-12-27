Teleshow

Wanda Nara se reencontró con sus hijas después de que estuvieran una semana con Mauro Icardi

La conductora se reunió con las dos pequeñas para celebrar Año Nuevo en Punta del Este con toda su familia

Wanda Nara volvió de Punta
Wanda Nara volvió de Punta del Este para reencontrarse con sus dos hijas y regresar a Uruguay para pasar Año Nuevo en familia (Instagram)

Wanda Nara compartió en sus redes sociales el intenso minuto a minuto de su reencuentro familiar y su regreso a Punta del Este, una travesía marcada por el movimiento, la logística y las emociones propias de las fiestas. Tras pasar la Navidad en Uruguay junto a sus tres hijos varones y su familia, la empresaria y conductora regresó en avión privado a Buenos Aires, acompañada por su novio Martín Migueles, con el objetivo de reencontrarse con sus dos hijas, quienes habían pasado una semana con Mauro Icardi.

El itinerario familiar quedó registrado en una serie de imágenes que resumen la dinámica de estos días. En la primera, se ve a Martín Migueles sentado junto a la ventanilla del jet privado, sonriente y relajado, despidiéndose de Uruguay. Con remera blanca, tatuajes a la vista y el teléfono siempre a mano, la postal marca el cierre de un capítulo y la transición hacia el reencuentro con las pequeñas.

Otra de las fotos muestra el interior del avión: Wanda, de espaldas y con los pies descansando sobre el asiento, viaja en un ambiente de lujo y comodidad. A su lado, destaca el exclusivo bolso Hermès Birkin, símbolo de su estilo y de la sofisticación que la caracteriza incluso en los trayectos más cotidianos.

Wanda ya puso en uso
Wanda ya puso en uso la Birkin Picnic, su regalo de Navidad
"Ahora sí, felices vacaciones para
"Ahora sí, felices vacaciones para mí", escribió Nara anunciando el reencuentro con las pequeñas

Los detalles no quedaron afuera del registro. En una imagen, varias cajas de comida rápida y bebidas están listas sobre la mesa del avión, con el ala de la aeronave y el cielo despejado de fondo. “Ahora sí, felices vacaciones para mí”, escribió Wanda, reflejando el entusiasmo y el alivio del reencuentro con sus hijas y el inicio de una nueva etapa de descanso en familia.

En otra postal, la mesa del avión vuelve a ser protagonista, esta vez con bolsas de comida y cajas listas para el regreso a Punta del Este, acompañadas por la frase “Rumbo a Punta del Este”. El registro marca el cierre de la escala en Buenos Aires y anticipa las próximas horas de relax y celebración en el destino elegido para recibir el Año Nuevo.

La llegada a Punta del Este también quedó documentada. En la última imagen, Martín camina por la pista del aeropuerto bajo un cielo parcialmente nublado, llevando en una mano una botella de agua y en la otra el bolso Hermès de Wanda, que fue regalo de Navidad. Viste remera blanca, pantalón corto claro y zapatillas blancas, mientras al fondo se distinguen jets privados y helicópteros. La escena transmite el clima relajado y exclusivo del inicio de las vacaciones para la familia.

Wanda sorprendió a sus dos
Wanda sorprendió a sus dos hijas con comida de y juegos
Wanda ya llegó a Punta
Wanda ya llegó a Punta del Este con sus dos hijas y Martín Migueles (Instagram)

En conjunto, las imágenes y relatos publicados por Wanda Nara muestran cómo vivió el reencuentro con sus hijas, la logística familiar entre países y el comienzo de una nueva etapa de vacaciones en el este uruguayo. Entre traslados, reencuentros y gestos cotidianos de lujo, la empresaria volvió a convertir su vida privada en un relato visual que captura la atención de sus seguidores y refleja el ritmo singular de su día a día.

Este esperado reencuentro se da luego de que las niñas pasaran Navidad junto a su padre y la China Suárez, su actual pareja, en la casa de los sueños, la propiedad que Icardi compró en Nordelta para vivir durante su recuperación de rodilla.

Con él estuvieron desde el 22 de diciembre a las 11 de la mañana. Durante este tiempo el delantero del Galatasaray decidió mantener la intimidad del encuentro con sus hijas, sin embargo, en el posteo que hizo por Navidad decidió volver a mostrar a sus dos hijas en las redes.

Icardi posó junto a sus dos hijas en el hall de la casa de Nordelta decorada especialmente para Navidad. Detrás de ellos, una imponente escalera de mármol se adorna con guirnaldas de pino y grandes moños rojos, mientras el árbol navideño luce esferas, tarjetas y carteles con mensajes de “Feliz Navidad”.

