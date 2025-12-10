Teleshow

La anécdota de Anita, la hermana de Lali Espósito, que conmovió a la cantante: “La peiné como cuando la llevaba a patín”

La artista, en plena promoción de su documental Lali: la que le gana al tiempo, fue sorprendida por su hermana con un emotivo recuerdo de su infancia

La artista, en plena promoción de su documental Lali: la que le gana al tiempo fue sorprendida por su hermana mayor (Video: Netflix)

La emoción de un recuerdo familiar marcó el reciente estreno del documental LALI: La que le gana al tiempo, cuando Anita Espósito, hermana mayor de Lali Espósito, compartió una anécdota que conmovió a la cantante.

En el marco de la promoción de la producción de Netflix, la hermana de la artista relató una anécdota juntas con un significado muy especial: en el día del primer show de Lali en el Estadio Vélez Sarsfield, decidió peinarla con las mismas trenzas que solía hacerle cuando era una niña y se encargada de cuidarla.

“El día que Lali hizo su primer Vélez, yo fui a su casa porque íbamos a ir juntas y me acuerdo que ese día le hice unas trencitas y la peiné como cuando éramos chicas y la peinaba para las competencias de patín”, rememoró, provocando la sensibilidad de intérprete.

“El día que Lali hizo su primer Vélez, yo fui a su casa porque íbamos a ir juntas y me acuerdo que ese día le hice unas trencitas y la peiné como cuando éramos chicas y la peinaba para las competencias de patín”, recordó Anita (Netflix, Instagram)

“Fuimos tomando mate en la camioneta y tuvimos una charla relinda. Esa fue una experiencia que me guardo porque, un estadio como el de Vélez es una locura. O sea, es mucha gente que la quiere y ella se lo merece. Se merece que la quieran como la quieren, porque es una persona muy valiente. Es una persona de la que estoy muy orgullosa. Es todo. Lali, te amo, vieja”, expresó Anita, conmovida.

La reacción de Lali no se hizo esperar. Entre risas y con los ojos vidriosos por la emoción, la artista recordó ese momento especial junto a su hermana: “Yo también me acuerdo mucho esa charla en el viaje al primer Vélez con ella. Bueno, es estar acompañado por aquellos que entienden lo que significa para vos lo que estás por vivir. Y Anita sí sabrá. Sí sabrá de acompañarme mi hermana mayor. Es lo más”.

"Es mucha gente que la quiere y ella se lo merece. Se merece que la quieran como la quieren", destacó Anita, sensibilizada al referirse a Lali

El documental, dirigido por Lautaro Espósito, primo de la cantante y director artístico de su proyecto musical, se adentra en la vida personal y profesional de la intérprete de éxitos como “Diva” y “A bailar”. La producción, grabada íntegramente en Argentina y con estreno global el 4 de diciembre, recorre tres años de la trayectoria de la artista, desde su retiro temporal hasta su regreso a los escenarios. El film destaca el proceso de redescubrimiento de Lali y su consolidación como una de las voces más influyentes del pop latinoamericano, con especial énfasis en el histórico logro de agotar el Estadio Vélez Sarsfield, un hito que la posicionó como la primera mujer argentina en conseguirlo.

A lo largo de sus 74 minutos, la película combina material de archivo personal, imágenes inéditas y testimonios de familiares y colaboradores, ofreciendo una mirada profunda sobre las decisiones, temores y pasiones que definieron la etapa más reciente de la carrera de Lali. El documental también repasa sus inicios en la televisión, en producciones como Floricienta y Casi Ángeles, y muestra cómo esas experiencias tempranas influyeron en su identidad artística.

Este documental acompaña a Lali en su regreso luego de tres años lejos de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy (Video: Netflix)

El recorrido por la carrera de Lali incluye el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Lali (2023), con éxitos como “Disciplina”, “N5” y “¿Quiénes son?”, que marcaron su consagración en el pop argentino y le valieron dos premios Gardel. Posteriormente, el disco No atiendas cuando el demonio llama (2025) introdujo un sonido más rockero y una mirada política, con temas como “Fanático”, “Mejor que vos” junto a Miranda!, “33” con Dillom y “Plástico” con Duki. Este trabajo le permitió sumar nuevas presentaciones en Vélez y obtener tres premios Gardel adicionales, consolidando su récord en la industria musical.

En el documental, Lali reflexiona sobre el impacto de la fama y la construcción de su identidad: “Crecí muy acostumbrada a lo público. Llega un momento en el que ese personaje público te termina encerrando en una cosa que te creés que sos eso y nada más”. La artista profundiza en el valor de la familia y la importancia de rodearse de quienes comprenden el significado de los grandes desafíos personales y profesionales.

