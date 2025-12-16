Teleshow

Más de 5 cuadras de fila en el casting presencial de Gran Hermano: todos quieren ser la Generación Dorada

Una multitud se hizo presente en la única instancia cara a cara para ser parte del reality de convivencia más famoso del mundo

Se viene Gran Hermano Generación Dorada: Santiago del Moro mostró el casting de los participantes de 5 cuadras de fila (Video: Telefe)

El reloj todavía no marcaba el mediodía cuando más de cinco cuadras de fila avanzaban lentamente hacia las puertas de Telefe, donde la esperanza tomaba forma concreta: el regreso de Gran Hermano, el reality que, para muchos argentinos, es sinónimo de sueños, ilusión y revancha. Bastaron solo cinco meses desde la última final para que el canal volviera a encender la chispa, abriendo la convocatoria para quienes se atreven a imaginar una vida dentro de la casa más célebre del país.

No hay filtros virtuales, ni formularios interminables. Solo un casting presencial, único e irrepetible, abierto absolutamente a toda la gente. La noticia rebotó rápido, y el murmullo de expectativa se transformó en un éxodo federal: personas de Pilar, de Chaco, de Ciudadela, Olavarría, González Catán, Formosa... representando cada esquina del mapa argentino. ¿Cuántas historias, cuánto tiempo esperando, cuántas veces imaginaron este momento frente al televisor? ¿Quiénes están dispuestos a dormir en la vereda, a desafiar el sueño y el frío, solo por la oportunidad de gritar sus verdades en la arena pública del prime time?

En la mañana sobresaltada, los conductores Analía Franchin y Santiago Del Moro rompieron la barrera invisible entre cámaras y gente, acercándose a los primeros valientes de esa fila interminable. Franchin explicaba el mecanismo de selección: veinte personas entran por vez, en un salón inmenso, y tienen un minuto exacto para convencer a los productores de por qué merecen un lugar en la nueva edición. Un minuto apenas, que puede cambiarlo todo o dejarte afuera. Un minuto donde resumir toda una vida, o al menos, la mejor versión de uno mismo.

El ambiente tenía la atmósfera de “la jornada especial”. Sillas plegables, mantas, mochilas abiertas, termos que pasan de mano en mano. Algunos llevaban ahí días. Entre ellos, el primero de la fila, un joven de Villa Caraza, esperaba desde hacía veinte días. “Soy el primero que llegó. Apenas vi la publicación me mandé con los ojos cerrados y dije ‘tiene que ser mi momento’. Quiero vivir la experiencia de ser uno de los jugadores y vine por el premio. Creo que mi personalidad es lo que me diferencia del resto”, confesó a C5N, la emoción evidente y los ojos brillosos.

Se viene Gran Hermano Generación Dorada: Ariel Ansaldo mostró el casting de los participantes

Poco después, otro nombre emergió del gentío. María del Valle Vega, de Santiago del Estero, llevaba desde el sábado aguardando. Dormía sobre el piso, rodeada de otros aspirantes que, entre mate y conversación, se convirtieron en aliados ocasionales. Relató su experiencia con alegría contenida: “Fue una experiencia muy linda. Dormir en el piso y conocer gente que puede estar ahí el día de mañana ya es un sueño. Me sentí muy cuidada y me crucé con personas excelentes”, en declaraciones a Sur Santiagueño. Valle no se olvidó de quienes la asistieron, ni de los gestos mínimos: “Muchísimas gracias a todos. Espero que ahora vean que de verdad lo iba a hacer, porque loca como ‘La Valle’ no hay”, decía con genuina gratitud.

La fila, viva y colorida, también llamaba la atención de rostros conocidos. Ariel Ansaldo, exparticipante del ciclo, no resistió la tentación de acercarse y palpar la adrenalina de quienes, alguna vez como él mismo, anhelan ser protagonistas: “Todos buscando su sueño, estamos super contentos”, declaró “Big Ari”, observando el desfile de nervios y expectativas.

Mientras tanto, Santiago Del Moro tomaba la posta frente a las cámaras de Telefe y del programa de Georgina Barbarossa. “Están todos invitados. Febrero 2026. La casa vuelve a latir, totalmente renovada. No es famosos, no es vip, son 25 años, es la Generación Dorada”, anunció el conductor, desbordante de entusiasmo. Sus palabras, reiteradas entre saludo y saludo, dejaban una consigna: la oportunidad es para todos, sin distinción ni privilegios.

Santiago del Moro habló de la nueva edición de Gran Hermano

Del Moro había dado detalles en diálogo con Intrusos (América TV): “Nos pareció piola que toda la gente tenga una posibilidad. Entonces, va a ser el único casting presencial masivo abierto a todo el público”. Además, reveló que la edición 2026 será especial, honrando los 25 años del formato y combinando el “clásico” espíritu de Gran Hermano con novedades en la casa y el formato, emulando la transformación global del reality.

¿Habrá famosos, se repetirán exparticipantes? Ante los rumores, Del Moro fue tajante: “Generación Dorada no tiene nada que ver con que sea de famosos, de influencers o gente no famosa, es para todos. La única diferencia este año es que… hasta este momento la gente que participaba era la que se anotaba y la que iba al casting. Ahora, Gran Hermano puede llamarte para que vayas al casting. Así está bueno”. Todo queda abierto, ninguna certeza, sólo la promesa de que la selección será más imprevisible que nunca.

Bajo el cielo despejado de Buenos Aires, y en las veredas extendidas frente a Telefe, late ese deseo simple y a la vez extraordinario de pertenencia, exposición y futuro. Falta dos meses para febrero de 2026, pero la casa ya empieza a latir.

