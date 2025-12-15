Teleshow

Wanda Nara fue a declarar como testigo en la causa por estafa de Nicolás Payarola: las fotos

La empresaria llegó con su novio Martín Migueles un rato antes de las 8 de la mañana de este lunes en la UFI de Benavídez. Acompañada por su abogado actual Diego Palombo evitó hacer declaraciones

El lunes por la mañana, Wanda Nara llegó junto a su abogado Diego Palombo y su novio Martín Migueles a declarar como testigo en la causa de su exletrado Nicolás Payarola (Desayuno Americano – América)

El lunes comenzó temprano y cargado de tensión para Wanda Nara, quien a las ocho de la mañana fue citada a declarar en la causa judicial que investiga a su exabogado, Nicolás Payarola, por una presunta multimillonaria estafa contra más de una decena de clientes. La denuncia involucra un daño patrimonial que supera los tres millones de dólares. En calidad de testigo, la conductora de Masterchef Celebrity (Telefe) deberá prestar declaración frente al fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez.

Vestida para la ocasión con una campera de cuero negra, una cartera a juego y su característica cabellera suelta, Wanda arribó a las puertas del edificio judicial pasadas las 7:30 de la mañana. La llegada no pasó inadvertida para los medios: las cámaras de Desayuno Americano (América) captaron sus movimientos, aunque la empresaria evitó hacer cualquier tipo de declaración pública ante las insistentes preguntas de la cronista del ciclo.

La empresaria y su pareja,
La empresaria y su pareja, Martín Migueles, llegaron pasadas las 7.30 a la fiscalía para prestar su declaración (Adrián Escandar)
Nara se encontró con la
Nara se encontró con la fiscalía cerrada al momento de su llegada

La escena inicial fue tan inesperada como pintoresca: al llegar, Wanda se topó con la fiscalía aún cerrada, por lo que decidió quedarse en la vereda a esperar, se acercó a su abogado nuevo, Diego Palombo, con quien se saludó a pocos metros de la entrada. Minutos después, Martín Migueles, actual pareja de la empresaria, se sumó a la espera, compartiendo mates y contención en medio de la expectiva. Juntos conversaron y aguardaron a la apertura de la oficina para iniciar finalmente el procedimiento judicial.

Así, este lunes, la empresaria se presentó como testigo ante el fiscal Iribarren, quien busca establecer si la mediática fue una de las damnificadas de las maniobras o si tuvo algún otro rol en la trama, y determinar si el abogado hoy detenido le debe, al menos, 300.000 dólares, según rumores que ya circulan en tribunales.

Wanda Nara con su abogado
Wanda Nara con su abogado fue a declarar en la causa de su exabogado Nicolás Payarola (Adrián Escandar)
A la espera de la
A la espera de la apertura de la fiscalía, Wanda se quedó junto a su pareja y letrado

El expediente suma nombres con peso propio en el deporte y la política. Entre las víctimas ya presentadas en la causa figuran Juan Marcelo Montiel, padre del campeón mundial Gonzalo “Cachete” Montiel, y Macarena Posse, abogada y concejal de San Isidro, hija del exintendente Gustavo Posse. A ellos, en los últimos días, se le sumaron dos nuevos damnificados: por un lado, el representante de influencers más joven del ambiente, de apenas 18 años, quien denunció que Payarola le hizo crear una empresa con la promesa de trabajar para Wanda y L-Gante, y terminó perdiendo 20.000 dólares. La otra víctima es la dueña de una clínica de estética, que denunció que el letrado le prometió una inversión en un fideicomiso y terminó sacándole 200.000 dólares.

Por otro lado, cabe destacar que la presencia de Martín Migueles en la vida de Wanda ya no es secreto para nadie. Si bien en un principio la empresaria y conductora optaba por resguardar los detalles de su nuevo romance, con el tiempo el hermetismo dio paso a una relación cada vez más sólida y pública. Primero fueron solo pequeños guiños en las redes, como escapadas románticas, reuniones familiares o postales de la rutina con algún brazo, tatuaje o silueta como señales mínimas. Ahora, Migueles aparece sin ocultamientos en cumpleaños, comuniones y es compañía establecida durante las largas jornadas de grabación que demanda el presente televisivo de Wanda.

El fiscal de la causa
El fiscal de la causa busca determinar si Nara fue una de las afectadas o si tuvo otro rol (Adrián Escandar)

El caso, que mantiene en vilo al círculo íntimo de Wanda Nara y al entorno mediático, pone el foco en la presunta acción fraudulenta de su exrepresentante legal y en las implicancias económicas que afectan a numerosas figuras del espectáculo y los negocios. Por ahora, la empresaria prefirió el silencio mediático y la calma, focalizando energías en responder ante la Justicia y dar, así, el siguiente paso en una causa de alto voltaje que promete tener nuevos capítulos en los próximos días.

