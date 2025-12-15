Wanda Nara declara este lunes como testigo en la causa por estafa contra su ex abogado Nicolás Payarola

Wanda Nara: por ahora, testigo en la causa

Wanda Nara fue citada para este lunes a declarar como testigo ante el fiscal Cosme Iribarren, que investiga a Nicolás Payarola. El ex abogado de la influencer y conductora está imputado por una serie de estafas a más de una decena de clientes, con un daño que supera los tres millones de dólares.

Nara fue citada para las 8 de este lunes en la UFI de Benavidez, que investiga el caso desde hace más de un año y que tiene a Payarola preso.

Hay que recordar que en el allanamiento a los domicilios del acusado se hallaron varios documentos que mencionan a la conductora e influencer. Pero, como si eso fuera poco, Payarola durante su indagatoria fue quien pidió que Nara sea citada a declarar.

Así, este lunes lo hará como testigo, ya que el fiscal Iribarren busca saber si ella es una damnificada en las maniobras o tuvo algún otro rol, y si el abogado detenido le adeuda, al menos, 300 mil dólares; por lo pronto ese fue el rumor que le llegó al funcionario judicial.

Video: la detención de Nicolás Payarola, ex abogado de Wanda Nara acusado de estafar a sus clientes

Entre las víctimas que denunciaron a Payarola se encuentran Juan Marcelo Montiel, padre del futbolista campeón del mundo Gonzalo “Cachete” Montiel, y Macarena Posse, abogada, concejal de San Isidro e hija del ex intendente Gustavo Posse.

Y fue la denuncia de esta letrada la que complicó a Nara: aseguró que trabajó como abogada para la conductora e influencer entre enero y abril de este año en los expedientes que involucran a su divorcio con Mauro Icardi.

En su planteo de un convenio de trabajo, Posse estipuló que, si Nara le revocaba el patrocinio dentro del año, la conductora debía pagar 600 mil dólares. “La razón de esa cláusula era sencillamente la exposición, tiempo, dedicación, cantidad de expedientes, seguimiento casi 24/7 de la clienta en cualquier horario”, aseguró la abogada en su denuncia, a la que accedió Infobae.

El patrocinio fue revocado en abril. Wanda nunca pagó. Posse reclamó y la influencer “le clavó el visto”. Luego, llegó la denuncia. Allí, la hoy concejal aseguró que Nara y Payarola intentaron esquivar sistemáticamente la firma del convenio, a pesar de haber acordado la cláusula en una serie de chats aportados en el expediente.

Payarola y su pareja, Sofía Ferrarazo, también imputada

Pero Posse y Montiel no son los únicos damnificados. Dos nuevas víctimas se presentaron ante el fiscal la semana pasada. Un representante de influencers, de 18 años, a quien, según la denuncia, "Payarola le hizo hacer una empresa, le prometió que iba a trabajar para Wanda y L-Gante, y nada”. Habría perdido 20 mil dólares.

La segunda nueva denunciante es dueña de una clínica de estética. “Le prometió una inversión en un fideicomiso y le sacó 200 mil dólares”.

Lo niego todo

Mientras tanto, Sofía Ferrarazo, pareja de Payarola, fue indagada por el fiscal Iribarren, acusada de ser parte. Negó todas las acusaciones en la causa que investiga una presunta maniobra de estafa y defraudación por administración fraudulenta, con derivaciones en el posible lavado de activos de origen delictivo.

Durante su declaración, Ferrarazzo optó por brindar su versión de los hechos. Relató que comenzó a ejercer como abogada en 2019 o 2020, inicialmente en tareas menores y con escasa presencia en el estudio debido a la atención de su hijo pequeño, quien en 2021 fue diagnosticado con una enfermedad renal que requirió internación y tratamiento prolongado.

“Cada vez estuve más abocada al cuidado de mi hijo y no iba a la oficina”, afirmó, y agregó que en 2023 nació su segunda hija, lo que la alejó aún más de la actividad profesional. Según su testimonio, sus tareas en el estudio eran principalmente administrativas y de coordinación, y no percibía ingresos propios: “Era Nicolás el que llevaba adelante toda la familia”.

Al cierre de la audiencia, Ferrarazzo manifestó: “Soy la primera interesada que todo esto se esclarezca. Es una injusticia que esté pasando por todo esto porque considero que no hice nada, ninguna actividad que haya hecho dentro de las tareas que tenía ha sido ilegal o fuera de lo normal”.