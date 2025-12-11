Damián Betular faltó a MasterChef Celebrity y Donato De Santis se reinventó con un particular look

El nuevo look de Donato de Santis para MasterChef Celebrity (Video: Telefe)

El estudio de MasterChef Celebrity Argentina vivió una noche atípica, casi surrealista, cuando en el programa número 40, durante la esperada octava gala de eliminación de su cuarta temporada, los habituales equilibrios del jurado se vieron abruptamente alterados. Damián Betular volvió a ausentarse, y la silla caliente del pastelero quedó otra vez en manos del reconocido Santiago Giorgini. Pero no sería la única novedad. El desconcierto no terminó ahí: Donato de Santis también fue suplantado, se informó, y las caras de los participantes no dejaban dudas de que no entendían lo que estaba pasando.

Durante unos minutos eternos, la incertidumbre se apoderó del set. Germán Martitegui, con su rostro imperturbable, le sugirió a Wanda Nara que anunciara al misterioso reemplazo del jurado italiano. ¿Quién aparecería tras el telón? El silencio fue cortado de golpe: “¡El reemplazo de Donato!”. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando el suplente no era un desconocido, sino el propio Donato... con un look “pelado” que desconcertó a todos.

No era solo un cambio cosmético. Este Pelado de Santis ni siquiera compartía el idioma de siempre: dejó de lado el español y el italiano para hablar —y solo hablar— en inglés, con una pronunciación “digna de una estrella de Hollywood”, según sus propias palabras. “No sé en qué idioma hablan, no sé si habrá subtítulos puestos”, deslizó el chef travestido de sí mismo, reclamando con humor su origen en la meca del entretenimiento: “Vine directo desde Hollywood, para ustedes, chicos, para estar en Masterchef Celebrity Argentina”.

El "reemplazo" de Donato de Santis saludando al jurado invitado, Santiago Giorgini

Momi Giardina, desde su estación de trabajo, intentó romper el hielo y le dio la bienvenida al “nuevo pelado” con un inglés torpe, apenas infantil. La situación despertó sonrisas nerviosas y carcajadas genuinas. Fue entonces cuando Donato, retornando por un instante al español, aseguró: “Quiero emulsionar con mis compañeros y sentir lo que es estar descapotable”. Un disparate irresistible que selló el clima de juego. El asombro seguía flotando en el aire: “Son tres rodillas”, analizó Eugenia Tobal al observar el extraño aspecto del jurado entero, tan alterado esa noche.

Mientras los participantes subían al balcón, el futbolista Maxi López tampoco dejó pasar el momento y se sumó a la bienvenida al “flamante pelado”. La escena, más digna de una comedia que del drama culinario, dejó flotando una pregunta: ¿en qué otra cocina televisiva podrían ocurrir estas cosas?

Entre la risa, el asombro y la buena onda, Masterchef Celebrity Argentina entregó una gala que quedará en la memoria del público. Una noche en la que la frontera entre la sorpresa y el absurdo se desdibujó—y todos celebraron el juego.

En las últimas horas, Donato también volvió a sorprender, pero lejos de los estudios televisivos. El chef estuvo invitado en el festejo de cumpleaños de Wanda Nara, con quien comparte un cariño mutuo, el cual sobrepasa las pantallas de la televisión. Así las cosas, De Santis decidió sorprender a Nara con una preparación personal, la cual, lejos de resaltar por la ostentación, logró que Wanda conectara con su niñez.

Donato de Santis

“Nadie le puede ganar nunca a ninguna abuela, vos le ganás a la vida en todo lo que hacés. Feliz cumple Wanda, te quiero, Doni”, escribió el chef en una nota que dejó junto a la pastafrola que le regalo a Nara. La conductora compartió la foto en su perfil de Instagram y agradeció a su compañero, junto a un emoji de un corazón rojo, remarcando los sentimientos que había despertado en ella: “Me emocionaste tanto”.

Es que un mes atrás, la conductora se había emocionado en vivo al recordar con nostalgia un postre que le preparaba su abuela y que ella jamás pudo replicar.

“Una era una torta de manzanas que hago, pero no me sale como ella... no puedo hablar. Otra una pastafrola, que nunca le pudo pasar la receta a nadie. Todo el tiempo pruebo, pero nunca más encontré el sabor. Probé mejores, pero nunca como la de ella. La hacía en una asadera de horno enorme y duraba una tarde. El nieto que llegaba tarde, a veces no lograba comer. Me quedó esa angustia de no haberla aprendido”, había expresado en aquel entonces.