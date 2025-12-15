Wanda Nara habló luego de declarar en la causa por estafa de Nicolás Payarola: “No tengo miedo de nada”

Luego de su salida de la UFI de Benavídez, Wanda Nara habló escuetamente con los medios presentes (Lape Club Social – América)

En la mañana de este lunes, Wanda Nara se presentó en la sede de la UFI de Benavídez para dar testimonio como testigo en la causa que investiga una presunta estafa de su exabogado, Nicolás Payarola. Rodeada de cámaras, cronistas y la ansiedad mediática que la acompaña desde hace más de una década, la conductora de Masterchef Famosos no emitió ninguna declaración y solo se limitar que abrieran el juzgado junto a su novio Martín Migueles y su abogado, Diego Palombo.

Después de dos horas, finalizada la declaración, la empresaria salió por la puerta principal y se encontró otra vez rodeada por periodistas de diferentes medios. En esta ocasión se mantuvo más distendida, aunque con la misma actitud de no hablar o de hacerlo de manera escueta. La primera pregunta de los cronistas fue directa: “¿Tenés miedo ante la magnitud judicial del caso?“. Wanda, sin detenerse, respondió de manera breve pero contundente: “No tengo miedo de nada”. Así, siguió abriéndose camino entre micrófonos y flashes hacia su vehículo, que conducía su novio. “Me voy a trabajar, permiso”, pidió.

La empresaria salió de la UFI de Benavídez luego de presentarse para su declaración como testigo (Adrián Escandar)

Cuando llegó al automóvil, el asedio mediático no se detuvo. Manteniéndose en su postura, Wanda continuó dando respuestas breves mientras intentaba cerrar la puerta. “Estoy muy bien, disculpen que les cierro pero me tengo que ir a trabajar. Tengo dos programas hoy”, aclaró, haciendo hincapié en sus compromisos laborales y la necesidad de cumplir su agenda profesional habitual. Acto seguido le preguntaron por qué no quería hablar en esta ocasión cuando ella siempre se detiene ante la prensa. “Porque prefiero no agrandar más de lo que ya está. Nada, para lo que me necesiten siempre estoy disponible. No tengo nada que ver con esto, no tengo nada para contarles”, enfatizó, buscando cortar de raíz con cualquier interpretación o conjetura extra.

"No tengo miedo de nada", aseguró Nara ante las consultas de los cronistas presentes

Cabe recordar que la llegada de Wanda se produjo apenas pasadas las 7:30, lista para presentarse ante el fiscal Cosme Iribarren, quien lleva adelante el expediente y busca esclarecer la eventual implicancia o perjuicio económico para la mediática. Vestida sobriamente con campera de cuero negra, una cartera al tono y el cabello suelto, la conductora entró al edificio judicial sin dar declaraciones públicas, a pesar del asedio de las cámaras de los medios presentes.

En un intento de evadir las reiteradas consultas sobre su situación en la causa, Wanda se dirigió rápidamente a su auto

Al acercarse al lugar, se encontró con la fiscalía todavía cerrada, por lo que optó por esperar en la vereda. Allí estuvo algunos minutos junto a su abogado, a quien saludó a pocos metros de la entrada y con quien intercambió impresiones previas a la declaración. Poco después, se sumó a la espera su pareja, Martín Migueles, quien acompañó a Wanda durante toda la mañana, compartiendo mates y contención en un momento donde la expectativa era máxima.

A la llegada de la hora pactada, Wanda ingresó finalmente para cumplir con su rol de testigo en la causa judicial. La empresaria permaneció más de dos horas prestando declaración ante el fiscal Iribarren. El procedimiento tiene como eje determinar si Nara fue una de las damnificadas de las maniobras económicas bajo sospecha, si tuvo algún otro papel en la trama y si, según los rumores ya instalados en tribunales, Payarola le debe a la empresaria una suma cercana a los 300.000 dólares.

"No tengo nada que ver con esto", aseguró Nara mientras subía a su vehículo (Adrián Escandar)

Por ahora, la incógnita sigue siendo si Wanda será una damnificada formal de la causa Payarola o si su declaración servirá solamente como referencia en la investigación. Y en medio de ese vorágine mediática, la empresaria vuelve a demostrar que sabe desenvolverse bajo la mirada del país entero, sin esquivar la tormenta pero sin dejarse arrastrar por ella.