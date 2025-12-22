Así llegó Mauro Icardi junto a la China Suárez a buscar a sus hijas para pasar la Navidad juntos: las imágenes

Con el objetivo de disfrutar la Navidad juntos, Mauro Icardi se presentó junto a la China Suárez en el hogar de Wanda Nara para llevarse a sus hijas luego de la resolución judicial (Intrusos - América)

Finalmente llegó el día en que Mauro Icardi pudo volver a encontrarse con sus hijas para disfrutar de la Navidad. Tras semanas de tensiones y decisiones judiciales, el futbolista logró el reencuentro luego de que la Justicia le autorizó un régimen de visitas especial por las fiestas. La resolución del caso fue otorgada por el juez Carlos Hagopian, quien definió de forma estricta las condiciones para garantizar que el reencuentro pueda concretarse en paz y sin escollos legales, dejando establecido que Icardi tendrá a las niñas bajo su cuidado hasta el 27 de este mes.

Este lunes, apenas llegó en un vuelo privado a Aeroparque, alrededor de las 12.30 de este lunes, una camioneta transportó directamente a Mauro y a la China Suárez junto a los hijos de la actriz al edificio Chateau Libertador donde reside Wanda Nara, madre de las pequeñas. Según relató Alejandro Guatti en el panel de Intrusos (América), la llegada tuvo lugar a las 13. Luego de una breve espera de unos 10 minutos, la camioneta pudo ingresar al edificio para retirar a las menores.

El futbolista en el interior de la camioneta que lo llevó desde Aeroparque (RSFotos)

Sin hacer declaraciones ni bajar la ventanilla a la prensa, el grupo se marchó adentro del vehículo por la calle Guayrá, una de las salidas alternativas del lugar. Más tarde, Karina Iavícoli adelantó que la celebración de Navidad sería en la “casa de los sueños”, junto a amigos de la actriz, mientras que Paula Varela sumó que Rufina Cabré, la hija mayor de la China, fue retirada por su padre, Nicolás Cabré, en Aeroparque y no estaría presente en el festejo.

Por otro lado, el panel del ciclo comentó que Wanda se quedó adentro del departamento luego de que sus hijas fueran retiradas. Si bien todo indicaba que la empresaria no tenía grabaciones de Masterchef Celebrity, ella misma se encargó de desmentir dicha versión al subir una foto suya en pleno rodaje en las redes.

La camioneta de alquiler que transportaba al futbolista (RSFotos)

Cabe recordar que el fallo, al que Teleshow accedió, aclara de forma tajante que la madre tenía el deber de garantizar la entrega de las niñas a su padre en el horario pactado, en el sector de cortesía del edificio: “Notifíquese, haciéndole saber a la Sra. Nara que deberá garantizar la entrega de las niñas a su progenitor en el sector de cortesía del edificio en el horario puntual”, dice la resolución.

En caso de demorarse más de media hora, el juez autorizaba al propio Icardi a pedir la intervención de la fuerza pública. El documento agregaba aun más: “Contando con personal femenino no uniformado, facultándose al personal policial a ingresar a la vivienda de las menores, violentando en su caso cerraduras y allanando el domicilio. En dicha ocasión, se autoriza excepcionalmente al Sr. Icardi a ingresar al departamento del edificio Chateau Libertador acompañado por el personal policial y sus letradas”.

La salida de la camioneta que llevaba al futbolista con sus hijas (RSFotos)

La situación judicial responde, según explicó Lara Piro a este medio, una de las abogadas de Icardi, a la retención de las menores. “Las nenas pasan la Navidad con el padre porque hay un proceso de Restitución Internacional en trámite, y si el padre se toma un avión para venir a ver a sus hijas es lógico que el juez lo priorice ante la madre, que fue la que dispuso la retención indebida de las nenas en otro país que no era su centro de vida”, detalló la letrada, marcando así la importancia del cumplimiento estricto de la medida.

La empresaria desmintió haberse quedado en su departamento sin grabar el reality que conduce (Instagram)

Este reencuentro, que se vivió con alegría entre Mauro y sus hijas pero con profundo despliegue legal y una atención mediática constante, devuelve por unos días la calma y el espíritu festivo a una familia que, en medio de desencuentros y batallas judiciales, aprendió a repartir los momentos especiales de las fiestas para que los niños no pierdan la magia de compartir con ambos padres. Por ahora, la Navidad será en compañía del papá, en un clima de celebración acordado bajo la atenta mirada de la Justicia y el corazón de todo el país puesto en los más chicos.