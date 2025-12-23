La inesperada decisión de Sofía Gonet luego del escándalo con Homero Pettinato: “Necesito desconectar”

En medio del agitado momento que atraviesa con su expareja, la influencer decidió poner un freno y enfocarse en ella misma

Finalmente, Sofía la Reini Gonet decidió dar un paso al costado en la batalla mediática que la enfrentó con Homero Pettinato y que la expuso al ojo público como pocas veces antes. La separación entre ambos, lejos de quedar en el ámbito privado, detonó una serie de idas y vueltas en las redes, con capturas, declaraciones cruzadas y versiones que rápidamente se convirtieron en tendencia. El conflicto escaló y la expareja se vio en el centro de la tormenta mediática, con fanáticos y detractores pendientes de cada movimiento y cada palabra. En medio de esa vorágine, la influencer optó por priorizarse y tomar distancia, sorprendiendo a muchos con su nuevo enfoque.

La decisión quedó clara en un comunicado que Gonet publicó en sus redes sociales: “Hola a todos. He decidido tomarme un tiempo para sanar, para mí, para enfocarme en mi bienestar. Necesito desconectar un tiempo y volveré cuando me sienta lista”. El mensaje, breve pero contundente, dejó descolocados a sus seguidores, acostumbrados a verla firme y enérgica cada vez que abordaba el conflicto con Pettinato. Esta vez, Sofía optó por bajarse del ring, dejando en claro que su salud mental y su tranquilidad personal están por encima de cualquier escándalo.

El anuncio tuvo un fuerte impacto entre sus fans, quienes rápidamente se volcaron a las redes para expresar su apoyo y alentar a la influencer en este momento. Más allá de su pausa digital, Sofía sigue formando parte del MasterChef Celebrity (Telefe). Así, quienes la siguen podrán continuar viéndola en un contexto completamente distinto al de los últimos días, alejada del conflicto y enfocada en los desafíos culinarios.

La influencer decidió tomarse una pausa de las redes sociales luego del revuelo mediático con su expareja (Instagram)

Una semana antes de lanzar su comunicado, Gonet también recurrió al humor para procesar la situación. El viernes pasado compartió en sus historias una foto en la que se ve una taza de café junto a un libro abierto, enfocado en un fragmento titulado “Cafkexis” del libro “Foucault para encapuchadas” de Leonor Silvestri. Sobre la imagen, escribió con picardía: “Me mandaron a hacer terapia”. La publicación fue leída por muchos como una forma de descomprimir el clima y tomar distancia del drama mediático, al menos por un momento.

Unos días antes de anunciar esta pausa, la influencer se había explayado en un reel de Instagram, donde compartió su experiencia tras la avalancha de críticas recibidas. “Aparezco después de estar siendo cancelada, hace más de tres días enteros por todo un país y por todos los medios de comunicación dicen que soy violenta, que soy psicópata, que debería estar internada o presa. Recibiendo millones de mensajes de que ojalá me maten, ojalá me caguen a piñas, ojalá me internen. Viendo clips de uno de los canales de streaming más vistos del país, diciendo que soy una pu…, que soy una hija de pu… y hablando de cómo se ven mis tetas de cerca, con todo Twitter haciéndome bodyshaming por mi cuerpo y por un vestido que usé. Se ve que todo esto no es violencia”, relató la influencer, mostrando la crudeza de la exposición y el nivel de hostigamiento que soportó en los últimos días.

Sofía "la Reini" Gonet se sinceró ante el revuelo mediático que surgió por su cruce con Homero Pettinato en las redes (Instagram)

En ese mismo descargo, Sofía aclaró: “Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa. Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda y que yo eso no lo quiero juzgar. Pero eso mismo era lo que desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no sabía manejar y nunca supe cómo manejarlas. Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya. Obviamente, la dinámica jamás iba a funcionar y, por eso, cada vez fue escalando y escalando más la toxicidad hasta terminar en esto, en mostrar nuestras peores miserias. Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto cero”.

Por último, Gonet dejó una reflexión sobre la repercusión mediática y la importancia de no perder de vista lo esencial. “Mi vínculo y de lo que se está hablando, porque parece que es agenda importante hoy, es un circo y no es importante. Es un show de dos personas totalmente privilegiadas. Violencia de género es la que sufren otras personas. Por una vez en la vida tengo la oportunidad de decir algo un poco menos pelotu... Les digo que no existe el clean look, no existen las clean vidas, no quieran instalar las clean relaciones cuando todas somos cornudas, todas somos maltratadas, a todas nos dicen pu…, a todas nos dicen hija de pu…”, sentenció.

Por ahora, Gonet prefiere el silencio y la introspección, mientras el público la sigue acompañando en cada paso, ya sea a través de la pantalla o a la espera de su regreso a las redes. En tiempos de escándalos y sobreexposición, la influencer eligió frenar y priorizar su bienestar, dejando una huella distinta en el mundo del espectáculo.