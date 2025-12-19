Sofía “la Reini” Gonet ironizó sobre el escándalo con Homero Pettinato: “Me mandaron a hacer terapia”

Casi una semana atrás, un rumor viralizado en redes sociales desencadenó un verdadero escándalo entre Sofía “la Reini” Gonet y Homero Pettinato, apenas meses después de su explosiva separación. Todo comenzó cuando la cuenta lomaspopucom compartió una foto de Homero en el Konex acompañado de una joven misteriosa, acompañando la imagen con la frase: “No se despegaron un segundo, a los besos mal”.

La respuesta de Sofía no se hizo esperar: publicó capturas de pantalla de intercambios hostiles y violentos con Pettinato, exponiendo insultos y reproches que dejaron al desnudo la intensidad del conflicto y el desgaste de la relación. La escalada no terminó ahí. Homero replicó con un video en el que relató a su manera el trasfondo de la crisis y los motivos del distanciamiento, sumando su punto de vista a la discusión digital. Durante tres días, ella guardó silencio en las redes sociales, hasta que decidió subir su propio descargo con acusaciones cruzadas, detalles íntimos y juicios de valor en ambos bandos.

Después de días de alta tensión y exposición, Gonet optó por ironizar sobre la situación pública y compartió una historia en la que aparece una taza de café al lado de un libro abierto, enfocado en un fragmento titulado “Cafkexis” de “Foucault para encapuchadas”, de Leonor Silvestri. Sobre la foto, escribió con humor: “Me mandaron a hacer terapia”, acompañado por el emoji de una taza de café, indicando que decidió tomarse el conflicto con un tono más liviano y dejar atrás, al menos por un momento, el drama mediático.

Casi al mismo tiempo, Homero se consagraba ganador de peor "ship" en el año de Olga

Mientras la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) elegía tomar con humor la polémica en redes sociales, Homero también se sumó a la ironía y compartió en sus historias una postal desde la entrega de premios de Olga. En la foto se puede ver el premio que le otorgaron: una placa con el logo de Olga y la inscripción “peor ship”, haciendo alusión a la relación más conflictiva o fallida del año en ese entorno mediático. Abajo, Homero agregó un escueto pero sugestivo comentario: “Y sí”.

El descargo de Sofía Gonet tras tres días de silencio

Sofía "la Reini" Gonet habló tras su enfrentamiento en redes con Homero Pettinato (Video: Instagram)

Tras ese silencio y exposición, Sofía decidió dar, lo que parecía un cierre a la situación, con un extenso reel subido a Instagram. En su descargo, contó:“Aparezco después de estar siendo cancelada hace más de tres días enteros por todo un país y por todos los medios de comunicación diciendo que soy violenta, que soy psicópata, que debería estar internada o presa. Recibiendo millones de mensajes de que ojalá me maten, ojalá me caguen a piñas, ojalá me internen. Viendo clips de uno de los canales de streaming más vistos del país, diciendo que soy una pu…, que soy una hija de pu… y hablando de cómo se ven mis tetas de cerca, con todo Twitter haciéndome bodyshaming por mi cuerpo y por un vestido que usé. Se ve que todo esto no es violencia”.

Gonet eligió ser directa: “Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa. Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda y que yo eso no lo quiero juzgar. Pero eso mismo era lo que desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no sabía manejar y nunca supe cómo manejarlas. Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya. Obviamente, la dinámica jamás iba a funcionar y, por eso, cada vez fue escalando y escalando más la toxicidad hasta terminar en esto, en mostrar nuestras peores miserias. Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto cero”.

“Mi vínculo y de lo que se está hablando, porque parece que es agenda importante hoy, es un circo y no es importante. Es un show de dos personas totalmente privilegiadas. Violencia de género es la que sufren otras personas. Por una vez en la vida tengo la oportunidad de decir algo un poco menos pelotudo. Les digo que no existe el clean look, no existen las clean vidas, no quieran instalar las clean relaciones cuando todas somos cornudas, todas somos maltratadas, a todas nos dicen pu…, a todas nos dicen hija de pu…”