Teleshow

Juana Repetto habló de su peor temor en el momento de dar a luz: “Tengo la más minimísima esperanza de poder zafar”

La influencer se abrió acerca del miedo que le genera no tener un parto natural en su tercer embarazo

Guardar
La influencer contó que quiere tener parto natural, pero debido a las complicaciones de su tercer embarazo no será posible

Juana Repetto atraviesa la etapa final de su tercer embarazo y, luego de algunas complicaciones y problemas de salud, se sinceró sobre sus temores y expectativas frente al inminente parto. En una reflexión honesta compartida en redes, la influencer puso en palabras el trabajo mental que realiza día a día para sobrellevar la incertidumbre de este momento.

“Me estoy por deshidratar. Me da muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo, mal, una cesárea. No me pone nerviosa activamente aún, pero estoy haciendo un trabajo muy groso de como cada vez que me viene el pensamiento dejarlo pasar.” Así expresó el nivel de inquietud que le genera la posibilidad de una cesárea, reconociendo que la idea la acompaña y la obliga a poner en práctica estrategias para no dejarse dominar por la ansiedad.

Juana explicó que, aunque las probabilidades de evitar la intervención no son muchas, conserva una mínima esperanza: “Si bien no hay muchas chances de zafar de la cesárea, tengo la más minimísima esperanza de poder zafar, porque no, no, eso sí, me da realmente muchísimo miedo, nervios... Todo.” Más allá del temor al procedimiento, lo que más la inquieta es el escenario posterior: “La cesárea y todo lo que trae después, ¿no? Una cirugía y ocuparse de dos pibes y un bebé recién nacido con una cirugía. Ay, no, no, eso sí me da, me aterra, más que darme nervios.”

A pesar del miedo, Juana Repetto remarcó el esfuerzo que está haciendo para no dejarse paralizar por la angustia: “Pero no me detengo a pensar demasiado porque no, no, no me da la vida para aterrorizarme.” Su testimonio, sin filtros y con total sinceridad, expone la vulnerabilidad y los desafíos emocionales de las últimas semanas de embarazo, en particular cuando la salud y la dinámica familiar agregan nuevas capas de preocupación. Al compartir este proceso, pone en palabras una experiencia que atraviesan muchas mujeres y visibiliza la importancia de hablar sobre los miedos y la presión de la maternidad en contextos reales y cotidianos.

Juana Repetto explicó el motivo de su reposo durante el embarazo: “No quiero generar alarma”

Semanas atrás, a través de una publicación en redes sociales, explicó que se encuentra en reposo parcial por indicación médica debido al acortamiento de su cuello uterino, una medida preventiva para reducir el riesgo de complicaciones.

La actriz remarcó que, a pesar de esta situación, su embarazo evoluciona favorablemente y que el seguimiento médico es constante. En su mensaje, la actriz relató que el motivo de su reposo se relaciona con antecedentes médicos específicos.

“Bueno, ¡importante! Todo lo que les cuento, es la información que me dio mi médico a mí, es mi situación particular y ningún caso es igual al otro. Digo esto por dos motivos, el primero es porque no quiero que nadie se asuste, ni se alerte con esto. En mi caso particular mi cuello se fue acortando y mi obstetra me indicó este seguimiento. Hay otros casos en los que esta cirugía no trae absolutamente ningún problema y se puede tener un embarazo completamente saludable y normal”, escribió la influencer en una publicación.

“Y el segundo, que claramente no soy médico y lo que les cuento es desde mi experiencia personal como mamá y paciente (lo cual es una obviedad pero prefiero aclarar de más cuando hablamos de temas de salud), puede haber errores en mi relato o puede que otros profesionales les hagan distintas recomendaciones ante la misma situación, siempre confíen en el equipo médico que elijan y no en lo que escuchan en las redes. Yo les estoy compartiendo mi situación, NO ESTOY HACIENDO RECOMENDACIONES”, enfatizó la hija de Nicolás Repetto, sobre el embarazo de su tercer hijo.

