Wanda Nara subió y borró una foto celebrando seis meses de amor con Martín Migueles

La conductora quiso celebrar un nuevo aniversario con su novio, pero generó polémica con las fechas

La romántica foto de Wanda
La romántica foto de Wanda Nara junto a Martín Migueles en Punta del Este

Wanda Nara volvió a acaparar la atención en redes sociales al publicar y luego eliminar un posteo en el que celebraba seis meses de relación con su actual pareja, Martín Migueles. El gesto, lejos de pasar desapercibido, abrió la puerta a nuevas especulaciones sobre los tiempos y superposiciones en su vida sentimental, especialmente cuando en el mismo periodo aún circulaban imágenes de su vínculo mediático con L-Gante. La rápida reacción de los seguidores y la intervención de figuras de la farándula reavivaron el debate sobre los vaivenes amorosos de una de las empresarias más expuestas del país.

En la imagen que Wanda subió a su perfil y posteriormente borró, se la ve junto a Martín Migueles en la playa, abrazados, relajados y sonrientes bajo un cielo despejado. Ella luce un look de verano con falda blanca, top animal print y gafas oscuras, mientras él lleva una sudadera clara y bermudas. Sobre la foto, la leyenda “Felices 6 meses” y un corazón celeste daban cuenta del supuesto aniversario de la pareja, marcando el primer gran hito público del romance.

La publicación, sin embargo, duró apenas unos minutos antes de ser eliminada. Fede Flowers, conocido por su seguimiento de los movimientos de Wanda en redes, logró capturar la imagen y la compartió en sus historias, añadiendo una reflexión que rápidamente se viralizó: hace seis meses, Wanda aún era vinculada a L-Gante y, según él, el 25 de julio la empresaria acompañó al cantante a España. Para ilustrar el punto, Flowers subió una imagen de Wanda y L-Gante abrazados y sonrientes durante ese viaje, sumando el mensaje: “Hay algo que no me cierra. ¿Seis meses de amor? Pero si el 25 de julio acompañó a L-Gante a España, ¿se acuerdan?”

Wanda celebró seis meses de
Wanda celebró seis meses de amor con Migueles

La controversia en redes no tardó en tomar fuerza. Seguidores y usuarios comenzaron a debatir sobre la cronología de los vínculos de Wanda, los momentos de transición entre una relación y otra y la veracidad de las fechas celebradas por la empresaria. Mientras algunos defendieron su derecho a rehacer su vida y celebrar el presente, otros pusieron en duda la autenticidad del aniversario o incluso sugirieron que la dedicatoria y la posterior eliminación del posteo respondieron a la presión mediática y al temor de nuevas polémicas.

Este breve pero intenso episodio volvió a poner en primer plano la exposición sentimental de Wanda Nara, quien pese a los cambios de pareja y a los cuestionamientos recurrentes, sigue eligiendo compartir —aunque sea por instantes— fragmentos de su intimidad con sus millones de seguidores. La historia de amor con Martín Migueles continúa sumando capítulos, entre gestos románticos, posteos fugaces y un entorno digital siempre atento a cada paso y cada señal. Mientras tanto, el enigma sobre la verdadera cronología de sus relaciones y los motivos detrás de sus decisiones públicas mantiene la conversación abierta y la figura de Wanda, una vez más, en el centro de la escena.

Seis meses atrás, la conductora
Seis meses atrás, la conductora estaba de viaje con L-Gante

A tan solo días de terminar el año, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una publicación en la que aparece junto a Martín Migueles en la piscina de su casa en Punta del Este durante la celebración navideña. En la imagen, la mediática luce lentes de sol, un bikini de animal print y recibe un beso de su pareja. El posteo, acompañado de la canción “Prima di ogni cosa” de Fedez, refuerza el tono romántico del momento y muestra la sintonía de una pareja que se afianza con el tiempo.

Bajo los tenues rayos del sol de la tarde, la influencer compartió el detrás de escena de su jornada festiva en Uruguay. “Meriendita”, escribió Nara junto a una imagen de una taza de café, unos lentes oscuros y dos tostadas con dulce de leche. En su siguiente posteo, la mediática compartió una foto de su pareja en la piscina, quien disfrutaba de unos mates.

Como si fuera poco, luego la mediática publicó una romántica foto con Martín en la piscina. En la imagen, la conductora rodeaba a su pareja con su brazo izquierdo, al tiempo que él le daba un beso en la boca.

Wanda Nara subió cuatro fotos
Wanda Nara subió cuatro fotos para celebrar su amor con Martín Migueles, pero esta vez no les puso fecha

Por último, volvió a publicar una historia con cuatro fotos junto a Migueles, pero esta vez sin fecha.

