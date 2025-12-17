Teleshow

Flor Torrente defendió a Araceli González tras su llanto en lo de Mirtha Legrand: “La guerrera que me dio la vida”

La actriz se metió en la polémica tras la visita de su madre al programa de la diva, y puso el foco en la empatía y el respeto por la vulnerabilidad expuesta en televisión

El llanto de Araceli González en el programa de Mirtha Legrand (Video: La noche de Mirtha. El Trece)

El paso de Araceli González por la mesa de Mirtha Legrand continúa marcando el pulso de la conversación mediática. La actriz se mostró visiblemente emocionada durante el ciclo de El Trece, lo que generó una ola de comentarios y críticas en redes sociales y medios digitales. El foco de la atención se centró en el motivo detrás del llanto de González, que muchos orientaron en torno a su expareja, Adrián Suar. En este contexto, Flor Torrente, la hija mayor de la modelo, utilizó sus redes sociales para responder a las críticas y aclarar el trasfondo de la emoción de su madre, defendiendo su integridad y cuestionando el juicio público.

El momento que desató la controversia ocurrió durante la participación de Araceli González en La mesa de Mirtha. Al abordar temas personales y su relación con su expareja, la actriz no pudo contener las lágrimas, lo que provocó una inmediata repercusión tanto en la audiencia como en los medios. Según contó la propia actriz, le solicitó a la producción que no se emitiera el fragmento en el que se la veía llorar, pero su pedido no fue atendido.

Posteriormente, Araceli contó que su emoción no estaba vinculada a su expareja y que se debía a un cúmulo de sentimientos. “La verdad es que el llanto no tiene que ver con mis relaciones anteriores. Tiene que ver, primero, con que es fin de año y nos pega a todos. Segundo, porque no dormí dos noches, pero tiene que ver porque estoy lanzando un producto, porque en la vida pasan cosas y no tiene nada que ver con el medio, ni con tu carrera, ni con la historia pasada”, afirmó González en declaraciones replicadas por Intrusos (América), donde manifestó su malestar por la decisión de emitir el momento vulnerable al aire.

La defensa de Flor Torrente
La defensa de Flor Torrente para su mamá

En medio de la discusión pública, la periodista Ceci Vidal aportó una reflexión sobre el significado del llanto de González, desmarcándola de interpretaciones centradas en relaciones pasadas. “No llora por él, llora por ella. No es amor o querer que vuelva. Llora por lo que vivió, por la versión de ella que fue en esa relación, que seguramente ve y no le gusta. Llora por los sueños que no se cumplieron. No llora por amor hacia él, llora por amor hacia ella”, sostuvo Vidal en un amplio texto en sus redes sociales, una declaración que fue replicada y celebrada por Flor Torrente.

En sus redes sociales, la hija de González agradeció la mirada empática de la periodista y cuestionó la tendencia a juzgar desde la ignorancia y el anonimato. “Me da esperanzas ver a alguien que reflexiona, que no acusa ni señala. Todos alguna vez estuvimos en ese lugar, en el que la emoción nos gana después de tanto silencio, por todo lo vivido que nadie sabe. Es fácil señalar. Es más fácil aún juzgar a quien se expone tal cual es”, escribió Torrente, según sus publicaciones en redes sociales.

En medio del revuelo por pedir que recorten su llanto en el programa de Mirtha Legrand, Araceli González explicó el motivo detrás de su reacción (Intrusos – América)

A lo largo de sus mensajes, Torrente defendió la autenticidad de su madre y criticó el juicio social que recayó sobre ella tras la emisión del programa. E hizo pública la duda que la persiguió en las redes estos días. “¿Y qué me pasa al ver a mi madre llorar, que ‘tanto les preocupa’?”, se preguntó. Y la respuesta llegó de inmediato. “Veo a la guerrera que me dio la vida, a la mujer que me enseñó todo. A quien sacó adelante a su familia, a quien ayudó, incluso a quienes no lo merecían. Veo generosidad, valores, fidelidad a sus ideales y amor por ella misma. Veo fortaleza. Y me siento orgullosa de quién es y de ser su hija”.

En una semana de debate permanente, donde seguidores y detractores debatieron sobre los límites de la exposición mediática y el respeto a la intimidad de las figuras públicas, el mensaje final de Flor Torrente se impuso como un reconocimiento a la resiliencia y los valores de su madre, resaltando la inspiración que representa para su vida personal.

