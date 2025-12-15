Las fuertes frases de Sofía Gonet contra Homero Pettinato: “Me saqué un peso que me arruinó el año”

La Reini se refirió en el ciclo de Karina Mazzocco a las duras acusaciones contra su expareja (Video: A la tarde/ América)

Después de días de exposición, chats filtrados y un ida y vuelta que explotó en redes, Sofía “La Reini” Gonet rompió el silencio frente a las cámaras y habló por primera vez del conflicto con Homero Pettinato. Fue un descargo breve pero contundente, en el que dejó en claro cómo atraviesa el post-escándalo, confirmó el corte definitivo del vínculo y apuntó contra su expareja con definiciones fuertes: “Es violento y es mentiroso”, sostuvo, mientras remarcó que, para ella, el tema está cerrado.

La influencer fue abordada por Oliver Quirós, cronista de A la tarde (América TV) y, aunque intentó irse rápido, terminó respondiendo varias preguntas. “Estoy bien, estoy bárbara de haberme sacado un recontra peso de encima que me arruinó todo el año, la verdad”, dijo, marcando el tono desde el arranque. Y agregó que, si decide seguir hablando, lo hará más adelante: “Si en algún momento quiero seguir contando cosas, las voy a contar, pero en este momento estoy bien y duermo tranquila”.

En ese marco, se refirió a la versión del humorista, quien había dicho que tuvieron una conversación privada después de la filtración. Ella lo confirmó sin vueltas: “Hablamos por teléfono, sí. Y nos bloqueamos y ya está”. Cuando le preguntaron si para ella la relación estaba terminada, fue tajante: “Para mí también, súperterminada. Gracias a Dios. Estoy muy contenta, de verdad, de habérmelo sacado de encima”.

Sofía Gonet rompió el silencio y calificó a Homero Pettinato como violento y mentiroso tras el escándalo en redes sociales (Captura: América TV)

El momento más tenso llegó cuando el cronista le mencionó una de las frases con las que Pettinato intentó defenderse públicamente: “Él dijo que no es ningún violento, ningún mentiroso”. La respuesta de la creadora de contenido fue inmediata: “Es violento y es mentiroso”. Sin embargo, en el mismo tramo incorporó un matiz sobre la dinámica que, según ella, se vivió puertas adentro: “Así como yo también reconozco que esta relación sacó lo peor de ambos”.

En la nota también apareció el nombre de Tamara Pettinato, hermana de Homero, luego de que saliera a hablar del tema. La influencer se despegó y marcó distancia: “De Tamara, la verdad, no tengo nada que decir, no sé qué sale a hablar tampoco”. Y profundizó sobre lo que, a su criterio, ocurre cuando terceros se meten en una pelea ajena: “Ella cuenta la campana de las cosas que les contó él. Si sale a hablar mi círculo, también pueden decir lo mismo de mí”. En ese punto, dejó una frase que sumó misterio sobre lo que todavía no contó: “Hay muchas cosas… imaginate”.

Consultada por si se arrepentía de algo, Sofía introdujo un costado autocrítico y habló del modo en que reaccionó públicamente: “Yo tengo un tema de iras que hago estas cosas con mi herramienta, que son las redes, que claramente es algo que tengo que hacer introspección y ver el tema este de la exposición, de que a veces me voy de mambo y no lo sé manejar”. Aun así, volvió a insistir con su lectura del vínculo: “En cuanto al vínculo, fue violento de parte de los dos. Yo la pasé muy mal todo este año y él no se puede hacer la víctima porque no es ninguna víctima”.

Durante los Martín Fierro de Canales de Streaming, Homero Pettinato había dado su versión de los hechos (RS Fotos)

Cuando el cronista quiso precisar a qué tipo de violencia se refería, ella lo aclaró: “No, psicológico”. Y cerró esa parte con otra definición que resume su postura: “Sacó lo peor de ambos, lo peor de los dos. Pero no tengo más nada que decir”. Aunque dejó la puerta entreabierta a volver sobre el tema en otro formato y con sus tiempos: “En algún momento, si quiero, haré un TikTok”.

En cuanto a cómo está atravesando el revuelo, Gonet aseguró que sigue con su rutina y que el escándalo no la frenó: “Yo recién vuelvo de Telefe de grabar, estoy laburando y estoy bárbara”. Y, ante la pregunta por la contención, enumeró su círculo más cercano: “Todo el mundo. Tengo a todo mi equipo, mis amigos, mi familia. Yo tengo mi equipo de contención que están en estas”.

Por último, le preguntaron si le creía a Homero cuando dijo estar arrepentido por todo lo ocurrido. La Reini no dudó: “No, no le creo nada. No le creo nada”. Con esa frase, completó un mensaje que, más allá de la exposición del conflicto, tuvo un objetivo claro: bajar el telón del vínculo en términos personales, mostrar alivio por el final y reafirmar que, al menos por ahora, no piensa seguir alimentando el capítulo… aunque tampoco descarta volver a hablar cuando lo decida.