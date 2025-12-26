Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para los últimos programas del año

Mirtha Legrand y Juana Viale listas para un nuevo fin de semana en televisión

Entre las fiestas de Navidad y Año Nuevo, Mirtha Legrand y Juana Viale realizarán las últimas emisiones del 2025. Mientras se ultiman los detalles para realizar las habituales transmisiones del verano en Mar del Plata, la Chiqui y su nieta se despiden de Buenos Aires con dos mesazas que proponen un ambiente distendido y alegre para colaborar con el espíritu de época.

El sábado 27, desde las 21.30 horas, La noche de Mirtha tendrá una mesa de lujo encabezada por Soledad Silveyra. La gran actriz argentina finalmente se quedará en Buenos Aires con la obra ¿Quién es quién?, debido a unos inconvenientes de salud de Luis Brandoni. La idea inicial era mudarse a la Feliz, pero subirá a las tablas del Multitabaris para repetir uno de los éxitos del 2025.

En la mesa también estará Beto Casella, otro de los grandes protagonistas del espectáculo por estos días. El histórico conductor de Bendita dejó ese programa y la pantalla de El Nueve luego de casi dos décadas para desembarcar en América, con un proyecto del que de a poco se empiezan a tener novedades.

Completan la oferta la periodista Pilar Smith, en medio de las polémicas desatadas en la interna de APTRA, y la cantante Julia Zenko, quien tiempo atrás se reconcilió con la Chiqui al aire, luego de una distancia surgida a partir del rechazo de la artista a una invitación. El tiempo curó las heridas, la magia de la música hizo el resto y la intérprete repetirá su lugar en la mesaza para cerrar el año.

Beto Casella en la fiesta de despedida de Bendita (RSFotos)

El domingo 28, desde las 13.45, será el turno de Almorzando con Juana, con el sello que distingue a la actriz y una mesa vinculada al mundo del espectáculo y el deporte. Uno de ellos será Fabián Vena, quien palpita el debut de El divorcio del año en el Multiteatro, bajo la dirección de José María Muscari y un elenco que completan Ernestina Pais, Guillermina Valdés, Juan Palomino y Rocío Igarzabal.

Además, estarán la actriz Carla Pandolfi, reconocida por ficciones como En el barro y Envidiosa, quien acaba de estrenar la película Desbarrancada y la vedette y bailarina Andrea Ghidone, quien presenta un espectáculo de tango con el foco puesto en las mujeres. Completarán la mesa el periodista Gabriel Schultz, el motociclista Matías Rossi y el músico Claudio Benítez.

Un intercambio solidario y a favor del público

Luis Brandoni, referente del teatro argentino, suspendió la temporada de su obra junto a Soledad Silveyra en Mar del Plata por una indicación médica que lo obliga a permanecer en Buenos Aires. La decisión, motivada por su estado de salud a los 85 años, generó preocupación entre sus colegas y el público, y forzó una reorganización en la cartelera teatral de verano.

Gerardo Romano y Ana María Picchio aceptaron cambiar Buenos Aires por Mar del Plata para que Luis Brandoni hiciera junto a Soledad Silveyra su obra en la Capital Federal para estar cerca de su médico

Ante la dificultad de encontrar un escenario disponible en la ciudad, la respuesta del sector fue inmediata. Los actores Gerardo Romano y Ana María Picchio, protagonistas de la comedia El Secreto, ofrecieron su espacio en el Multitabaris para que Brandoni y Silveyra pudieran continuar con la obra en Buenos Aires. Romano y Picchio, que tenían previsto el regreso de su espectáculo dirigido por Manuel González Gil en ese teatro, aceptaron trasladarse a Mar del Plata.

A través de un comunicado, Multiteatro informó que, en un gesto de solidaridad, El Secreto ocupará el lugar vacante en la cartelera marplatense en el teatro Atlas, facilitando así la permanencia de Brandoni y Silveyra en la capital. De esta manera, ambas producciones mantendrán su actividad durante la temporada.

La resolución conjunta de los protagonistas y la rápida adaptación de la programación reflejan el compromiso del teatro argentino con sus artistas y su público, en un contexto donde la salud y el bienestar de sus figuras resultan prioritarios.