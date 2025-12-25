El verdadero motivo por el que Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse en Instagram: “Queríamos ver”

Evangelina Anderson e Ian Lucas generaron especulaciones tras dejar de seguirse en Instagram, activando rumores de crisis y reconciliaciones (Video: Instagram)

En tiempos donde un follow o un unfollow alcanza para disparar teorías, capturas y debates, Evangelina Anderson e Ian Lucas volvieron a quedar en el centro de la escena por un movimiento mínimo pero explosivo en redes sociales. La decisión de dejar de seguirse mutuamente en Instagram abrió la puerta a todo tipo de especulaciones: desde una supuesta pelea hasta un inesperado regreso de la modelo con Martín Demichelis. Sin embargo, la explicación que llegó después sorprendió incluso a quienes siguen de cerca el detrás de escena del mundo del espectáculo.

Todo comenzó con un gesto que, en apariencia, tenía una carga exclusivamente familiar. En el cumpleaños de una de las hijas que Evangelina Anderson tuvo con Martín Demichelis, la adolescente compartió en sus historias una postal en la que se la veía junto a sus padres y sus hermanos. La imagen mostraba una escena íntima, lejos del conflicto, y la propia modelo decidió repostearla en su cuenta personal, sumándose al saludo para su exmarido.

El reposteo de Evangelina Anderson saludando a su hija y exmarido Martín Demichelis avivó teorías sobre una posible reconciliación

Ese reposteo, que muchos leyeron como una señal de buena relación por el bienestar de sus hijos, se dio en un contexto sensible: según se comentó en Bondi Live, el divorcio entre Anderson y Demichelis estaría aún trabado, principalmente por una propiedad de gran valor que ambos tendrían en Múnich, Alemania. Aun así, el encuentro familiar y la publicación no parecían tener otra intención que acompañar a la hija en su día especial.

Pero pocas horas después ocurrió lo inesperado. Evangelina había dejado de seguir al youtuber con el que en las últimas semanas se la vinculó sentimentalmente. El detalle no pasó inadvertido: él todavía la seguía. Esa asimetría alimentó las primeras conjeturas. ¿Había pasado algo entre ellos? ¿Se trataba de una pelea? ¿Un gesto de distanciamiento real?

Minutos más tarde, el escenario se emparejó: Ian Lucas también dejó de seguirla. Ahí, las especulaciones se multiplicaron. En redes sociales y en programas de espectáculos empezó a circular con fuerza una hipótesis concreta: Evangelina habría vuelto con Demichelis. El combo del reposteo familiar más el unfollow parecía cerrar una historia que muchos ya daban por confirmada.

Una aclaración de Evangelina Anderson a Infama reveló que el unfollow con Ian Lucas fue un experimento para observar la reacción mediática

El tema llegó rápidamente a Infama (América TV), donde Karina Iavícoli decidió ir directo a la fuente y le escribió a Evangelina Anderson para despejar dudas. La pregunta fue clara: “¿Volviste con Demichelis?”. La respuesta de la modelo descolocó: “¿Eh?”. Ante la repregunta sobre qué había pasado con Ian Lucas, Evangelina contestó algo que nadie esperaba y que terminó convirtiéndose en el verdadero título de la historia: “Era por el shippeo. Nos dejamos de seguir porque queríamos ver si lo levantaban o no los medios”.

La revelación cayó como una bomba. Según contó Juli Argenta en Bondi, la explicación dejó atónitos a varios de los presentes en el estudio. No se trató de una crisis, ni de una reconciliación, ni de una pelea real. El unfollow habría sido, simplemente, una prueba.

Fefe Bongiorno, también desde Bondi, no ocultó su sorpresa ni su ironía ante la situación. Si bien aclaró que no tiene nada en contra de Evangelina Anderson, cuestionó el mecanismo: “Dejar de seguir a alguien por un shippeo… me parece rarísimo”.

Evangelina Anderson compartió historias en Instagram mencionando a Ian Lucas y usando emojis y canciones que confirman el buen vínculo actual

Lejos de sostener el misterio por demasiado tiempo, el supuesto distanciamiento digital tuvo una rápida marcha atrás. A las pocas horas de haberse dejado de seguir, Evangelina Anderson e Ian Lucas volvieron a seguirse mutuamente en Instagram, un gesto que terminó de desactivar las versiones de pelea o ruptura real.

Además, Evangelina sumó señales claras desde sus propias historias. Primero, publicó una imagen acompañada por dos emojis —un corazón blanco y uno violeta—, los mismos que habían llamado la atención semanas atrás cuando Ian Lucas le dejó su primer comentario público en una foto.

Pero eso no fue todo. En la misma historia, la modelo subió una historia en bikini, relajada y sonriente, musicalizada con “Julieta & Romeo”, una canción interpretada por el propio Ian Lucas. La elección del tema fue interpretada como una confirmación silenciosa de que el vínculo sigue intacto, más allá del experimento en redes.