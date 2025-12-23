La hermana de Lionel Messi se descompensó mientras manejaba en Miami y sufrió un accidente

María Sol Messi, hermana de Lionel Messi, sufrió un accidente de tránsito en Miami y se fracturó dos vértebras (Video: LAM, América TV)

La boda de María Sol Messi, que estaba prevista para el 3 de enero en Rosario y que iba a reunir a toda la familia del capitán de la Selección argentina, quedó suspendida de manera abrupta luego de un delicado episodio de salud que sufrió la diseñadora en las últimas horas.

La información fue dada a conocer por Ángel de Brito en LAM (América TV), donde detalló que la hermana menor de Lionel Messi sufrió una descompensación mientras manejaba, lo que derivó en un accidente con consecuencias físicas importantes.

Según explicó el conductor al aire, María Sol se descompensó mientras conducía su vehículo, perdió el control y terminó protagonizando un accidente que encendió todas las alarmas en su entorno. Tras ser asistida y sometida a estudios médicos, los profesionales confirmaron que se fracturó dos vértebras y sufrió quemaduras, motivo por el cual deberá atravesar un período de recuperación que obliga a postergar indefinidamente el casamiento que tenía organizado con Julián “Tuli” Arellano, entrenador del Inter Miami.

La hermana menor del astro del fútbol deberá posponer su casamiento

Noticia en desarrollo