Luis Brandoni no hará temporada en Mar del Plata por indicación médica: el gesto solidario de Gerardo Romano y Ana María Picchio

Luis Brandoni y Soledad Silveyra actuarán finalmente en Buenos Aires (Crédito: Jaime Olivos)

El reciente episodio de salud de Luis Brandoni, figura central de la escena argentina, provocó cambios significativos en la cartelera teatral de la temporada de verano. El actor, de 85 años, debió cancelar la esperada temporada de su obra junto a Soledad Silveyra en Mar del Plata, tras recibir indicaciones médicas que le exigen permanecer cerca de su domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Esta situación generó preocupación en el ambiente artístico y entre el público, y derivó en una muestra de solidaridad entre colegas que permitió reubicar la obra en la capital y mantener la actividad teatral prevista.

La decisión de cancelar la temporada marplatense se formalizó a través de un comunicado de Multiteatro. Según el texto oficial, “por indicación médica, al Sr. Brandoni se le prescribió un tratamiento vitamínico para optimizar aún más su cuadro de salud. Este tratamiento requiere permanecer en un radio cercano a su domicilio, motivo por el cual el proyecto marplatense debe cancelarse, no así sus funciones en Buenos Aires, aunque a la fecha no quedan escenarios de primera línea disponibles sin programación”.

De este modo, la imposibilidad de viajar a Mar del Plata por razones médicas dejó a la obra sin posibilidad de presentarse en la ciudad balnearia durante la temporada de verano, lo que representó un cambio significativo en la programación teatral y en las expectativas del público.

El comunicado de Multiteatro

Frente a la dificultad de encontrar un escenario disponible en Buenos Aires para mantener la obra en cartel, la respuesta del ambiente teatral fue inmediata. Según informó Multiteatro, los actores Gerardo Romano y Ana María Picchio, protagonistas de la comedia “El Secreto”, ofrecieron ceder el escenario del Multitabaris a Brandoni y Silveyra. En ese espacio estaba previsto el regreso de “El Secreto”, dirigida por Manuel González Gil.

El comunicado de Multiteatro destacó: “En un gesto de solidaridad, ‘El Secreto’ se trasladará a la temporada marplatense, con el objetivo de permitir que Brandoni y Silveyra cuenten con un escenario en la ciudad de Buenos Aires”. De este modo, la obra de Brandoni y Silveyra podrá continuar su actividad en la capital, mientras que “El Secreto” ocupará el lugar vacante en Mar del Plata.

Teleshow se comunicó con el productor teatral Carlos Rottemberg, quien indicó que “Luis Brandoni está bien, está reponiéndose muy bien después de aquellas suspensiones que propusimos en el final del Teatro Liceo, pero simplemente el médico prefiere que este verano esté cerca de casa haciendo funciones en Buenos Aires, cosa que no estaba previsto, obviamente, porque ya estaba todo avanzado en Mar del Plata, incluso con las entradas a la venta. Siempre privilegiando la opinión médica, se ha logrado en estas 24 horas, gracias al gesto solidario de Gerardo Romano y Ana María Picchio de ceder el escenario, para el que también tenían ya las entradas a la venta para enero y hacer este enroque teatral para poder continuar con las dos comedias en cartel, en plazas distintas a las que teníamos previsto hasta ayer”.

La reacción del ambiente teatral ante la situación de Brandoni puso de manifiesto el valor del acompañamiento y la cooperación entre figuras destacadas del sector. Tanto la decisión de Romano y Picchio como la coordinación entre los elencos y la producción permitieron sostener la cartelera y garantizar la continuidad de dos de las comedias más reconocidas del circuito.

Gerardo Romano y Ana María Picchio en su visita a Luis Brandoni y Soledad Silveyra

La resolución conjunta de los protagonistas y la rápida adaptación de la programación reflejan el compromiso del teatro argentino con sus artistas y su público, en un contexto donde la salud y el bienestar de sus figuras resultan prioritarios.

La preocupación por la salud de Brandoni se intensificó a finales de noviembre, cuando el actor fue internado en el Sanatorio Anchorena de Buenos Aires tras sufrir un pico de presión arterial. Según explicó en ese momento Rottemberg a Teleshow, la hospitalización se realizó como medida de precaución luego de que el actor experimentara un episodio de presión alta el domingo previo, lo que obligó a suspender las funciones de ese día. Rottemberg detalló que, aunque los estudios médicos no arrojaron resultados alarmantes, Brandoni se mostró “bastante caído” durante la semana, lo que llevó a cancelar también las funciones del miércoles y del jueves.

El productor subrayó que la prioridad absoluta es la salud del actor y que, por recomendación médica y familiar, se decidió cancelar las presentaciones restantes en Buenos Aires para permitir una recuperación completa. En diálogo con Teleshow, Rottemberg precisó: “Brandoni se encuentra estabilizado. Pasó la noche en el sanatorio para su monitoreo y se estima que en unas horas ya podrá regresar a su casa para continuar con la recuperación necesaria y seguir mejorando”. El alta médica se produjo alrededor de las 14:00 del sábado 29 de noviembre.

La indisposición de Brandoni tuvo un efecto inmediato en la agenda teatral porteña. El comunicado oficial difundido por Multiteatro y recogido por Teleshow informó que las funciones previstas para el fin de semana en el Teatro Liceo quedaban canceladas debido a la situación de salud del actor. En ese momento, se anunció que la obra “¿Quién es quién?”, protagonizada por Brandoni y Silveyra, retomaría su temporada en enero de 2026 en el Teatro Atlas de Mar del Plata.

El acuerdo alcanzado entre los elencos y la producción no solo resguarda la salud de Brandoni, sino que también asegura la permanencia de dos obras emblemáticas en la agenda teatral, gracias a la colaboración y el apoyo mutuo entre los protagonistas del escenario nacional.