Teleshow

Fabio Alberti le propuso matrimonio a su novia arriba del escenario en el último show de Cha Cha Cha

El actor sorprendió a todo el Movistar Arena al pedirle casamiento a Leyla, con quien está en pareja desde hace un año

Guardar
El momento en el que Fabio Alberti le propuso matrimonio a su novia arriba del escenario

El final de la noche de Cha Cha Cha en el Movistar Arena, que ya prometía ser inolvidable, terminó de hacerse histórico con un giro completamente imprevisto. Cuando el show parecía haber alcanzado su clímax y la ovación se preparaba para despedir a los artistas, Fabio Alberti tomó el micrófono y rompió el protocolo con un gesto que nadie esperaba: le pidió matrimonio a su novia, Leyla, en pleno escenario y ante un estadio repleto.

La secuencia fue tan sorpresiva como genuina. Una trompeta sonó como anuncio majestuoso y, en el bullicio del público y el elenco, el clima cambió de inmediato. No era un sketch ni parte del guion. El silencio expectante duró apenas medio segundo: los fans, los compañeros del elenco y hasta los técnicos procesaban lo que ocurría. El shock se vio en las miradas cruzadas, la pregunta flotando en el aire: ¿esto es real? Sí, lo era. Alfredo Casero tomó el micrófono y avisó: “Les mando un beso. Muchas gracias. Uno. (aplausos)” y enseguida, entre risas y con complicidad, anunció: “Pará un momento, tengo una sorpresa.”

Fabio sorprendió a su novia
Fabio sorprendió a su novia pidiéndole matrimonio arriba del escenario en el Movistar Arena (Instagram)

El público vibraba y la sorpresa se desató cuando Fabio Alberti, con total espontaneidad, preguntó: “¿Cuánta gente hay acá? ¿Son todos testigos?” El estadio estalló en gritos y el sonido de una corneta, preparando el ambiente para una escena fuera de libreto. Alberti se dirigió a su novia presente y, delante de miles de personas, lanzó: “Leyla, ¿te querés casar conmigo delante de toda esta gente?”

La respuesta fue una ovación inmediata. Entre risas, ruidos de corneta y aplausos, Casero intervino con su característico humor: “Muchas gracias” y bromeó: “No me voy a bancar a algo así en tu cara, Santos.” Tomando el liderazgo de la ceremonia improvisada, insistió: “Silencio. Decí sí o no.” Desde el público, llegó al fin el grito esperado: “¡Sí!” seguido por gritos, ovaciones y la atmósfera eufórica de una noche que nadie olvidará.

Alfredo Casero y Fabio Alberti
Alfredo Casero y Fabio Alberti en Cha Cha Cha en el Movistar Arena (Crédito: @facucardell)

Fabio Alberti, visiblemente conmovido, agradeció a todos los presentes: “Gracias por acompañarnos en esto. Llevamos como diez años acá... a todos los invito, un saludo a los que nos acompañan estos treinta años y que estuvieron atrás. Luego vamos al casamiento. Seguimos trabajando. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. En el peor, los peores momentos he estado siempre.”

El pedido de casamiento, genuino y espontáneo, sorprendió hasta al propio elenco y se vivió con una intensidad que solo el vivo puede generar, transformando el final de Cha Cha Cha no solo en una despedida magistral del humor argentino, sino también en una verdadera fiesta donde la emoción y la vida real se fundieron con el delirio sobre el escenario.

Fabio Alberti en su papel
Fabio Alberti en su papel de Peperino Pomoro en Cha Cha Cha en el Movistar Arena (crédito: @facucardell)

La respuesta fue una ovación inmediata. Gritos, aplausos y emoción auténtica. Convertido en protagonista absoluto, Alberti se jugó a corazón abierto, sin red y en el cierre de un espectáculo que había oscilado entre la genialidad y el absurdo. Lejos de cualquier remate humorístico o ironía, el pedido fue directo, frontal y sincero, y se vivió como uno de esos momentos que la memoria colectiva atesora para siempre.

