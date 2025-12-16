Teleshow

Ángela Leiva sorprendió a Mario Pergolini con su destreza para reconocer su golosina preferida

La artista se animó a un reto sensorial y protagonizó momentos de complicidad y humor junto al conductor y su equipo

Ángela Leiva y una particular habilidad, que demostró en Otro día perdido

La visita de Ángela Leiva a Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini se convirtió en un momento de distensión y complicidad cuando la cantante aceptó participar en un desafío a ciegas para identificar diferentes tipos de alfajores. El ambiente relajado y las bromas entre los presentes marcaron el inicio de una dinámica que puso a prueba tanto el paladar como el sentido del humor de la invitada.

“Estoy viendo que mi alfajor aquí no estaría”, comentó Leiva entre risas, apenas Pergolini le preguntó por su costumbre de pedir alfajores a sus fans. El conductor, decidido a comprobar el conocimiento de la artista sobre este clásico argentino, propuso: “Te vamos a tapar los ojos y vamos a ver cuánto sabés de alfajores realmente”.

El programa de Mario Pergolini
El programa de Mario Pergolini pone a prueba el conocimiento de Ángela Leiva sobre alfajores

Mientras el equipo preparaba la prueba, Leiva bromeó sobre sus pestañas postizas y la situación, generando risas en el estudio. “Okey, despacito con las pestañas postizas. Ahí está”, pidió, mientras le colocaban la venda. Laila Roth, presente en el intercambio, quiso saber más sobre la relación de la cantante con los alfajores, y Pergolini la animó a seguir de cerca el desafío.

La dinámica comenzó con la entrega del primer alfajor. “No, es que no lo toque”, advirtió Roth, anticipando la destreza de Leiva. La cantante, entre risas, preguntó: “¿Puedo comer?”, y enseguida agregó: “Pero pará, ¿después voy a cantar o no querés que cante?”. El clima lúdico se mantuvo mientras Pergolini la animaba a probar el dulce.

Sin dudar, Leiva afirmó: “Ya lo sé cuál es”. Ante la sorpresa de los presentes, explicó: “O sea, ya lo toqué y ya sabía cuál era”. Cuando Pergolini le pidió que revelara su respuesta, la cantante no titubeó y dio con el nombre indicado. La certeza de su respuesta provocó risas y aprobación en el estudio. “Exactamente, exactamente”, confirmó el conductor.

El desafío a ciegas de
El desafío a ciegas de alfajores revela el carisma y la espontaneidad de Angela Leiva en televisión

El juego continuó con nuevos alfajores. Leiva, algo nerviosa, palpó el siguiente ejemplar y sentenció: “Esto es un alfajorcito de maicena”. Pergolini celebró el acierto y le pidió que no lo comiera, mientras Roth bromeaba sobre la posibilidad de confusiones. La artista, siempre espontánea, comentó: “Para que no lo coma nadie más, lo voy a mostrar después”, y buscó a tientas a Pergolini para entregarle el alfajor.

El intercambio siguió con bromas y complicidad. “¡Pero dónde estás, bo...., no te veo!”, exclamó Leiva, provocando risas en el estudio. Roth y Pergolini continuaron el diálogo, entre comentarios sobre la familia y la destreza de la invitada. “Hay dos variedades más ahí”, señaló Roth, mientras la cantante se preparaba para seguir adivinando.

Ángela Leiva sorprende en el
Ángela Leiva sorprende en el programa de Mario Pergolini

Leiva tomó otro alfajor y, tras examinarlo, aseguró: “Este es el mismo anterior, pero negro”. “¡Guau! ¡Tiene ojos en los dedos!”, apuntó Rada. El reconocimiento de la habilidad de la cantante se acompañó de aplausos y un ambiente festivo, que marcó el cierre del segmento.

El desafío dejó en evidencia el carisma y la espontaneidad de Ángela Leiva, quien logró sorprender a todos con su destreza y sentido del humor en el estudio.

Amiga traidora...

Angela Leiva canta en Otro día perdido, "Amiga Traidora"

Tras el desafío de alfajores en el programa de Mario Pergolini, Ángela Leiva ofreció una interpretación en vivo que captó la atención de la audiencia. En esta ocasión, Agustín Aristarán , conocido como Soy Rada, se sumó a la presentación para acompañarla en la ejecución de un tema emblemático: “Amiga Traidora”.

Cabe mencionar que Ángela Leiva y Rada compartieron el musical School of Rock, en el teatro Gran Rex de Buenos Aires. En esta nueva producción, la artista interpretaró a Rosalie “Roz” Mullins, la directora del colegio Horace Green, mientras que el mago encarnó al protagonista popularizado por Jack Black.

