Santiago del Moro confirmó el casting masivo para Gran Hermano Generación Dorada y deslizó qué famosa podría entrar

Anunciaron un casting presencial para la nueva edición de Gran Hermano (Video: Instagram)

Santiago del Moro sorprendió a los fanáticos de Gran Hermano al anunciar oficialmente la apertura del casting para la edición Generación Dorada, que se estrenará en febrero de 2026 por la pantalla de Telefe. La noticia, comunicada a través de sus redes sociales con un reel promocional, promete una convocatoria masiva, el regreso del formato clásico actualizado y una edición que celebrará el 25° aniversario del reality con importantes novedades, desde cambios estructurales en la casa hasta la posibilidad inédita de que la producción invite a postulantes, además de los inscriptos tradicionales.

Todo comenzó con un reel de convocatoria que compartió, se escucha la voz de Gran Hermano diciendo: “Mi casa vuelve a abrir sus puertas y va a ser increíble”. La invitación fue clara y llamó a mayores de dieciocho años a presentarse el martes 16 de diciembre de 10:00 a 16:00 en La Paz 950, Martínez, para vivir una experiencia única en la edición que llegará a la pantalla de Telefe en febrero de 2026.

“Se viene Gran Hermano: Generación Dorada. Y vos no te podés perder la última oportunidad de ser parte del reality más famoso del mundo. Tenés que tener dieciocho años o más y presentarte… Prepárate para vivir una experiencia inigualable”, narró la voz institucional en el video promocional. Con el clásico cierre de “Nos vemos”, el reel generó de inmediato expectativa y revuelo en redes sociales.

Santiago del Moro aclaró que no va a ser una edición de famosos y que el casting está abierto para todo aquel que quiera y cumpla con los requisitos

Pocas horas más tarde, Del Moro brindó detalles del proceso en un móvil con Intrusos (América TV): “Ya hoy anunciamos el casting, nos pareció piola que toda la gente tenga una posibilidad. Entonces, va a ser el único casting presencial masivo abierto a todo el público”, explicó. “Se viene una edición especial con muchos cambios en la casa y en el formato también. El formato cumple 25 años este próximo año y va a ser el formato clásico, obviamente, con toda la evolución que tiene el formato en el mundo y con todas las cosas que pasan”.

Consultado por los rumores sobre posibles famosos y exparticipantes, Del Moro aclaró: “Generación Dorada no tiene nada que ver con que sea de famosos, de influencers o gente no famosa, es para todos. La única diferencia este año es que… hasta este momento la gente que participaba era la que se anotaba y la que iba al casting. Ahora, Gran Hermano puede llamarte para que vayas al casting. Así está bueno. Ante la mención del cronista de algunos posibles famosos para que ingresen, subrayó: “Todavía no hay ningún confirmado, está todo abierto recién”.

El conductor, a modo de broma, contó que una compañera de trabajo analiza sumarse a la casa más famosa: “Marcela Tauro está a punto de entrar, creo. Sí, lo está pensando. Le jode que sea un solo inodoro a Marcela. Eso también: va a haber cambios en el baño. Dicen que después se acostumbra. Para ellos no es un tema después el inodoro ni el teléfono. Viste que vos desde afuera decís: Uy, qué quilombo, ir sin teléfono o todo el mundo yendo al mismo inodoro. Para ellos adentro de la casa no es tema ese. Pero bueno, el aislamiento tiene esas cosas”.

Santiago del Moro habló de la nueva edición de Gran Hermano (Video: Intrusos- América TV)

Por último, el presentador adelantó que habrá novedades en el panel de discusión: “Todavía la reunión viene en los próximos días, cuando un poco se arme ya la casa, empezamos con todo el tema panel. Pero siempre los clásicos están y después se van sumando algunos, pero no mucho más que eso”.

De esta manera, Gran Hermano Generación Dorada se prepara para cumplir 25 años con una edición especial, nuevos desafíos, apertura total en el casting —que por primera vez permitirá que el programa invite a postulantes además de quienes se inscriban— y una expectativa creciente por el futuro de la casa más famosa del país.