El dato más sorprendente fue que ni el público ni el elenco tenían idea. No hubo guiños previos ni filtraciones típicas de shows tan grandes; fue una sorpresa total, que en tiempos de spoilers y reclamos de espontaneidad, alcanzó un valor incalculable.

Tras el sí esperado y celebrado, llegó el broche de oro: el público, de pie, coreó “Pizza Conmigo” y el Movistar Arena se convirtió ahora, ya definitivamente, en una fiesta atravesada por el ADN Casero: el absurdo, la emoción, lo popular y lo inesperado fusionándose en una despedida que quedará marcada en el recuerdo de todas las personas que estuvieron presentes en el estadio.

Temas Relacionados

Fabio AlbertiCha Cha ChaAlfredo CaseroAlakrán

Últimas Noticias

El divertido paseo navideño de Valentina Cervantes y Enzo Fernández por las calles de Londres

La influencer y el jugador de fútbol compartieron postales de su recorrido por las calles de Gran Bretaña. Besos, romance y mucho glamour

El divertido paseo navideño de

Fabián Mazzei habló del llanto de Araceli González en lo de Mirtha: “Eso es de mala leche”

El actor volvió a hacer referencia al conflicto de la actriz con Adrián Suar y dio detalles de las lágrimas que derramó su esposa el sábado por la noche

Fabián Mazzei habló del llanto

Benjamín Vicuña mostró en redes su pasión por el polo

El actor chileno, que hace unos días coincidió con Pampita en el Abierto de Polo de Palermo, posteó una sesión de taqueo y sus habilidades con la bocha

Benjamín Vicuña mostró en redes

La queja de Nicole Neumann por el acto de fin de curso escolar: “Yo necesito dormir también”

Mientras manejaba rumbo al colegio, la modelo se pronunció por la fecha elegida por la institución educativa para esa celebración. En octubre ya se había manifestado contra el sistema de faltas

La queja de Nicole Neumann

Cuánto cuesta el vestido con el que Antonela Roccuzzo deslumbró en redes

La esposa de Lionel Messi generó una catarata de comentarios con un look que se suma a la tendencia de la moda sustentable

Cuánto cuesta el vestido con
DEPORTES
Estupor por la muerte de

Estupor por la muerte de un campeón de fisicoculturismo a los 30 años: llevaba una “vida de monje”

Lionel Messi llegó a la Argentina para pasar las Fiestas: la estrategia en plena ruta que sorprendió a los fanáticos

La tabla histórica de títulos en la Copa Intercontinental y la chance que perdió Flamengo tras la caída ante PSG

La Conmebol publicó los detalles de los sorteos de las fases preliminares de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026

El intenso contrapunto entre Ruggeri y Verón por el pasillo de Estudiantes a Central: “Me parece muy sesgado a veces el análisis”

TELESHOW
El divertido paseo navideño de

El divertido paseo navideño de Valentina Cervantes y Enzo Fernández por las calles de Londres

Fabián Mazzei habló del llanto de Araceli González en lo de Mirtha: “Eso es de mala leche”

Benjamín Vicuña mostró en redes su pasión por el polo

La queja de Nicole Neumann por el acto de fin de curso escolar: “Yo necesito dormir también”

Cuánto cuesta el vestido con el que Antonela Roccuzzo deslumbró en redes

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea desbloqueó el

La Unión Europea desbloqueó el acuerdo con el Mercosur con nuevas salvaguardias agrícolas

Estados Unidos instó al CNE de Honduras a iniciar el escrutinio especial y advirtió sobre consecuencias ante intentos de sabotaje

Así “Volver al Futuro III” rindió tributo a Clint Eastwood con una broma que desafió a los fanáticos

Las impresionantes imágenes de polillas alimentándose de lágrimas de alce en un bosque de Estados Unidos sorprenden a la ciencia

El Senado de Estados Unidos aprobó una ley de defensa por más de USD 900.000 millones