Teleshow

La inesperada decisión de Sofía Gonet luego del escándalo con Homero Pettinato: “Necesito desconectar”

En medio del gran revuelo que suscitó el cruce con su expareja, la influencer decidió priorizarse a sí misma ante la separación

Guardar
En medio del agitado momento
En medio del agitado momento que atraviesa con su expareja, la influencer decidió poner un freno y enfocarse en ella misma

Finalmente, Sofía la Reini Gonet decidió dar un paso al costado en la batalla mediática que la enfrentó con Homero Pettinato y que la expuso al ojo público como pocas veces antes. La separación entre ambos, lejos de quedar en el ámbito privado, detonó una serie de idas y vueltas en las redes, con capturas, declaraciones cruzadas y versiones que rápidamente se convirtieron en tendencia. El conflicto escaló y la expareja se vio en el centro de la tormenta mediática, con fanáticos y detractores pendientes de cada movimiento y cada palabra. En medio de esa vorágine, la influencer optó por priorizarse y tomar distancia, sorprendiendo a muchos con su nuevo enfoque.

La decisión quedó clara en un comunicado que Gonet publicó en sus redes sociales: “Hola a todos. He decidido tomarme un tiempo para sanar, para mí, para enfocarme en mi bienestar. Necesito desconectar un tiempo y volveré cuando me sienta lista”. El mensaje, breve pero contundente, dejó descolocados a sus seguidores, acostumbrados a verla firme y enérgica cada vez que abordaba el conflicto con Pettinato. Esta vez, Sofía optó por bajarse del ring, dejando en claro que su salud mental y su tranquilidad personal están por encima de cualquier escándalo.

El anuncio tuvo un fuerte impacto entre sus fans, quienes rápidamente se volcaron a las redes para expresar su apoyo y alentar a la influencer en este momento. Más allá de su pausa digital, Sofía sigue formando parte del MasterChef Celebrity (Telefe). Así, quienes la siguen podrán continuar viéndola en un contexto completamente distinto al de los últimos días, alejada del conflicto y enfocada en los desafíos culinarios.

La influencer decidió tomarse una
La influencer decidió tomarse una pausa de las redes sociales luego del revuelo mediático con su expareja (Instagram)

Una semana antes de lanzar su comunicado, Gonet también recurrió al humor para procesar la situación. El viernes pasado compartió en sus historias una foto en la que se ve una taza de café junto a un libro abierto, enfocado en un fragmento titulado “Cafkexis” del libro “Foucault para encapuchadas” de Leonor Silvestri. Sobre la imagen, escribió con picardía: “Me mandaron a hacer terapia”. La publicación fue leída por muchos como una forma de descomprimir el clima y tomar distancia del drama mediático, al menos por un momento.

Unos días antes de anunciar esta pausa, la influencer se había explayado en un reel de Instagram, donde compartió su experiencia tras la avalancha de críticas recibidas. “Aparezco después de estar siendo cancelada, hace más de tres días enteros por todo un país y por todos los medios de comunicación dicen que soy violenta, que soy psicópata, que debería estar internada o presa. Recibiendo millones de mensajes de que ojalá me maten, ojalá me caguen a piñas, ojalá me internen. Viendo clips de uno de los canales de streaming más vistos del país, diciendo que soy una pu…, que soy una hija de pu… y hablando de cómo se ven mis tetas de cerca, con todo Twitter haciéndome bodyshaming por mi cuerpo y por un vestido que usé. Se ve que todo esto no es violencia”, relató la influencer, mostrando la crudeza de la exposición y el nivel de hostigamiento que soportó en los últimos días.

Sofía "la Reini" Gonet se sinceró ante el revuelo mediático que surgió por su cruce con Homero Pettinato en las redes (Instagram)

En ese mismo descargo, Sofía aclaró: “Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa. Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda y que yo eso no lo quiero juzgar. Pero eso mismo era lo que desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no sabía manejar y nunca supe cómo manejarlas. Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya. Obviamente, la dinámica jamás iba a funcionar y, por eso, cada vez fue escalando y escalando más la toxicidad hasta terminar en esto, en mostrar nuestras peores miserias. Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto cero”.