“De lo que no hay dudas y tengo la certeza absoluta es de que en el 99% de los casos de HPV agarrados a tiempo y con el tratamiento adecuado se evita el cáncer de cuello uterino”, escribió. “¿Cómo prevenirlo? Como medida principal hacerse el chequeo ginecológico ANUAL religiosamente. ‘Pap’, ‘colo’ y ‘mamo’ o ‘eco’ mamaria según recomendación y edad. Hay mucha más info de cómo prevenir y muchas más medidas a tomar, lo dejo para una charla con profesionales de la salud que ya les compartiré”, expresó, remarcando la importancia de la consulta médica.

Temas Relacionados

Juana Repetto

Últimas Noticias

Martín Ortega compartió la Navidad con su familia tras seis meses de internación: pan dulce, abrazos y mucho amor

Julieta, su hermana, abrió la puerta de la intimidad y mostró el detrás de escena del festejo. El encuentro reflejó la resiliencia de sus seres queridos ante la adversidad y el valor del acompañamiento

Martín Ortega compartió la Navidad

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras apostaron otra vez al amor: las postales de su viaje al sur

Tras la turbulencia, la pareja compartió las fotos de su escapada a San Martín de los Andes

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

Murió Daniel Piazzolla, el hijo de Astor y fue despedido con amor: “Todo el mundo te quiso”

El artista, que se destacó al trabajar en la obra de su padre, Astor Piazzolla, recibió el adiós de su hijo Pipi, baterista de Escalandrun, en las redes sociales. Falleció este viernes en Villa La Angostura, lugar en el que vivía desde 2010

Murió Daniel Piazzolla, el hijo

Wanda Nara subió y borró una foto celebrando seis meses de amor con Martín Migueles

La conductora quiso celebrar un nuevo aniversario con su novio, pero generó polémica con las fechas

Wanda Nara subió y borró

El impactante regalo que recibió Sarah Burlando para Navidad

Entre el asombro infantil y las opiniones divididas sobre regalos en las redes, Barby Franco sorprendió a su hija con un espacio único

El impactante regalo que recibió
DEPORTES
Dolor en el fútbol francés

Dolor en el fútbol francés por la muerte de un icónico DT que hizo historia en el PSG: el sentido mensaje de Mbappé

Faustino Oro y Candela Francisco no desentonaron en el arranque del Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar

Era el “nuevo Messi”, saltó de Boca a Juventus y jugará la Copa Libertadores en un campeón de Sudamérica: “El Mago llegó”

Abierto de Australia: quiénes son los ocho tenistas argentinos que disputarán la clasificación

La IFFHS dio a conocer los rankings con los mejores de la temporada: las posiciones de Messi, Dibu Martínez y Scaloni

TELESHOW
Martín Ortega compartió la Navidad

Martín Ortega compartió la Navidad con su familia tras seis meses de internación: pan dulce, abrazos y mucho amor

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras apostaron otra vez al amor: las postales de su viaje al sur

Murió Daniel Piazzolla, el hijo de Astor y fue despedido con amor: “Todo el mundo te quiso”

Wanda Nara subió y borró una foto celebrando seis meses de amor con Martín Migueles

El impactante regalo que recibió Sarah Burlando para Navidad

INFOBAE AMÉRICA

La oposición de Nicaragua le

La oposición de Nicaragua le solicitó a Nasry Asfura no reconocer a la dictadura de Ortega y Murillo

Donald Trump aseguró que los objetivos del Estado Islámico atacados por Estados Unidos en Nigeria fueron “diezmados”

Rusia obstaculiza la negociación por la paz: afirmó que el plan de Ucrania “difiere radicalmente” de su propuesta

El oro y la plata registraron máximos históricos y se encaminan a cerrar un 2025 récord

Arabia Saudita exigió el retiro de separatistas tras bombardeos en Yemen