Luis Brandoni se recupera en su casa antes de comenzar con la temporada de verano en Mar del Plata

El regreso esperado del actor, una sonrisa en casa, la presión alta que preocupó y el desafío de volver al escenario en enero. El artista se muestra animado y enfocado en su próxima presentación

Luis Brandoni se recupera favorablemente
Luis Brandoni se recupera favorablemente en su casa, acompañado de amigos y familiares; la foto la sacó esta tarde Carlos Rottenmberg, cuando fue a visitarlo

La recuperación de Luis Brandoni avanza de manera positiva, según pudo constatar el productor Carlos Rottemberg durante una reciente visita al domicilio del actor. En una imagen difundida por Teleshow, se observa al actor en su hogar, relajado y mostrando una amplia sonrisa, lo que refleja el buen ánimo que atraviesa en esta etapa.

Rottemberg relató que el sábado por la mañana acudió al sanatorio, “Estuve el sábado a la mañana en el sanatorio, cuando salió, aproximadamente a las dos de la tarde y se fue a la casa”, remarcó el productor. Según su testimonio, el actor pasó el fin de semana en buenas condiciones. “Ahora tiene este mes para... Para organizarse bien con la salud y mejorar... esta estabilización que ha hecho”.

La obra 'Quién en Quién',
La obra 'Quién en Quién', protagonizada por Brandoni y Soledad Silveyra, retoma su temporada el 2 de enero en Mar del Plata

Rottemberg también indicó que el próximo objetivo del actor es su presentación programada para el viernes 2 de enero en el teatro Atlas. “De hecho, ayer ya salieron las entradas a la venta apostando a que va a estar muy bien.”, expresó el productor a Teleshow.

El episodio que motivó la internación ocurrió la noche del viernes 28 de noviembre, cuando Brandoni fue trasladado al Sanatorio Anchorena de la Ciudad de Buenos Aires. Carlos Rottemberg, productor de la obra, que la hospitalización fue una medida preventiva tras detectarse un aumento en la presión arterial del actor. “Brandoni se encuentra estabilizado. Pasó la noche en el sanatorio para su monitoreo y se estima que en unas horas ya podrá regresar a su casa para continuar con la recuperación necesaria y seguir mejorando”, detalló a Teleshow.

Soledad Silveyra resaltó el profesionalismo
Soledad Silveyra resaltó el profesionalismo de Brandoni, quien intentó cumplir con las funciones pese a su estado de salud

La suspensión de las funciones en el Teatro Liceo impactó de inmediato en la agenda teatral porteña. El comunicado oficial, difundido por la cuenta de X de Multiteatro, confirmó la cancelación de las presentaciones previstas para el fin de semana debido a la indisposición física de Brandoni.

Además, se anunció que la obra protagonizada por Brandoni y Soledad Silveyra retomará su temporada el 2 de enero en Mar del Plata. Rottemberg aclaró que quienes hayan adquirido entradas para las funciones suspendidas podrán solicitar la devolución del importe a través de los mismos canales de compra.

El entorno del actor y sus compañeros de elenco manifestaron su apoyo y comprensión ante la situación. Soledad Silveyra, coprotagonista de la obra. “El domingo, Beto me llama a eso de las tres de la tarde y me dice que no se sentía bien, que tenía la presión alta. Bueno, me comunico con Saula Benavente, su novia, y después me comunico con la producción de la obra”.

El público podrá solicitar la
El público podrá solicitar la devolución de entradas por las funciones suspendidas a través de los canales oficiales de venta

La actriz Soledad Silveyra destacó el profesionalismo de Brandoni, quien incluso consideró acudir al sanatorio solo para recibir atención y poder cumplir con las funciones programadas. La actriz recordó que el actor quería ir al Anchorena para recibir tratamiento y así poder realizar las dos funciones del domingo.

La ausencia del actor en el lanzamiento oficial de la temporada teatral de Mar del Plata 2026 generó inquietud entre el público y la prensa, según explicó Rottemberg, quien señaló que Brandoni lamentó profundamente no poder estar presente en un evento tan relevante para la cartelera veraniega.

El regreso de Brandoni a
El regreso de Brandoni a los escenarios en Mar del Plata genera gran expectativa entre el público y la prensa teatral argentina

La trayectoria de Brandoni, marcada por una extensa y exitosa carrera en teatro y televisión, ha convertido cada una de sus presentaciones en un acontecimiento esperado por el público. “Quién en Quién”, la obra que comparte con Silveyra, se consolidó como uno de los grandes éxitos de la temporada en Buenos Aires y su traslado a la cartelera de Mar del Plata representa una de las apuestas más fuertes para el verano.

Con la expectativa puesta en su regreso a los escenarios, el entorno de Brandoni transmite optimismo y entusiasmo ante la próxima temporada en Mar del Plata, donde el actor se prepara para reencontrarse con el público y retomar su actividad artística.

