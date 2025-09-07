Lizy Tagliani celebró los 5 años de Tati, su hijo: todas las fotos de su gran fiesta

Lizy Tagliani celebró el cumpleaños de Tati, su hijo (Video: Instagram)

Hace un año Lizy Tagliani y Sebastián Nebot cumplieron su anhelado sueño de ser padres. A su vida llegó Tati, un niño al que este fin de semana agasajaron con una gran fiesta de cumpleaños.

Los 5 años del nene fueron el motivo para que los seres queridos de la conductora de La peña de Morfi y su marido se reúnan en un salón de eventos ambientado especialmente para la ocasión: parece que a Tati le gustan los superhéroes y en especial Spider-Man, por lo que todo el salón se vistió de rojo y azul.

“Te amo, Tati. ¡Feliz mi amor! Siempre con ustedes", escribió la conductora en las redes que acompañó su mensaje con una tierna foto de su hijo disfrazado de El Hombre Araña abrazado a una palmera, mientras era sostenido por su papá, mientras imitaba a su ídolo.

Lizy Tagliani compartió en redes sociales una foto de Tati disfrazado de Spider-Man junto a su papá (Instagram)

Entre los invitados famosos quienes dijeron presente fueron la pareja de Celeste Muriega y Cristian Sancho y Barby Franco, quien es su compañera en el ciclo de los domingos de Telefe, junto a Sarah, su hija.

El salón donde se celebró el cumpleaños del hijo de la humorista estuvo completamente ambientado con una temática de Spider-Man. En la entrada, se dispuso un camino cubierto por una alfombra azul, flanqueado por columnas de globos en rojo y azul. Grandes letras luminosas formaban el nombre del homenajeado, aportando un elemento visual destacado.

En el interior, las mesas se ordenaron en filas y cada una fue cubierta con mantelería de colores relacionados con el personaje. La vajilla y los centros de mesa también siguieron el motivo de la celebración, predominando globos con la máscara del superhéroe. Al fondo del salón, un mural de gran tamaño exhibía la figura de Spider-Man sobre la ciudad, reforzando la ambientación general. La iluminación, en tonos rojizos y azules, acentuó la temática, mientras que el mobiliario blanco ofreció un contraste con los elementos decorativos.

En una de las paredes, se instaló un mural adicional con la imagen del superhéroe y un fondo urbano. Las mesas, largas y acompañadas por sillas blancas, destacaron con centros de mesa compuestos por globos en forma de la máscara del personaje y cajas temáticas para cada invitado.

Dentro del salón, una estantería roja en forma de estructura exhibía recuerdos y golosinas personalizadas alusivas al superhéroe. La mesa principal del candy bar, decorada en una combinación de tonos rojos y azules, presentó la torta principal adornada con el personaje junto a cupcakes y otros dulces. El ambiente se completó con la presencia de globos en negro, rojo y azul, logrando una atmósfera festiva y cuidadosa en los detalles, siempre centrada en el universo del personaje de Marvel.

En mayo de este año, Lizy le dedicó un especial mensaje a su hijo. “Y de repente en el medio de sus luchas nadie frenó un minuto para pensar en vos, en tu corta vida. Se burlaron de tu futuro como si desearan que tu futuro fuera tu pasado ese del que estamos tratando de salir y de construir una mirada amorosa”, escribió la animadora con una dulce postal de su hijo sentado en un asiento del avión mirando por la ventanilla.

“Para que cuando tengas ganas de saber quién fuiste y por qué estás acá, no mires tu ayer con rencor. Pero como que me llamo Edgardo, Luis, Lizy, mamá, trava o como más quieras y sientas llamarme, te doy mi palabra de honor que voy a enseñarte a estar orgulloso de cada uno de los seres que llegamos a tu vida para protegerte”, escribió la comediante.

“Viví, disfrutá, jugá, reí y sé feliz, que acá estoy yo con una fortaleza única que jamás había sentido antes, y estoy casi segura que de esto se trata ser mamá”, finalizó, sensibilizada.