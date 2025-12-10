El regalo de Donato de Santis que conmovió a Wanda Nara en su cumpleaños: “Me emocionaste tanto”

Donato de Santis sorprendió a Wanda Nara en su cumpleaños con un regalo especial

Entre mensajes, regalos y gestos de cariños, este miércoles, Wanda Nara celebró un nuevo cumpleaños. Así las cosas, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) comenzó a compartir en sus redes sociales los mensajes y dedicatorias que recibió en este día tan especial. Sin embargo, hubo una que la conmovió, la de su compañero de trabajo, Donato De Santis.

Desde largas horas de grabación hasta momentos íntimos en familia, la mediática y el cocinero comparten un cariño mutuo, el cual sobrepasa las pantallas de la televisión. Así las cosas, De Santis decidió sorprender a Nara con una preparación personal, la cual, lejos de resaltar por la ostentación, logró que Wanda conectara con su niñez.

“Nadie le puede ganar nunca a ninguna abuela, vos le ganás a la vida en todo lo que hacés. Feliz cumple Wanda, te quiero, Doni”, escribió el chef en una nota que dejó junto a la pastafrola que le regalo a Nara. La conductora compartió la foto en su perfil de Instagram y agradeció a su compañero, junto a un emoji de un corazón rojo, remarcando los sentimientos que había despertado en ella: “Me emocionaste tanto”.

Wanda Nara recordó un postre de su abuela y se emocionó en MasterChef Celebrity

El presente de Donato tocó una de las fibras más íntimas y sensibles de Wanda, quien, un mes atrás, se había emocionado en vivo en MasterChef al recordar con nostalgia un postre que le preparaba su abuela y que ella jamás pudo replicar.

“Una era una torta de manzanas que hago, pero no me sale como ella... no puedo hablar. Otra una pastafrola, que nunca le pudo pasar la receta a nadie. Todo el tiempo pruebo, pero nunca más encontré el sabor. Probé mejores, pero nunca como la de ella. La hacía en una asadera de horno enorme y duraba una tarde. El nieto que llegaba tarde, a veces no lograba comer. Me quedó esa angustia de no haberla aprendido”, había expresado en aquel entonces la conductora.

Wanda Nara celebró su cumpleaños número 39 en un entorno poco habitual: el set de grabación de MasterChef Celebrity. Aunque la jornada estuvo marcada por el trabajo y las cámaras, la producción y sus compañeros organizaron una fiesta sorpresa que transformó el día en una ocasión especial, colmada de gestos de afecto y compañerismo.

En 2023, Donato De Santis le había dado la bienvenida a Wanda Nara a Masterchef

El festejo comenzó cuando la producción y el elenco decidieron dejar de lado las recetas para centrar la atención en Nara. El ambiente en el set reflejó un fuerte espíritu de camaradería, con muestras de alegría y gratitud por parte de la empresaria, quien se mostró visiblemente emocionada ante el cariño recibido. Evangelina Anderson, antigua rival y hoy vecina y amiga, compartió en redes sociales un video del detrás de escena donde se observa a la conductora rodeada de sus colegas, sentados en el piso, cantando el “Feliz cumpleaños” y tomándose una selfie grupal. Anderson acompañó la publicación con la frase “Cumple de la jefa”, resaltando el ambiente familiar que se vivió en el estudio.

La celebración continuó con una foto en la que Anderson aparece junto a Nara y otras dos compañeras del programa, Sofi La Reini Gonet y Sofía Martínez. Esta imagen selló la postal femenina de la jornada y evidenció la solidez de los vínculos que se forjan incluso en contextos competitivos. Por su parte, Leandro Chino Leunis, otro de los participantes, difundió videos que mostraban el clima festivo, con saludos y buenos deseos que se multiplicaron en todo el estudio.

Wanda Nara celebró su cumpleaños en MasterChef Celebrity

Uno de los momentos más emotivos de la tarde llegó cuando las hijas de Nara y Mauro Icardi se acercaron al centro del festejo con una torta de Hello Kitty. Mientras el equipo coreaba el cumpleaños, la conductora se fundió en un abrazo con sus hijas, generando una escena familiar cargada de emoción y ternura.

La producción sumó un detalle especial al organizar la llegada de un food truck de pizza, que se instaló en las inmediaciones del canal. Participantes, equipo técnico y familiares aprovecharon la ocasión para compartir porciones recién horneadas y charlas distendidas, alejados por un momento del ritmo del set y las cámaras. Esta instancia permitió prolongar la celebración en un entorno más relajado, transformando la noche en una auténtica fiesta de trabajo.

El día de Nara había comenzado en su casa, donde sus hijas la sorprendieron con un desayuno especial: una porción de cheesecake con una vela y dos cartas manuscritas llenas de mensajes de amor y creatividad. “Exploto de amor”, escribió la conductora al mostrar la imagen de los obsequios, que destacaron por su sencillez y calidez. Las cartas, decoradas con corazones y frases de “te amo” en tonos rojos y rosas, incluyeron dibujos de guirnaldas, gorros y globos, y una dedicatoria que priorizó el sentimiento por encima de cualquier lujo.