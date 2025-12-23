Entre lágrimas, Yanina Latorre habló de su inminente salida de LAM: la reacción de Ángel de Brito

Después de una década en el programa de Ángel de Brito, la panelista decidió dar un paso al costado y se mostró emocionada en su anteúltimo programa (Video: LAM-América TV)

Yanina Latorre atraviesa uno de los momentos más emotivos de su carrera televisiva al despedirse de LAM (América TV), el programa que la vio crecer y consolidarse durante una década. La panelista, figura clave del programa de Ángel de Brito, eligió dar un paso al costado para concentrarse en su carrera como conductora, decisión que no solo marca el final de una etapa profesional, sino también un intenso proceso personal de balance y despedida. La emoción se hizo visible en el anteúltimo programa, donde la propia Yanina no pudo contener las lágrimas al hablar sobre lo que representa cerrar este ciclo.

La decisión de dejar LAM no surgió de un día para otro. Latorre explicó que la motivación principal fue enfocarse en nuevos desafíos, especialmente la conducción de su propio programa. Este salto profesional, lejos de implicar un adiós definitivo, deja abierta la posibilidad de futuras visitas al piso que la catapultó a la popularidad. Desde el primer momento, la noticia movilizó tanto al equipo como a la audiencia, habituada a la presencia y el estilo inconfundible de Yanina en el panel.

Durante el penúltimo programa, Ángel le dedicó palabras especiales a su compañera: “Bueno, estamos despidiendo a Yanina Latorre de este querido programa. Mañana va a ser el programa nuestro 2330. Habrás hecho más de 2000, si le descontamos las vacaciones, ¿no? Más o menos”. La cuenta de emisiones compartidas entre ambos se convirtió en motivo de repaso y humor, con Yanina aportando su propio cálculo: “Estuve más de un mes por año. Entonces, más de 300.” El intercambio reveló la complicidad construida a lo largo de los años, un lazo profesional y afectivo que traspasó la pantalla.

Yanina el martes por la noche le pondrá fin a su ciclo en LAM

La inminente despedida formal estuvo marcada por la promesa de sorpresas y homenajes. Ángel de Brito anticipó: “Mañana va a ser la despedida formal de Yanina. Vamos a tener varias sorpresas. Fefe me pidió que te haga un mano a mano.” Yanina, conmovida, respondió: “A mí me encantaría”. El conductor, alternando entre el humor y la sensibilidad, bromeó sobre la posibilidad de armar un espectáculo de variedades: “Un show de talentos en el corte.” Yanina insistió en la importancia de ese homenaje: “Me encantaría. Un homenaje. Me encantaría. Vamos a hacerlo de verdad”.

La nota de emoción se profundizó cuando De Brito indagó sobre los sentimientos de Yanina ante la despedida: “¿Cómo estás?” A lo que ella respondió: “Empezando a sufrir”. El conductor insistió: “¿Estás sufriendo?” Yanina, sin ocultar su vulnerabilidad, confesó: “Sí.” Cuando Ángel le preguntó el motivo, ella fue contundente: “Porque es difícil.” El conductor, atento a las emociones de su compañera, le sugirió: “¿Por qué no te vas, Yanina, si vas a sufrir? ¿Para qué? Hacele caso a tu cuerpo.” Yanina reflexionó sobre el desafío que implica este cambio: “Desafío, también es el miedo del desafío a veces, ¿no? No le tengo miedo a eso. Nada, 10 años, ¿qué te voy a decir? No me imagino la vida sin LAM”.

Lejos de dar el tema por terminado, el conductor le recordó que la puerta siempre estará abierta: “Bueno, pero podés volver cuando quieras. Lo que va a ser mañana. Mañana va a estar complicado. Bueno, te voy a sacar de acá, llora mañana, me fascina.”

La jornada previa al cierre formal estuvo marcada por la mezcla de nostalgia, expectativa y gratitud. Yanina, acostumbrada a debatir temas de actualidad y polémica, se mostró en una faceta más humana, poniendo en palabras la dificultad de dejar atrás una etapa tan significativa. El programa número 2.330 de LAM será el escenario de la despedida oficial, con promesa de homenajes, sorpresas y la certeza de que el vínculo forjado en estos años seguirá intacto más allá de la pantalla.

La salida de Yanina Latorre de LAM no solo representa el final de una era para el ciclo televisivo, sino también el inicio de un nuevo desafío profesional y personal para la conductora. Y una despedida del que el público también es parte, después de hacerle compañía luego de tantos años.