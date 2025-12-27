La insólita respuesta de Sofía Gonet al comparar a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos de comida

La insólita comparación que hizo Sofía La Reini Gonet sobre sus compañeros de MasterChef Celebrity

Desde su llegada a MasterChef Celebrity (Telefe), Sofía Gonet se convirtió en uno de los personajes más queridos por el público. Su carisma, sus llamativas respuestas y su actitud desenfrenada también impactaron al jurado, generando todo tipo de situaciones en el programa. Así las cosas, en las últimas horas, La Reini sorprendió al revelar la insólita comparación que había hecho entre sus compañeros y diversos platos de comida.

“¿Qué platos serían tus compañeros?”, comenzó preguntándole Kennys Palacios al introducir el juego. Fiel a su estilo, la joven respondió: “Cachete (Sierra) es un corte de carne, es un asado. A Maxi (López) me lo imkagino como un marisco. Abundante, pero fino, medio finoli”.

Fue entonces cuando el asistente de Wanda le consultó a La Reini por Marixa Balli, quien se encontraba a sus espaldas. “Ay, Marixa me lo imagino como algo bien picante. A Marixa me la imagino como un ceviche de salmón, con leche de tigre. Pero con mucho chile, me lo imagino bien picante y rico”, disparó la influencer, generando las risas de Palacios y de Cachaca, quien se cayó del sillón en el que estaba debido a la risa que le causó el comentario.

Continuando con el juego, Gonet se refirió a uno de los exparticipantes: “Luis Ventura es un plato de bodegón”. En ese momento, Kennys quiso saber: “¿La Roccasalvo?”. Tras pensar unos instantes, Sofía devolvió: “Me la imagino como un plato dulce, pero muy sofisticado. Me la imagino como un Crêpe Suzette, un panqueque con, flambeado con naranja. Andy Chango me lo imagino como un plato español, una tortilla española. A Sofi (Martínez) la veo como un plato argento. Un guiso, pero rico”.

La llamativa respuesta de Sofía Gonet al comparar a sus colegas de MasterChef con platos de comida

Para cerrar, el comunicador quiso saber la mirada que tenía la influencer de sí misma: “¿Vos qué plato serías?”. Después de unos instantes, la joven comentó, haciendo referencia a su negocio y polémica en redes sociales: “Y, una cookie”.

Días atrás, Gonet sorprendió en las redes sociales durante las vísperas navideñas al presentar una receta inesperada: medialunas rellenas con vitel toné. La influencer, conocida por su paso por MasterChef Celebrity y por su perfil espontáneo en plataformas digitales, desafió las tradiciones gastronómicas argentinas al fusionar dos íconos festivos. Su video, compartido en TikTok, se viralizó rápidamente y generó una ola de reacciones entre usuarios y creadores de contenido.

La tendencia de combinar medialunas con vitel toné ya circulaba en TikTok desde, al menos, dos semanas antes del experimento de Gonet, con varios creadores participando en el desafío y generando debate. “Viendo esta combinación en TikTok, un montón de creadores la probaron, así que no me lo puedo perder”, expresó la influencer, resaltando su motivación para sumarse a la propuesta.

Sofía Gonet cerró su desafío definiéndose como una cookie

En su video, Gonet eligió medialunas de manteca, que destacó como sus favoritas, y mostró cómo las abría para rellenarlas con abundantes porciones de vitel toné, “con todo”, en sus propias palabras. El formato casual y la ausencia de grandes producciones aportaron naturalidad al contenido, lo que aumentó el interés de sus seguidores. El experimento fue interpretado como un guiño a la identidad y los rituales familiares argentinos, donde tanto la medialuna como el vitel toné ocupan un lugar central en la mesa de las fiestas.

La reacción inicial de Gonet fue de sorpresa y agrado: destacó que ambas opciones, por separado, le resultan deliciosas y que, juntas, superaron su expectativa original. Animada por el resultado, comentó: “Voy a llevar un par a la mesa navideña”, sugiriendo que la receta podría encontrar su sitio en la celebración.

Sin embargo, al continuar la degustación, la influencer fue honesta sobre sus preferencias y aclaró: “La sigo prefiriendo por separado”. En su análisis posterior, añadió: “Esta mezcla está muy rica, me parece que para Navidad está buena incluso. Pero yo seguiría eligiendo comer las medialunas por un lado y el vitel toné por otro”. De este modo, aportó un matiz realista y humorístico a su iniciativa viral.

La propuesta generó todo tipo de respuestas en redes sociales. Algunos seguidores ironizaron sobre su retorno a la actividad: “La Reini: ‘Voy a desaparecer de las redes’. La Reini media hora después: Entrándole a la medialuna con vitel toné”. Otros lanzaron sugerencias, como: “Torta negra rellena con jamón y queso. Probalo. Lo más”, mientras algunos expresaron desconcierto: “Un video no te puede dar dolor de panza”. Los comentarios y memes evidenciaron el alcance del fenómeno y la diversidad de opiniones.

El video coincidió con un momento particular en la presencia pública de Sofía Gonet. Días antes, la influencer había anunciado que se alejaba temporalmente de las redes sociales tras verse envuelta en la difusión de chats privados. Su “retiro”, sin embargo, duró menos de 24 horas. Pronto regresó a Instagram y retomó sus contenidos, incluyendo publicaciones audaces y respuestas irónicas que reafirmaron su estilo inconfundible.