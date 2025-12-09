Teleshow

La emotiva dedicatoria de Lorena Vega al ganar su primer Martín Fierro: “¡Qué suerte que estás viva, mamá!"

Las palabras de la artista conmovieron a todos al consagrarse como mejor actriz de reparto

Lorena Vega ganó el Martín Fierro como actriz de reparto (América)

La Usina del Arte, colmada de luces y expectativas, se transformó este 2025 en el epicentro de la emoción argentina. La segunda edición de los Premios Martín Fierro de Cine y Series entregó mucho más que galardones: tejió una noche intensa de ovaciones, lágrimas y auténtica reivindicación para la producción audiovisual nacional. Todo lo que soñó la industria y algo más: nostalgia y brillo en cada rincón, guiados por la energía de las mayores figuras de la ficción local.

Al mando del escenario, Luciano Cáceres y Teté Coustarot sostenían el ritmo de la ceremonia, entre aplausos y sobres cerrados. Ellos no solo convocaron a los premiados: fueron testigos y narradores de un desfile de discursos cargados de emoción, acompañando a cada ganador hacia ese instante irrepetible.

Entre todas las estatuillas doradas, un anuncio cortó el aire: el premio a mejor actriz de reparto en serie pertenecía a Lorena Vega. El auditorio estalló en aplausos. ¿Por qué tanto fervor? Por sus actuaciones memorables en En el barro, Envidiosa y El fin del amor 2. El nombre de Lorena resonó, colmado de resonancias propias de una carrera viva y valiente.

Lorena Vega al momento de
Lorena Vega al momento de posar junto cpo el premio recibido (Prensa America)

Cáceres, con pocas palabras y toda la admiración, pintó la trayectoria de Vega justo antes de que ella subiera: “Es actriz, directora, dramaturga y guionista. Comenzó en los ‘90 haciendo teatro independiente. Entre sus trabajos se destacan Un novio para mi mujer, El eslabón perdido, Kryptonita, Mazel Tov”. ¿Cuánto cabe en un resumen? Un universo de constancia y riesgo artístico.

Cuando Lorena alcanzó el micrófono, la emoción le cruzó la voz: “Muchas gracias al jurado, a APTRA por haber hecho esta nominación de las tres series. Es hermoso que sea por las tres, que fueron tres trabajos hermosos, enormes y con equipos divinos. Un honor también compartirlo con las actrices de la categoría, que hay amigas, compañeras de aventuras incluso anteriores a las series. Así que es un honor haberlo compartido. Y también lo comparto con ustedes”.

No faltaron los agradecimientos puntuales. Enumeró, uno por uno, los equipos y productoras: K&S por El fin del amor, Underground por En el barro, Kapow! y Preludio por Envidiosa. Mencionó también a las plataformas y a las cabezas de equipo, “las guías en actuación”. Y sobre sus colegas, fue precisa: “A Lali por la confianza, a Anita Garibaldi por el ejemplo y, por supuesto, a Griselda Siciliani por ser una guía total todo el tiempo y una enorme compañera. Gracias”.

Lorena Vega y Griselda Siciliani,
Lorena Vega y Griselda Siciliani, figuras de Envidiosa, posaron orgullosas con sus estatuillas (Prensa America)

En esa noche cargada de emociones conjuntas, Vega sostuvo el hilo de los equipos, al resaltar que “son trabajos de mucha gente y muy hermosos”. La convivencia de largas horas, esos detalles fuera de escena, pesaban tanto como el reconocimiento del jurado.

Luego, el corazón en las palabras. “Lo dedico a mi mamá, Jenny, modista, que está viva y debe estar mirando. ¡Qué suerte que estás viva, mamá!”. La voz se quebró un instante, tocada por la fortuna y el lazo irrompible de madre e hija. Y sumó enseguida: “También lo comparto y lo dedico a nuestro hijo, Dante Zapico, y a Gonzalo Zapico, que está acá. Amor completo. Gracias”.

Lorena Vega junto con su
Lorena Vega junto con su marido, Gonzalo Zapico (Prensa America)

Era una noche para celebrar, pero también para pensar el oficio. Vega quiso que no faltara un homenaje esencial: recordó al dramaturgo argentino Mariano Tenconi Blanco, y compartió una cita suya, que atravesó la sala con la fuerza de la verdad: “Recordemos que la ficción sirve para hacer otras cosas, para volver a ser chicos, para hacer que vivan las personas que no queríamos que se mueran, para hablar con los muertos, para derribar paredes, para estar en los lugares que nos dicen que no podemos entrar. La ficción sirve para contar otras historias y para vivir otras vidas que a veces se nos niegan. Entonces, tiene que seguir la ficción porque todas y todos merecemos otra oportunidad”.

Así, bajo esa ovación final y un eco de palabras que invitaron a soñar, Lorena Vega reafirmó la potencia de la ficción argentina y el derecho a vivir otras vidas, aunque sea por una noche, en una sala repleta de posibilidades.

