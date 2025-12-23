Teleshow

Entre lágrimas, Yanina Latorre habló de su inminente salida de LAM: la reacción de Ángel de Brito

En su anteúltimo programa, la histórica panelista no pudo controlar la emoción al imaginar cómo será su futuro lejos del ciclo

Guardar
Después de una década en el programa de Ángel de Brito, la panelista decidió dar un paso al costado y se mostró emocionada en su anteúltimo programa (Video: LAM-América TV)

Yanina Latorre atraviesa uno de los momentos más emotivos de su carrera televisiva al despedirse de LAM (América TV), el programa que la vio crecer y consolidarse durante una década. La panelista, figura clave del programa de Ángel de Brito, eligió dar un paso al costado para concentrarse en su carrera como conductora, decisión que no solo marca el final de una etapa profesional, sino también un intenso proceso personal de balance y despedida. La emoción se hizo visible en el anteúltimo programa, donde la propia Yanina no pudo contener las lágrimas al hablar sobre lo que representa cerrar este ciclo.

La decisión de dejar LAM no surgió de un día para otro. Latorre explicó que la motivación principal fue enfocarse en nuevos desafíos, especialmente la conducción de su propio programa. Este salto profesional, lejos de implicar un adiós definitivo, deja abierta la posibilidad de futuras visitas al piso que la catapultó a la popularidad. Desde el primer momento, la noticia movilizó tanto al equipo como a la audiencia, habituada a la presencia y el estilo inconfundible de Yanina en el panel.

Durante el penúltimo programa, Ángel le dedicó palabras especiales a su compañera: “Bueno, estamos despidiendo a Yanina Latorre de este querido programa. Mañana va a ser el programa nuestro 2330. Habrás hecho más de 2000, si le descontamos las vacaciones, ¿no? Más o menos”. La cuenta de emisiones compartidas entre ambos se convirtió en motivo de repaso y humor, con Yanina aportando su propio cálculo: “Estuve más de un mes por año. Entonces, más de 300.” El intercambio reveló la complicidad construida a lo largo de los años, un lazo profesional y afectivo que traspasó la pantalla.

Yanina el martes por la
Yanina el martes por la noche le pondrá fin a su ciclo en LAM

La inminente despedida formal estuvo marcada por la promesa de sorpresas y homenajes. Ángel de Brito anticipó: “Mañana va a ser la despedida formal de Yanina. Vamos a tener varias sorpresas. Fefe me pidió que te haga un mano a mano.” Yanina, conmovida, respondió: “A mí me encantaría”. El conductor, alternando entre el humor y la sensibilidad, bromeó sobre la posibilidad de armar un espectáculo de variedades: “Un show de talentos en el corte.” Yanina insistió en la importancia de ese homenaje: “Me encantaría. Un homenaje. Me encantaría. Vamos a hacerlo de verdad”.

La nota de emoción se profundizó cuando De Brito indagó sobre los sentimientos de Yanina ante la despedida: “¿Cómo estás?” A lo que ella respondió: “Empezando a sufrir”. El conductor insistió: “¿Estás sufriendo?” Yanina, sin ocultar su vulnerabilidad, confesó: “Sí.” Cuando Ángel le preguntó el motivo, ella fue contundente: “Porque es difícil.” El conductor, atento a las emociones de su compañera, le sugirió: “¿Por qué no te vas, Yanina, si vas a sufrir? ¿Para qué? Hacele caso a tu cuerpo.” Yanina reflexionó sobre el desafío que implica este cambio: “Desafío, también es el miedo del desafío a veces, ¿no? No le tengo miedo a eso. Nada, 10 años, ¿qué te voy a decir? No me imagino la vida sin LAM”.

Lejos de dar el tema por terminado, el conductor le recordó que la puerta siempre estará abierta: “Bueno, pero podés volver cuando quieras. Lo que va a ser mañana. Mañana va a estar complicado. Bueno, te voy a sacar de acá, llora mañana, me fascina.”

