Luisana Lopilato celebró el Pancake Day en la escuela de Noah: fotos, anécdotas y tradición familiar

Como todos los años, la actriz se sumó al día especial en el colegio de Noah (Video: Instagram)

Luisana Lopilato se sumó una vez más a las actividades escolares de su hijo Noah, el mayor de su matrimonio con Michael Bublé, participando activamente en el tradicional Pancake Day que organiza la escuela para celebrar el cierre del año. La actriz, ya habituada a formar parte de estos encuentros desde que su hijo comenzó el jardín, compartió en sus redes sociales imágenes y videos que reflejaron la atmósfera festiva, la colaboración entre padres y el fuerte sentido de comunidad que caracteriza a la institución educativa.

La jornada transcurrió en el gimnasio de la escuela, donde predominaban los colores y símbolos navideños. Entre el grupo numeroso de personas que posaron para una de las fotos, Lopilato se integró con naturalidad, luciendo un suéter azul decorado con copos de nieve y un muñeco de nieve, acompañada por madres y padres que vestían prendas festivas y gorros de Papá Noel. En el primer plano de esta imagen, las mesas ya estaban preparadas con manteles rojos, platos blancos, cubiertos de madera y cartones de leche, anticipando la merienda de los chicos. Las paredes exhibían dibujos de caballos, figuras de muñecos de nieve y copos, aportando un aire alegre y característico de la época.

En las redes sociales, Lopilato escribió: “Desde que Noah empezó jardín, ¡no me pierdo el Pancake Day! Mi gran aporte ese día: ayudar con la manteca. ¡Qué gran equipo de padres para cerrar el año!”, destacando su entusiasmo por la participación y el compromiso de las familias en la organización del evento.

"Desde que Noah empezó jardín, ¡no me pierdo el Pancake Day!", escribió en el pie de foto

La actriz de Rebelde Way junto a dos madres del colegio de su hijo mayor

En otro momento de la celebración, Lopilato fue fotografiada en un pasillo del colegio, sonriente y distendida mientras sostenía un recipiente amarillo con manteca, lista para colaborar en la preparación de los panqueques. El ambiente escolar se percibía animado, con puertas abiertas y movimiento constante de padres y docentes en la organización del evento.

La complicidad entre madres quedó registrada en una selfie en la que la actriz aparece junto a dos mujeres: una sostiene unas pinzas sobre una bandeja con panqueques dorados, mientras la otra luce un suéter blanco con azul. A sus espaldas, el bullicio y la alegría del grupo se reflejaban en conversaciones animadas y en la participación de muchas personas con gorros y ropa navideña, junto a las mesas y paredes decoradas para la ocasión.

La espontaneidad también tuvo lugar en la jornada. En una selfie, Lopilato guiña un ojo a la cámara, mostrando el costado más distendido del encuentro. De fondo, las largas mesas cubiertas de manteles rojos y verdes, los platos blancos y los pequeños cartones de leche componían la escenografía ideal para una celebración escolar. La energía del cierre de ciclo se sentía en cada detalle, desde la decoración hasta la disposición de los adultos para compartir tareas y risas.

Luisana eligió un sweater con temática navideña

Todos los años los padres del colegio celebran una jornada, previa a la Navidad, con sus hijos (Instagram)

Como broche divertido, la actriz sumó al carrete un video que capturó la reacción del grupo ante la aparición inesperada del Grinch, quien comenzó a robar los jugos de la mesa de los niños. En el video, se escucha a Lopilato gritándole con la intención de frenarlo, provocando la risa de los presentes y reforzando el espíritu lúdico y de comunidad que caracteriza a este tipo de celebraciones.

La participación sostenida de Luisana Lopilato en el Pancake Day muestra su compromiso con el entorno escolar de Noah y el valor que otorga a los rituales compartidos en familia. La integración con otros padres, la colaboración en cada tarea y la predisposición para sumar alegría reflejan la importancia de acompañar a los hijos en cada etapa. Las imágenes y el video difundidos no solo documentan un evento escolar, sino que también transmiten la calidez, el trabajo conjunto y el espíritu festivo que marcan el cierre de un nuevo año lectivo.