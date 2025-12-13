Chechu Bonelli y Darío Cvitanich compartieron la comunión de su hija Carmela (Instagram)

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, quienes atraviesan una separación envuelta en rumores, conflictos y una fuerte exposición mediática, priorizaron la unidad familiar para celebrar un hito importante en la vida de una de sus hijas. El fin de semana fue el turno de Carmela, la segunda de las tres niñas que tienen juntos, quien vivió su ceremonia de comunión rodeada del amor de ambos padres. Aunque el distanciamiento fue notorio —no posaron juntos ni compartieron imágenes grupales—, la jornada se enfocó de lleno en acompañar y homenajear a la protagonista.

En sus redes sociales, ambos padres compartieron registros emotivos. Cvitanich optó por una imagen espontánea tomada durante el rito: Carmela, vestida de blanco con una delicada corona de flores, sostiene un micrófono lista para leer sus palabras frente a familiares y amigos. El mensaje del exfutbolista fue tan escueto como cargado de emoción: “Te amo Carme”, dejando ver el orgullo y la ternura ante el crecimiento y los logros de su hija, más allá de cualquier revuelo personal.

Chechu, por su parte, publicó una foto pensada y simbólica: abrazó a Carmela frente al árbol de Navidad, ambas vestidas de blanco. La periodista eligió un look elegante con un vestido corto, asimétrico y sandalias doradas, en tanto Carmela apostó por el clásico atuendo de comunión, con un vestido etéreo y sonrisa tímida. Bajo la imagen, Chechu escribió: “Siempre, siempre a tu lado. Te amo Carmela”, dejando en claro el compromiso y la presencia maternal.

Darío decidió compartir una foto durante la ceremonia

La celebración fue, para la familia, la reafirmación pública de la prioridad que le dan al amor paternal, a pesar de los motivos que los llevaron a separarse y de la tensión mediática de las últimas semanas. No hubo fotos juntos, ni gestos conjuntos, pero sí una coincidencia en el mensaje de fondo: Carmela y sus hermanas siguen siendo el centro y el motor de lo que comparten.

Más allá del contexto difícil, la comunión sirvió como testimonio de que, incluso en plena tormenta y tras el fin del vínculo amoroso, los padres pueden confluir en el acompañamiento sin rencores ante los momentos clave de la crianza. El silencio visual mantuvo a salvo los límites del conflicto de los adultos, mientras los posteos públicos de los padres centraron el día en la alegría y en la importancia de seguir sosteniendo, cada uno desde su lugar, la celebración de la vida de sus hijas.

Bonelli últimamente se encuentra más dispuesta a entablar conversaciones con la prensa. En esta ocasión, en una charla sincera con SQP (América TV), habló por primera vez en detalle sobre el proceso de separación de Darío, la llegada de Ivana Figueiras a la vida de su exesposo y la nueva etapa que enfrenta como madre y profesional.

Chechu, en cambio, eligió una foto de los momentos previos a la comunión (Instagram)

Cuando le consultaron sobre cómo vivió este tiempo y el “proceso de sanación”, Chechu no esquivó el dolor: “Renacimiento, podríamos decir también. No, estuve hecha un trapo. Mal, mal, durante mucho tiempo. Llorando todos los días, pero bueno, permitiéndome también vivir y pasar ese proceso, que fue un poco un proceso de curación, de depuración. Yo durante muchos años de mi vida prioricé a otra persona por encima de mi vida. Fue acompañar a sol y sombra a esa persona con la que decidí casarme, con la que decidí tener hijas, con la que decidí formar una familia. Y después todo eso, bueno, se desmoronó por distintas situaciones de la vida”.

Ante la consulta sobre si esperaba este desenlace, la periodista admitió: “Todas las parejas tienen crisis, y yo lo que siempre dije es que pensé que iba a ser nuestra primera crisis grande y que íbamos a sacarla adelante. Nunca me imaginé que en nuestra primera crisis fuerte íbamos a terminar de esta manera. Fue como muy tajante todo. Nunca fui de ser muy mediática tampoco. Siempre traté de mantener un perfil superbajo en todo momento de mi vida, mi profesión. Y bueno, obviamente, todo esto hace ruido”.