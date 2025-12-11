Teleshow

Eugenia Tobal se refirió a Germán Martitegui tras salir de Masterchef: “Son mejores las críticas constructivas”

La actriz se convirtió en la última eliminada del reality de cocina y contó que fue lo que sucedió con el jurado más duro del ciclo

Eugenia Tobal habló de su relación con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity (Video: Chef Diván-Telefe)

Eugenia Tobal se despidió de MasterChef Celebrity (Telefe) en una gala cargada de emoción y, como es costumbre, pasó por el ciclo post eliminación Chef Diván con Vero Lozano. Allí, la actriz se animó a hablar sobre su relación con Germán Martitegui, el jurado más exigente y temido del programa, aclarando rumores y relatos sobre los roces vividos en el estudio y que la habrían llevado a tomar la decisión de renunciar al programa.

Desde el comienzo, Tobal apostó por la sinceridad: “Yo te voy a decir la verdad de todo”. Ante la pregunta de Lozano sobre si hubo algún conflicto con Martitegui, Eugenia fue clara y tajante: “No pasó nada con Germán”.

Vero, fiel a su estilo de repreguntar, quiso saber si en algún momento se sintió molesta por la mirada y el tono severo del chef, conocido en el ciclo por ser el más duro y crítico de los tres”. La actriz de Sos mi hombre no esquivó el tema: “Sí, pero yo creo que todos juegan un rol, cada uno tiene un personaje, tanto el Tano como Beto y él hacen algo diferente cada uno”.

Eugenia fue la última eliminada
Eugenia fue la última eliminada de MasterChef

Sobre la personalidad de Martitegui, Tobal agregó: “Él se encarna como el más estricto. Y es su personalidad también… Es así. No me acuerdo (de algo particular), lo hablamos igual después. Una vez, creo que tal vez fue algo que… yo estaba muy sensible, no fueron días muy agradables para mí, durante dos semanas, casi diez días fueron bastante tensos en mi vida personal. Entonces, también hago mea culpa y muchas de las cosas también te afectan un poco más, estás más susceptible”.

Lozano le preguntó si algo específico le molestó en aquel momento y Eugenia respondió: “No, a lo mejor fue la manera, como decíamos antes, una manera que no es. Tal vez las críticas están buenísimas, yo las acepto todas, pero las constructivas están más buenas que las destructivas, me parece, siempre en la vida. Pero no, tampoco fue una crítica ni destructiva ni mucho menos. Tal vez la forma, pero nada, la mejor. O sea, hablamos con la mejor nos hemos abrazado siempre”.

Finalmente, Tobal confirmó que la situación se resolvió con una charla honesta: “Sí, después fue: ‘No, me molestó esto’. Listo, ya está, se termina ahí”.

De este modo, Eugenia Tobal cerró su paso por MasterChef Celebrity despejando rumores de enfrentamiento y mostrando que, puertas adentro, el diálogo y la sinceridad son claves para construir buenas relaciones incluso en los ambientes más competitivos y bajo presión.

La actriz quedó fuera de la competencia luego de un fallido plato con huevos (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Tobal, para la gala de eliminación, apostó por un revuelto gramajo, una receta tradicional de la gastronomía porteña que suele conjugar papas fritas, huevos revueltos, cebolla y, en algunos casos, jamón. La actriz eligió ese plato porque le traía recuerdos familiares y porque, según explicó, era algo que disfrutaba mucho con su padre. Sin embargo, apenas terminó su preparación, advirtió que había cometido un error técnico que podría costarle la permanencia en el certamen: mezcló dos tipos de huevo, entre ellos uno de pato, que le generó dificultades incluso al abrirlo.

Cuando llegó el momento de la devolución, las observaciones fueron duras. Donato de Santis definió el revuelto como “denso y secón”, señalando también un exceso de sal. Santiago Giorgini, quien reemplazó una vez más a Damián Betular como jurado invitado, remarcó la importancia de lograr diferentes texturas en un Gramajo, algo que no se veía en el plato presentado. Según su análisis, todo “estaba parecido”, lo que anulaba el contraste esencial entre el huevo cremoso y la papa crocante.

Del otro lado estaba Sofía La Reini Gonet, quien presentó unas cintas a la carbonara. Martitegui fue directo al señalar que el huevo —base de la salsa carbonara— se había secado por completo, convirtiendo la preparación en una pasta sin cremosidad ni identidad.

Aunque ambos platos tuvieron fallas, el jurado consideró que el de Tobal había sido el más débil de la noche. Al anunciar su salida, el estudio se llenó de lágrimas. La Reini rompió en llanto abrazando a su compañera, y otros participantes también se emocionaron, reflejando el cariño y la admiración que Eugenia cosechó durante su paso por el programa.