La jornada previa al cierre formal estuvo marcada por la mezcla de nostalgia, expectativa y gratitud. Yanina, acostumbrada a debatir temas de actualidad y polémica, se mostró en una faceta más humana, poniendo en palabras la dificultad de dejar atrás una etapa tan significativa. El programa número 2.330 de LAM será el escenario de la despedida oficial, con promesa de homenajes, sorpresas y la certeza de que el vínculo forjado en estos años seguirá intacto más allá de la pantalla.

La salida de Yanina Latorre de LAM no solo representa el final de una era para el ciclo televisivo, sino también el inicio de un nuevo desafío profesional y personal para la conductora. Y una despedida del que el público también es parte, después de hacerle compañía luego de tantos años.

Temas Relacionados

Yanina LatorreÁngel de BritoLAM

Últimas Noticias

Rulo Schijman habló de su separación con Gabriela Sari: “Es muy doloroso”

Invitado a Puro Show, el periodista contó cómo es la dinámica y el vínculo que mantiene con su expareja a 8 meses de confirmar la ruptura

Rulo Schijman habló de su

Los hijos de Valentina Cervantes y Enzo Fernández llenaron de ternura la Navidad en Londres

La exparticipante de MasterChef Celebrity enterneció a sus seguidores con un carrete de Olivia y Benjamín en modo festivo

Los hijos de Valentina Cervantes

La furia de Mauro Icardi contra el exabogado de Wanda Nara en pleno reencuentro con sus hijas: “Van a caer uno por uno”

Luego de retirar a las pequeñas para pasar la Navidad junta a ellas, el futbolista plasmó su ira contra Nicolás Payarola, quien se encuentra detenido por presuntas estafas

La furia de Mauro Icardi

Celeste Cid y Santiago Korovsky disfrutan de su amor en El Bolsón: libros, montañas y relax

Entre paisajes únicos y escenas domésticas, la pareja compartió su día a día en la Patagonia mientras palpitan la llegada de las fiestas

Celeste Cid y Santiago Korovsky

Edith Hermida: “Beto Casella me mandó un mensaje relindo, cariñoso, deseándome suerte”

Luego de debutar al frente de Bendita en lugar del histórico conductor, la periodista conversó con Teleshow sobre la experiencia

Edith Hermida: “Beto Casella me
DEPORTES
El tenso intercambio entre Diego

El tenso intercambio entre Diego Díaz y Marcelo Moretti en plena crisis de San Lorenzo: “El club es el hazmerreír del fútbol argentino”

La propiedad de “ultra lujo” que adquirió Cristiano Ronaldo: sólo puede llegar en un barco privado o en hidroavión

Nuevo escándalo de Draymond Green en la NBA: tuvo una acalorada discusión con su entrenador y se fue al vestuario en medio del partido

El detrás de escena del festejo navideño del Dibu Martínez en Aston Villa

Conmoción en Alemania por la muerte del futbolista Sebastian Hertner tras caer de una aerosilla desde 70 metros en sus vacaciones

TELESHOW
Rulo Schijman habló de su

Rulo Schijman habló de su separación con Gabriela Sari: “Es muy doloroso”

Los hijos de Valentina Cervantes y Enzo Fernández llenaron de ternura la Navidad en Londres

La furia de Mauro Icardi contra el exabogado de Wanda Nara en pleno reencuentro con sus hijas: “Van a caer uno por uno”

Celeste Cid y Santiago Korovsky disfrutan de su amor en El Bolsón: libros, montañas y relax

Edith Hermida: “Beto Casella me mandó un mensaje relindo, cariñoso, deseándome suerte”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania anunció el retiro de

Ucrania anunció el retiro de sus tropas de la ciudad de Siversk tras semanas de enfrentamientos con las fuerzas rusas

La comunidad cristiana de Gaza celebra una Navidad marcada por las pérdidas: “Nuestra alegría debe superar la amargura”

Detuvieron a Greta Thunberg en Londres durante una protesta propalestina

Tres hombres fueron condenados en el Reino Unido por planear un ataque armado contra judíos

Nochebuena y Navidad a oscuras en Cuba: los apagones no darán tregua en las fiestas