Por último, Gonet dejó una reflexión sobre la repercusión mediática y la importancia de no perder de vista lo esencial. “Mi vínculo y de lo que se está hablando, porque parece que es agenda importante hoy, es un circo y no es importante. Es un show de dos personas totalmente privilegiadas. Violencia de género es la que sufren otras personas. Por una vez en la vida tengo la oportunidad de decir algo un poco menos pelotu... Les digo que no existe el clean look, no existen las clean vidas, no quieran instalar las clean relaciones cuando todas somos cornudas, todas somos maltratadas, a todas nos dicen pu…, a todas nos dicen hija de pu…”, sentenció.

Por ahora, Gonet prefiere el silencio y la introspección, mientras el público la sigue acompañando en cada paso, ya sea a través de la pantalla o a la espera de su regreso a las redes. En tiempos de escándalos y sobreexposición, la influencer eligió frenar y priorizar su bienestar, dejando una huella distinta en el mundo del espectáculo.

Temas Relacionados

Sofía GonetHomero PettinatoEscándaloRedes socialesCancelación

Últimas Noticias

Luisana Lopilato celebró el Pancake Day en la escuela de Noah: fotos, anécdotas y tradición familiar

La actriz pasó una jornada especial en el colegio de su hijo mayor y compartió las divertidas postales

Luisana Lopilato celebró el Pancake

La regla que rige en la Ciudad de Buenos Aires y traba la salida de Mauro Icardi del registro de deudores alimentarios

Los morosos ingresan en un listado del que sólo se puede salir si el juzgado lo autoriza y luego del pago de una multa. El caso del futbolista expone las consecuencias de figurar en ese relevamiento oficial

La regla que rige en

Santiago del Moro adelantó un particular cambio adentro de la casa de Gran Hermano: “Gracias por tanto”

De cara a la edición Generación Dorada, el conductor compartió la modificación que tendrá la icónica vivienda donde se lleva a cabo la competencia

Santiago del Moro adelantó un

Rulo Schijman habló de su separación con Gabriela Sari: “Es muy doloroso”

Invitado a Puro Show, el periodista contó cómo es la dinámica y el vínculo que mantiene con su expareja a 8 meses de confirmar la ruptura

Rulo Schijman habló de su

Los hijos de Valentina Cervantes y Enzo Fernández llenaron de ternura la Navidad en Londres

La exparticipante de MasterChef Celebrity enterneció a sus seguidores con un carrete de Olivia y Benjamín en modo festivo

Los hijos de Valentina Cervantes
DEPORTES
Revelaron la razón detrás del

Revelaron la razón detrás del vuelo en el que murieron la leyenda del NASCAR Greg Biffle y su familia: “Una tragedia absoluta”

Se definió el futuro del Diablito Echeverri: el club europeo donde continuará su carrera

La pieza clave que dejará la estructura de la selección argentina a fin de año

Sorpresa en el mercado de pases: el arquero de élite que busca el Aston Villa del Dibu Martínez

La Fórmula 1 realizó el “Papá Noel secreto”: el particular regalo que hizo Colapinto y la sorpresa al recibir el suyo

TELESHOW
Luisana Lopilato celebró el Pancake

Luisana Lopilato celebró el Pancake Day en la escuela de Noah: fotos, anécdotas y tradición familiar

La regla que rige en la Ciudad de Buenos Aires y traba la salida de Mauro Icardi del registro de deudores alimentarios

Santiago del Moro adelantó un particular cambio adentro de la casa de Gran Hermano: “Gracias por tanto”

Rulo Schijman habló de su separación con Gabriela Sari: “Es muy doloroso”

Los hijos de Valentina Cervantes y Enzo Fernández llenaron de ternura la Navidad en Londres

INFOBAE AMÉRICA

Violentas protestas en Bolivia por

Violentas protestas en Bolivia por el retiro del subsidio a los combustibles dejaron al menos cuatro policías heridos

Egipto impulsa su primer tren de alta velocidad para conectar el mar Rojo y el Mediterráneo en apenas tres horas

Rusia avanza en la legalización de la ocupación y la producción de la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia

El Museo de Ciencias Tellus exhibe la réplica más precisa de un “depredador de dinosaurios” en la historia de la paleontología

Mark Rutte advirtió que la seguridad europea se debilitará si flaquea el apoyo a Ucrania y urgió a acelerar el rearme de la OTAN