La furia de Mauro Icardi contra el exabogado de Wanda Nara en pleno reencuentro con sus hijas: “Van a caer uno por uno”

Mauro Icardi subió un sugerente video alimentando gallinas luego de apuntar contra Nicolás Payarola (Instagram)

Mientras muchos esperan la Navidad en clima de paz, Mauro Icardi eligió un camino distinto. Aunque el futbolista logró reencontrarse con sus hijas para esta Navidad en el país, su presente está atravesado por una fuerte tensión mediática con su expareja, Wanda Nara, y ahora también por un comunicado feroz en redes sociales. Fiel a su estilo, Icardi no se guardó nada: apuntó directamente contra Nicolás Payarola, exabogado de Wanda, quien se encuentra detenido tras ser acusado de supuestas multimillonarias estafas, y extendió sus críticas a periodistas del mundo del espectáculo. Toda su furia, lejos de los matices, quedó plasmada en una serie de historias de Instagram.

En las últimas horas, el delantero de Galatasaray compartió dos mensajes extensos escritos sobre un fondo que imita un papel papiro, dándole un tono dramático y personal a sus palabras. El primer texto estuvo dirigido de manera explícita a Payarola, a quien responsabilizó por el sufrimiento de sus hijas y por haber sido, según él, cómplice de un intento de alejamiento entre padre e hijas. “Caíste tras las rejas por estafas. Eso ya lo determinó la justicia. Pero yo no me olvido. No me olvido de cómo usaste la ley como disfraz mientras actuabas fuera de ella. Las amenazas, el chantaje y el miedo fueron tus herramientas. No me olvido del sufrimiento que le hiciste pasar a mis hijas. Ser el cómplice principal de alguien que quiere separar a un padre de sus hijas no es estrategia: es crueldad. Y hoy, como si faltara algo, salen a la luz rituales, macumbas, velas negras y sacrificios”, escribió Mauro, mezclando referencias personales con acusaciones de prácticas esotéricas.

El primer escrito dedicado a Payarola

Lejos de quedarse ahí, el deportista siguió: “Pero quedate tranquilo: a la gente buena, a la gente real, eso no nos afecta. Nunca fuiste poderoso. Fuiste un payaso de circo jugando a oscuro, creyéndote temido, cuando en realidad eras miserable. Y ahora llega el encierro. Nueva cárcel, nueva ‘casa’, nueva realidad. Ojalá el silencio del encierro te devuelva todo el miedo que hiciste padecer a otros”.

En el segundo mensaje, Icardi cambió de blanco pero no de intensidad. Lanzó sus críticas contra los periodistas y figuras del espectáculo que, según él, mintieron y cobraron para teñir la verdad sobre su situación familiar. “Y a los periodistas cómplices, a los que operaron, a los que mintieron, a los que cobraron favores y ensuciaron la verdad: los chats hablan solos. El escrache público es inevitable. Hoy todos se quieren disociar, hacerse los sorprendidos, mirar para otro lado. Pero fueron parte. Son cómplices”, disparó el futbolista, sin mencionar nombres propios pero lanzando un mensaje directo al ambiente periodístico.

Luego, el futbolista apuntó contra los periodistas que se sumaron al tenso momento judicial que vivió por sus hijas

A continuación, sumó: “Muchos van a tener que cambiar de profesión, porque cuando se cae la careta ya no queda credibilidad que salvar. Y a los demás cómplices, los visibles y los silenciosos: también les va a llegar. Van a caer uno por uno. Porque como siempre dije, las caretas se caen. Yo sigo de pie. Mis hijas también. Esto no se publica por venganza. Se publica por memoria”.

Como cierre de este descargo, Mauro Icardi sorprendió con una imagen generada con inteligencia artificial que resume el clima de sus mensajes. En la foto se pudo apreciar a un hombre de cabello corto, barba incipiente y camisa marrón clara, con la ropa usada y deshecha, de pie en el centro de una celda con suelo de cemento. Frente a él, una docena de velas negras encendidas están dispuestas en círculo, rodeadas por varias gallinas y gallos de plumaje blanco y negro. Al fondo, una pared de barrotes sostiene un retrato de gran tamaño del rostro serio del propio Icardi. La escena, de atmósfera oscura y cargada de simbolismo, refuerza el mensaje de encierro, soledad y confrontación con el pasado.

Sobre la imagen, el futbolista sumó una frase dirigida directamente al letrado. “Cuando tocaste mi nombre, empezaste a cargar con tu propia sombra, Payarola. Que tengas unas felices fiestas encerrado, ni las minas te van a salvar”, sentenció. Sin embargo, no fue lo último que publicó al respecto, sino que le sumó un guiño sobre los presuntos rituales que mencionó por parte del abogado al subir un video suyo alimentando unas gallinas.

La imagen creada con inteligencia artificial que utilizó Icardi para ilustrar al abogado y las acusaciones esotéricas (Instagram)

Lejos de buscar conciliación o bajar el tono, Icardi eligió la vía pública y digital para exponer su ira y su versión de los hechos, en medio de una disputa familiar que, por ahora, sigue sumando capítulos. El futbolista, mientras tanto, permanece estos días de fiesta con sus hijas, aunque el trasfondo de la batalla mediática esté más vigente que nunca.