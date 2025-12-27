El tenso encuentro entre Zaira Nara y su expareja, Facundo Pieres, en Punta del Este: miradas, incomodidad y distancia

La distancia entre Zaira Nara y Facundo Pieres evidenció el estado de su relación

Días antes de la Navidad, Zaira Nara abrió las puertas de su lujoso hogar en Punta del Este. Con la idea de celebrar las fiestas en familia, la modelo pasó tiempo de calidad junto a sus hijos entre almuerzos improvisados, piscina y momentos de relax. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que en Uruguay también se encuentra su expareja y padre de sus hijos, Facundo Pieres. Así las cosas, este viernes, la hermana de Wanda y el polista protagonizaron un tenso encuentro al arribar a un exclusivo evento de la ciudad.

Antes de ingresar al evento, Zaira Nara saludó a Maru Botana (Crédito: RSFotos)

Todo sucedió cuando Zaira se disponía a hacer su entrada en el evento de una reconocida marca de ropa. En las imágenes se ve cómo la modelo saluda a Maru Botana, otra de las invitadas al lugar. Acto seguido, la hermana de Wanda continuó caminando por el pasillo hasta que vio a lo lejos una figura familia: Facundo Pieres. Al darse cuenta, la influencer giró en un pasillo. Sin embargo, su intento por evadir al polista ya había quedado retratado en imágenes.

Zaira se desvió del pasillo principal para evitar cruzarse con Facundo Pieres (Crédito: RSFotos)

Al dar unos pasos más, la joven posó ante las cámaras y lució su look compuesto por conjunto de dos piezas en tono terracota con estampados blancos de inspiración western. La camisa, de manga larga y corte amplio, está anudada al frente y deja ver un top negro debajo. El pantalón, confeccionado en la misma tela y color, presenta dibujos de herraduras, flores y formas geométricas distribuidos a lo largo de ambas piernas. Completa el look con un cinturón ancho de color marrón oscuro con detalles metálicos y lleva el cabello suelto con ondas suaves. El maquillaje es discreto y resalta su piel bronceada.

Zaira Nara posó ante las cámaras para lucir su look, en simultáneo, a su espalda estaba Facundo Pieres (Crédito: RSFotos)

En simultáneo, detrás suyo apareció Pieres, caminando por el otro pasillo. Al percatarse de esto, Zaira se dio vuelta para observar a su expareja, quien sostenía una copa y charlaba con amigos. Cabe recordar que, en enero de este año, cuando Zaira todavía mantenía una relación con Facundo Pieres, todo indicaba que el proyecto de la casa en Uruguay era parte de un sueño común. A principios de 2025, la pareja planeaba construir juntos su propio hogar en José Ignacio, con un valor que trascendió en la prensa y rondaba los 1,8 millones de dólares: un escenario pensado para combinar sofisticación y calidez, e integrar a la familia en un entorno idílico. La llegada a Punta del Este dos veranos atrás fue el puntapié inicial de aquel proyecto compartido, aunque tras la posterior ruptura, la modelo decidió seguir adelante y concretar la mudanza sola, reinventando el sueño familiar entre nuevas rutinas y recuerdos.

Zaira Nara se volteó para observar a su expareja, Facundo Pieres, quien caminaba del otro lado del evento en Punta del Este (Crédito: RSFotos)

Con la inauguración de la casa cerca de la playa, Zaira da inicio a una temporada de celebraciones en familia, en la intimidad de un hogar diseñado a medida de sus sueños y necesidades. Entre las primeras comidas, los chapuzones y los juegos de los chicos, la modelo y conductora renueva el mensaje: la felicidad está en los detalles simples, en los pequeños logros y en el tiempo compartido con quienes más se ama. Y, mientras el verano va sumando días y recuerdos, las nuevas historias de la familia Nara empiezan a escribirse entre la brisa uruguaya, la arena, la casa nueva y el inagotable entusiasmo de los días por venir.

Un mes atrás, el polista había hablado de su relación actual con Zaira y de los rumores de romance con Gabriela Sari. “Nos conocemos bien porque tenemos muchos amigos en común, solo eso. La verdad que también se dijeron algunas otras cosas, pero realmente estoy solo, tranquilo y pasándola bien, como te dije, disfrutando de las cosas que hoy son importantes para mí, que son la familia y sobre todo también el deporte”, dijo sobre su vínculo con la actriz en diálogo con Puro Show (Eltrece).

Respecto a su vínculo con Zaira, el polista se mostró fiel a su bajo perfil y evitó hablar mal acerca de su expareja: “Está todo bien. No hay relación. Estamos cada uno por su lado y terminamos bien”. Y siguió detallando como se encuentra hoy en día el vínculo con la modelo: “No hay relación porque obviamente ya está, se terminó y tuvimos dos o tres años juntos. No es fácil también terminar, parar las cosas”, rememoró, y no dudó en definir aquellos años como "espectaculares”.