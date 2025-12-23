Teleshow

La hermana de Lionel Messi se descompensó mientras manejaba en Miami y sufrió un accidente

María Sol se descompensó mientras conducía. La información de Ángel de Brito

Guardar
María Sol Messi, hermana de Lionel Messi, sufrió un accidente de tránsito en Miami y se fracturó dos vértebras (Video: LAM, América TV)

La boda de María Sol Messi, que estaba prevista para el 3 de enero en Rosario y que iba a reunir a toda la familia del capitán de la Selección argentina, quedó suspendida de manera abrupta luego de un delicado episodio de salud que sufrió la diseñadora en las últimas horas.

La información fue dada a conocer por Ángel de Brito en LAM (América TV), donde detalló que la hermana menor de Lionel Messi sufrió una descompensación mientras manejaba, lo que derivó en un accidente con consecuencias físicas importantes.

Según explicó el conductor al aire, María Sol se descompensó mientras conducía su vehículo, perdió el control y terminó protagonizando un accidente que encendió todas las alarmas en su entorno. Tras ser asistida y sometida a estudios médicos, los profesionales confirmaron que se fracturó dos vértebras y sufrió quemaduras, motivo por el cual deberá atravesar un período de recuperación que obliga a postergar indefinidamente el casamiento que tenía organizado con Julián “Tuli” Arellano, entrenador del Inter Miami.

La hermana menor del astro
La hermana menor del astro del fútbol deberá posponer su casamiento

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Lionel MessiMaría Sol Messi

Últimas Noticias

Moria Casán se sorprendió en vivo por la situación de los dólares “cara chica”: “No me arruinen las fiestas”

La conductora reaccionó con humor y asombro sobre una disposición del Banco Central sobre los billetes antiguos. El video

Moria Casán se sorprendió en

Matías Alé sufrió un incendio en su casa y tuvo que ser internado: el video del peligroso accidente doméstico

Un incidente en el hogar puso en riesgo la salud del actor, que fue trasladado de urgencia a una clínica tras inhalar humo. “Fue un susto muy grande”, contó en diálogo con Teleshow

Matías Alé sufrió un incendio

Evangelina Anderson lució su talento para el patinaje sobre hielo, ¿con una indirecta para Ian Lucas y Martín Demichelis?

La modelo sorprendió mostrando su habilidad, tras cumplirse 18 años de su participación en Patinando por un sueño, y desató comentarios sobre la elección musical que realizó para su video

Evangelina Anderson lució su talento

La foto subida de tono de Wanda Nara y Martín Migueles tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina

Luego de que el futbolista y la actriz arribaron a Buenos Aires, la conductora de MasterChef Celebrity compartió una sensual postal. Qué estaba haciendo cuando su ex buscó a sus hijas

La foto subida de tono

La emotiva reflexión de Eva Bargiela en su primer cumpleaños con su bebé: “Y un día volví a tener un cumpleaños feliz”

La modelo reflexionó en las redes al mostrar cómo celebró un año difícil, rodeada por su pareja Gianluca Simeone y su hijo Faustino

La emotiva reflexión de Eva
DEPORTES
Sergio Costantino fue elegido presidente

Sergio Costantino fue elegido presidente transitorio de San Lorenzo: cuándo serán las elecciones

Fue multicampeón en Barcelona con Messi y sorprendió al anunciar su retiro a los 32 años: “Fue duro aceptarlo”

El posteo de Santiago Ascacibar mientras define su futuro: con su llegada a River Plate descartada, ¿se acerca a Boca Juniors?

Lucas Bernardi, referente de Newell’s, reveló el gesto que tuvo Di María tras la muerte de su madre: “Interesa la otra parte”

Giro inesperado en la polémica de los motores Mercedes de F1 en 2026: la historia detrás del reclamo de sus rivales

TELESHOW
Moria Casán se sorprendió en

Moria Casán se sorprendió en vivo por la situación de los dólares “cara chica”: “No me arruinen las fiestas”

Matías Alé sufrió un incendio en su casa y tuvo que ser internado: el video del peligroso accidente doméstico

Evangelina Anderson lució su talento para el patinaje sobre hielo, ¿con una indirecta para Ian Lucas y Martín Demichelis?

La foto subida de tono de Wanda Nara y Martín Migueles tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina

La emotiva reflexión de Eva Bargiela en su primer cumpleaños con su bebé: “Y un día volví a tener un cumpleaños feliz”

INFOBAE AMÉRICA

Buques petroleros evitan puertos de

Buques petroleros evitan puertos de Venezuela ante las acciones de Estados Unidos contra el comercio ilegal de crudo

Panamá aseguró que los petroleros abordados por Estados Unidos en el Caribe “no respetaron” sus reglas de navegación

Netanyahu llevará el programa nuclear iraní y la próxima fase del plan para Gaza a la agenda de su reunión con Trump

“Las personas en el centro”: la estrategia que está transformando el futuro del trabajo en Latinoamérica

Con la visión de Elaine Wynn y el sello de Francis Kéré, Las Vegas se prepara para su primer museo de arte en 2029