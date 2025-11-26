Teleshow

Agustín Rada Aristarán habló de su continuidad en el programa de Mario Pergolini: “Está en mi prioridad”

El comediante contó cómo vislumbra su futuro en la pantalla chica de la mano del conductor de Otro Día Perdido

Agustín Rada habló de su continuidad en el programa de Mario Pergolini (Video: Intrusos- América TV)

La continuidad de Agustín “Rada” Aristarán en Otro Día Perdido (El Trece) fue motivo de versiones y dudas en las últimas semanas, justo cuando el equipo celebró la renovación de Mario Pergolini como conductor principal. El motivo principal de la incertidumbre es la agenda artística del propio Aristarán, quien el año próximo asumirá el protagónico en el musical Charlie y la Fábrica de Chocolate, además de otros proyectos cinematográficos. En diálogo con Intrusos (América TV), Rada despejó rumores y explicó cómo sigue su futuro en el exitoso ciclo.

Consultado sobre la dinámica de trabajo junto a Pergolini, Aristarán expresó: “Estamos felices, estamos muy contentos con el programa. Amamos hacer Otro día perdido, estamos orgullosos de hacer un programa... Es raro que lo diga yo, pero de mucha calidad. La verdad que estamos contentos. Es un programa que tiene director de fotografía. Eso también ya habla mucho de... Y eso se ve. De que estén puestas las luces, que la madera de atrás sea madera, que la banda que está sonando sea una banda que suena muy sólida. Que es la tuya. Que es mi banda. Pero la verdad que estamos muy contentos”.

Al hablar sobre la próxima temporada y la posibilidad de que todo el equipo regrese a la pantalla, Rada se sinceró: “La idea es que sigamos todos. Ya lo hablamos mucho y sí, yo tengo un año muy cargado el año que viene, muy complejo, con Wonka, dos pelis y un par de cosas más, pero sí, yo quiero estar porque está en mi prioridad”. Sobre los rumores respecto a cuestiones económicas, fue claro: “No, porque se habló de eso. Yo sé que se habló de eso. Desde que soy muy chico tengo, por suerte, una madre que me quiere mucho, mucho y siempre me decía: ‘Vos tenés que cobrar bien, Agustín’. Desde que arranqué a laburar en fiestas infantiles. Entonces, tuve como esa data y siempre me coticé bien y demás. Bien, ahí. Lo justo y necesario, como siempre”.

Rada dejó en claro que está en sus planes seguir siendo parte del programa de Mario Pergolini el año que viene

Respecto a qué depende su permanencia, Aristarán explicó: “No te lo puedo decir al 100% porque falta el trámite de firmar un contrato, pero está todo hablado, todos queremos estar. Hay que hacer algunas modificaciones de horarios pequeñas, porque yo tengo los ensayos de Wonka y el tema es que hay menores, y los menores no pueden ensayar en cualquier momento, porque el elenco hay menores. Entonces, hay algunas cositas que hay que acomodar, pero se va a acomodar porque todos tenemos ganas de que esto funcione”. Pallares sumó, sobre la información que circuló acerca de su contrato: “A mí me manda alguien del 13, te digo el textual que me da: Rada ya cerró contrato con Pergolini, logró un incremento importante. Me dice: ‘Falta la firma, pero ya está acordado el número.’ Viene mira, de la calle Lima, sí, entró en ese teléfono en este momento. Así que tranquilo, brindá, celebrá, avisale a tu vieja.“.

La incertidumbre sobre el futuro de Agustín “Soy Rada” Aristarán en Otro Día Perdido quedó despejada a medias, pero lo cierto es que el artista reafirmó su compromiso y cariño por el programa y su equipo, incluso en medio de una agenda tan exigente. Entre proyectos teatrales, cinematográficos y televisivos, Rada demostró que prioriza la pasión, el trabajo en equipo y el aporte diferencial de cada integrante. La negociación sobre su contrato, los desafíos logísticos y la voluntad de adaptación dejan en claro que, para un ciclo que celebra la calidad y la innovación, sostener el espíritu colectivo y el entusiasmo será clave para garantizar otro año de éxito en la pantalla de El Trece.

Las postales del embarazo de Úrsula Corberó en Buenos Aires y el tierno regalo que compró para su bebé

