Teleshow

Beto Casella contó detalles de su salida de El Nueve y el diálogo que mantiene con sus excompañeros de Bendita

A semanas de sumarse a la pantalla de América, el conductor confesó por qué no obligó a sus panelistas a seguirlo en su proyecto

Beto Casella habló de su próximo proyecto tras su salida de Bendita

Después de dos décadas de hacer historia en la televisión argentina, Beto Casella se prepara para cambiar de aires y arribar a la pantalla de América. Entre polémicas, cruces y rumores, el conductor de Bendita cierra una de las etapas más importantes de su carrera. En ese sentido, este martes, el animador contó detalles del detrás de escena de su salida, su diálogo con sus compañeros y, sobre todo, la negativa de Edith Hermida de sumarse a su nuevo proyecto.

“No pusiste un pie en Dorrego, en canal Nueve, que te serrucharon del institucional de Canal 9”, comenzó diciéndole Luis Bremer a Casella en A la tarde (América). Lejos de mostrar enojo, Beto comentó que entendía la situación, a pesar de haberse ido en malos términos de canal Nueve: “No, está bien. Yo sabía que hacía el brindis, pero después de 19 me sacaban. Está bien. No puedo estar en el institucional de América y en el de El Nueve, la verdad”.

Luego, el periodista fue más allá y le consultó al conductor por su relación con Hermida: “¿La viste a Edith anoche? Que dijo: “Adoro a Beto Casella, nunca me van a hacer pelear con él”. ¿De verdad estuvo muy genuina?”. Fue entonces cuando el comunicador se tomó unos segundos para terminar con la polémica y hablar de su vínculo con su excompañera: “Para la gente que se muere de ganas de que estemos peleados y sube cosas a Twitter...”.

Beto Casella habló de su relación con Edith Hermida

“Como Laura Ubfal”, lanzaron los periodistas. Retomando el comentario, Casella asintió y expresó: “En algunos casos, la tengo que corregir. Que averigüen bien, porque ustedes saben que yo a veces con los móviles juego y he inventado peleas para jo... con los móviles y que le rinda al programa y después por ahí lo levantaba yo en Bendita. No tengo problema. Pero este tipo de cosas donde yo puedo quedar expuesto o a alguien le puede parecer de que yo me ofendí con Edith porque no quiere venir conmigo, yo no puedo dejarlo pasar porque es una carga fea, es como abusar del poder. Enojado (con Ubfal) no, la corregí por Twitter. Laura hace su laburo, en general lo hace bien, puede pifiarla, no sé de dónde le llegó la información”.

Acto seguido, Karina Mazzocco tomó la palabra y preguntó: “¿Te hubiese gustado que venga también Edith a América?”. Lejos de responder por sí o por no, Beto intentó aclarar: “Yo la verdad, cuando me empecé a cansar de la situación de El Nueve y ya todo se me hacía muy cuesta arriba y veía que no venía el amor que dábamos, o sea, no venía de vuelta, me empezaron a llamar de todos los canales. Lo que más me gustó y me cerró fue la propuesta de América, generosísima, cálida en todos los sentidos. Y yo le aviso a los chicos, a mis compañeros y compañeras. Chicos, yo me voy a ir y la propuesta incluye si quiero llevar gente. Yo les aviso a quien quiera venir, por supuesto, está invitadísimo. O sea, que estaban todos invitados. Con ninguno fue: “Venite conmigo”. Porque es una presión que le ponés. Y por ahí alguien se puede querer quedar”.

Tras 20 años en canal Nueve, Beto Casella deja Bendita

En una línea similar, los panelistas le consultaron al conductor si esperaba que Horacio Pagani también se sumara: “¿Esperabas que Pagani y se sumara al nuevo ciclo?”. Casella subrayó: “Sí, estaba hasta ayer, no sé. Todavía no lo daría por cerrado. Está dudando por un temita de salud, pero podría ser uno más. Pero como le digo a veces a la gente, hay algunos que están todavía viendo de cerrar. Por ejemplo, alguno tiene streaming en ese horario, alguno tiene algún laburito en otro canal. América tiene que ver si acepta o si no acepta. O sea que todavía no cerraron o firmaron todo”.

Para cerrar la charla, Beto expresó por qué no le pidió a ningún compañero que lo acompañe en su nuevo proyecto: “Yo no tengo impunidad, no tengo la certeza de que a donde vaya me va a ir bien. Tuve la suerte de que nunca me levantaron un programa en mi vida, ni de radio ni de tele, por no funcionar. Pero me puede pasar. Y yo puedo ir a América y que me vaya pésimo. Y si choco yo, no hay problema, pero comprometer a gente que venga conmigo y por ahí en dos meses no funcionó y quedan todos en el aire, es una responsabilidad para mí. Entonces, yo no podía decirle a nadie: Venite, que lo vamos a romper. Sí, yo soy optimista y demás, pero es una responsabilidad. Así que tenía que ser la elección de cada uno y cada una. La verdad, también hay gente que viene y me dice: ‘Beto, yo quiero ir con vos porque me da vergüenza lo que gano’”.

